BMW M235i Gran Coupé – Vlastně dobré, stačí to ale?

Co se však týče místa na zadních sedadlech, už tak pozitivní nebudu. Bavorák nahrává k nízkému posazu na dlouhé nohy za volantem, výsledkem čehož je průměrný prostor pro kolena vzadu. Nízká silueta karoserie pak znamená, že se svojí výškou 185 centimetrů mám nad hlavou jen zhruba centimetrovou rezervu. Samotné sedačky však zaslouží pochvalu, jsou pohodlné, snad jen sedák by mohl být ukotven výše.

Co se týče designu, tak musím říct, že značně rozporuplně. Z různých stran jsem totiž slýchal na nejmenší Gran Coupé v nabídce BMW různorodé názory. Zatímco jedněm vcelku nízká silueta s výškou jen 1.420 mm (proto je to podle výrobce čtyřdveřové kupé a nikoliv sedan) sedla, jiným se moc nelíbily poněkud neforemné tvary. Já osobně patřím spíše do té druhé skupiny, příď mi přijde poněkud neforemná, záď zase otylá a výsledné tvary poněkud komplikované.

Výsledkem těchto konstrukčních zásahů je povedený motor s obří silou. Použití velkého turba však znamená, že v nízkých otáčkách se motor neprojevuje nějakým zázračným elánem. Dostat ho musíte nad hranici 1500 otáček, přičemž nejvyššího zátahu se dočkáte kolem 2000 otáček. Pak už táhne až k omezovači, což doprovází hutné brumlání. Zní to sice zajímavě, působí to ale poněkud uměle, jelikož je jasně patrné, že jde o syntetický, dobarvený zvuk.

Závěr

BMW M235i Gran Coupé není špatné auto, ba naopak. Hledáte-li rychlý kompaktní sedan, je skvělou volbou. Má velice jisté jízdní vlastnosti, skvělý zvuk a vlastně při běžném používání není ani zbytečně tvrdé. Jenže celkový dojem paradoxně kazí znáček na kapotě, když se kvůli modrobílé vrtulce na kapotě a ledvinkám neustále ptáte, zda by BMW nemělo být ještě lepší a hravější. Jednoduše řečeno, zda s tím pohonem na předek není příliš zaměnitelné s konkurencí. Když si totiž vzpomenu, jak jezdilo někdejší šestiválcové BMW M140i, dodnes se usmívám – tak mě to auto bavilo. M235i na mě i přes své kvality tolik nezapůsobilo. Cílové klientele ale bude jistě vyhovovat – interiér je krásný, má skvěle hrající hudební systém Harman/Kardon a ani k tomu motoru vlastně není co dodat, snad jen to, že spárování s automatem by mohlo být lepší.

Já osobně bych ale kvůli koncepci pokukoval spíše po větší řadě 3 – vždyť po započtení příplatků není ta 340i xDrive s třílitrovým šestiválcem o výkonu 275 kW cenově až tak daleko. Podle ceníku vyjde v základu na 1.639.300 korun, zatímco konkrétní exemplář M235i Gran Coupé na 1,49 milionu korun. A to už stojí za úvahu...

Nejlevnější verze modelu 698.000 Kč (218i/103 kW) Základ s testovaným motorem 1.250.500 Kč (M235i xDrive/225 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.250.500 Kč (M235i xDrive/225 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.488.998 Kč (M235i xDrive/225 kW)

Plusy

Silný motor

Jisté jízdní vlastnosti

Dobře hrající hudební systém Harman/Kardon

Pohodlné sedačky

Kvalitní interiér

Minusy