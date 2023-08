BMW chystá premiéru plug-in hybridní šestiválcové řady 5 i konceptu Neue Klasse

Zřejmě nejvýraznější novinkou BMW pro původně mnichovský autosalon, dnes veletrh mobility, bude premiéra konceptu Vision Neue Klasse, který by měl ukázat podobu příští generace elektromobilů mnichovské automobilky. Koncept by měl představovat evoluci konceptů i Vision Circular a i Vision Dee, přičemž podle CEO značky Olivera Zipseho by měl mít poměrně blízko produkční podobě.

Kromě čistě elektrického pohonu se přitom od nového konceptu očekávají také výrazné změny v oblasti designu exteriéru a interiéru, případně i zavedení nových technologií a uživatelského prostředí.

Video se připravuje ...

Důležitou premiérou však bude i oficiální představení plug-in hybridních pohonů pro nové BMW pětkové řady, které by se na trh měly dostat během začátku příštího roku. Zákazníci přitom budou mít na výběr hned ze dvou verzí – čtyřválcové a šestiválcové.

Základní plug-in hybrid BMW 530e přinese kombinaci zážehového čtyřválce a elektromotoru, která by měla nabídnout kombinovaný výkon 220 kW, tedy zhruba 300 koní, na zadních kolech. Výkonnější verze 550e xDrive již přinese kombinaci řadového šestiválce a elektromotoru, která nabídne výkon 360 kW (490 koní) a pohon všech kol.

Elektromotor je integrován do osmistupňové automatické převodovky Steptronic Sport a ve vrcholné verzi 550e xDrive generuje nejvyšší výkon 145 kW (197 k) a až 280 Nm točivého momentu. Díky speciálnímu patentovanému „pre-gearingu“ ale elektromotor dokáže krátkodobě nabídnout točivý moment až 450 Nm.

V obou modelech by měla být Lithium-ion baterie s využitelnou kapacitou 19,4 kWh, která nabídne čistě elektrický dojezd 87 až 101 km u slabšího modelu, respektive 79 až 90 km u šestiválcového plug-in hybridu. Baterie bude uložena v podvozku, takže neomezí úložný prostor. Palubní nabíječka by měla mít výkon až 7,4 kW, díky čemuž by plné nabití mělo trvat jen okolo 3 hodin.

Dalším zajímavým modelem s elektrickým pohonem bude BMW iX5 Hydrogen, tedy prototyp prémiového mnichovského SUV s technologií vodíkových palivových článků. Vůz se vyrábí v omezeném množství a automobilka ho používá pro prezentace a testování. Zájem o tento koncept by pak zřejmě mohl rozhodnout o další budoucnosti této technologie u BMW.

Prostor ale dostanou i jiné modely BMW. V Mnichově bude mít svou výstavní premiéru například pancéřované BMW i7 Protection, které by mělo být vůbec prvním továrním pancéřovaným sedanem s čistě elektrickým pohonem na světě. K vidění by však měla být i celá paleta elektrických modelů z dílny BMW, tedy iX1, i4, i5, iX a i7.

Chybět nebudou ani nové modely značky Mini. V Mnichově by měla mít premiéru jak nová plně elektrická varianta Mini Cooper, tak i nový Mini Countryman s možností spalovacího i čistě elektrického pohonu. Plug-in hybrid již z nabídky vypadne.

Na své si ale přijdou i fanoušci moto-divize BMW Motorrad, která na festival přiveze neobvyklý čistě elektrický městský skútr CE 02, společností označovaný jako eParkourer.