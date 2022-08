BMW 2000 C/CS (1965–1969): Kupé Nové třídy

Na vrcholu „Nové třídy“ německé automobilky BMW stála v polovině šedesátých let čtyřmístná dvoudveřová kupé s pohonem zadních kol dvoulitrovým čtyřválcem. 2000 C mělo s jedním karburátorem výkon 100 koní, dvoukarburátorové 2000 CS nabízelo 120 k.

V letech 1962 až 1977 se německá automobilka BMW začala prosazovat na trhu řadou sedanů a kupé nazvaných Neue Klasse, což česky znamená Nová třída. Po finanční krizi na konci padesátých let minulého století se bavorské BMW zotavilo a automobily se znakem modrobílé vrtule na kapotě se prosazovaly jako sportovní sedany. V létě roku 1965 rozšířil paletu řadových čtyřválců BMW motor s objemem 2 litry, který vznikl převrtáním motoru z typu BMW 1800 z 84 na 89 mm, přičemž zdvih zůstal stejný (80 mm).

Tento motor se začal montovat do nových kupé s karoserií využívající stylistické prvky Bertoneho kupé 3200 CS (1962–1965) a sedanu Nové třídy, který navrhl Wilhelm Hofmeister, přičemž cenné rady získal od slavného italského designéra Giovanniho Michelottiho (ten mimo jiné navrhl BMW 700. Nové kupé se nabízelo ve dvou verzích označených 2000 C (C jako Coupé) a 2000 CS (Coupé Sport). Stavěla je německá karosárna Karmann z Osnabrücku. Oba modely se lišily jen počtem karburátorů Solex a výkonem. Od ledna 1966 se dvoulitrový čtyřválec začal nabízet v sedanech 2000 a 2000TI.

Jeden nebo dva karburátory

Kupé Nové třídy poháněl čtyřdobý řadový čtyřválec s rozvodem OHC, litinovým blokem a hlavou válců z hliníkové slitiny, odvozený od motoru M10, používaného v sedanech. Motor měl zdvihový objem 1.990 cm3 (vrtání x zdvih: 89 x 80 mm), stupeň komprese 8,5 a pětiložiskový klikový hřídel. Kupé BMW 2000 C používalo jeden spádový karburátor Solex 40 PDSI a mělo nejvyšší výkon 100 koní (74 kW) při 5.500 otáčkách. Do čtyřválce v kupé BMW 2000 CS dodávaly palivo dva karburátory Solex (foto) a výkon vzrostl na 120 k (88 kW). Kupé BMW 2000 CS s pohotovostní hmotností 1.150 kg dosahovalo rychlost 177 km/h a na stovku zrychlilo za necelých 11 s.

Do čtyřválce v kupé BMW 2000 CS dodávaly palivo dva karburátory Solex. Výkon vzrostl na 120 k (88 kW).

Obě verze se standardně dodávaly s jednokotoučovou suchou spojkou a čtyřstupňovou plně synchronizovanou převodovkou s řadicí pákou na podlaze. Na přání a za příplatek se model 2000 C dodával s třístupňovou automatickou převodovkou.

Podvozek

Kupé 2000 C a CS měla moderní bezrámový podvozek a samonosnou karoserii (foto). Přední kola byla zavěšena na spodních příčných ramenech a vzpěrách MacPherson s pérováním vinutými pružinami a stabilizátorem. Poháněná zadní kola byla zavěšena na polo vlečených ramenech a odpružena vinutými pružinami. Obě kupé měla hydraulicky ovládané kotoučové brzdy na předních kolech a vzadu bubnové (čelisťové) brzdy.

Přední kola byla zavěšena na spodních příčných ramenech a vzpěrách MacPherson. Poháněná zadní kola byla zavěšena na vlečených ramenech.

Karoserie

Pohledná dvoudveřová kupé BMW 2000 C a 2000 CS (foto) s karoserií podle návrhu Wilhelma Hofmeistera stavěla německá karosárna Karmann. Obě kupé měla rozvor náprav 2.550 mm a vnější rozměry 4.530 x 1.675 x 1.400 mm (délka x šířka x výška). Rukopis návrháře Hofmeistera se projevil elegantními liniemi bez sloupků B, velkými okny a originálním zlomem zadních sloupků, pojmenovaný podle autora Hofmeister-Knick (zlom). Ten se pak používal řadu let u dalších typů vozů BMW.

Elegantní dvoudveřové kupé BMW 2000 CS bez středových střešních sloupků mělo rozvor 2 550 mm a bylo dlouhé přes 4,5 metru.

Vpředu měla kupé BMW 2000 C/CS nezbytné „ledvinky“ a dvojité světlomety pod průhlednými kryty (kruhový a obdélníkový), integrované se směrovkami. V Severní Americe nebylo toto uspořádání povoleno, proto se tam prodávaly vozy s dvojicemi kruhových světlometů bez krytů. Z modelů Nové třídy převzala čtyřmístná kupé širokou chromovanou lištu procházející nad přídí a na bocích ve výši klik dveří až k useknuté zádi. Za předním nárazníkem mělo kupé po obou stranách řadu svislých chladicích otvorů. Vzadu měla kupé prostorný zavazadelník s vysokou nákladovou hranou. Vodorovná koncová světla byla umístěna nad nárazníkem po stranách poznávací značky (foto).

Vzadu měla kupé prostorný zavazadelník s vysokou nákladovou hranou. Vodorovná koncová světla byla umístěna nad nárazníkem po stranách poznávací značky.

Kupé Nové třídy BMW 2000 CS se v roce 1965 stalo „vlajkovou lodí“ značky BMW a nahradilo kupé 3200 CS s karoserií Bertone a motorem V8. Nástupcem kupé Nové třídy se v roce 1968 stalo větší kupé 2800 CS (E9), poháněné řadovým šestiválcem s objemem 2,8 litru.

Celkem vzniklo v letech 1965 až 1969 13.691 kupé Nové třídy. Nejvíce bylo vyrobeno dvoukarburátorových kupé 2000 CS (9.999), kupé 2000 C s automatickou převodovkou 3.249 kusů a kupé 2000 C s manuální převodovkou 443 kusů.