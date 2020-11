Elektrické SUV BMW iX nabídne výkon přes 500 koní a dojezd až 600 km

První mnichovské SUV postavené na nové čistě elektrické platformě by mělo zaujmout pozici technologické vlajkové lodi, do výroby zamíří jíž příští rok.

Prototyp čistě elektrického SUV BMW, který jsme dosud znali pod označením iNext, konečně dospěl do fáze produkčního modelu, který automobilka prezentuje pod označením iX. A i když auto čeká ještě drobné ladění pro sériovou produkci, oficiálně nám dnes odhaluje téměř všechna svá tajemství.

Základem BMW iX je zcela nově vyvinutá platforma, kterou mnichovská automobilka plánuje používat výhradně pro bateriové elektromobily. Kromě propracovaného čistě elektrického pohonu by však elektrické SUV mělo zaujmout i bohatými funkcemi konektivity a schopným systémem semi-autonomního řízení, díky čemuž by měl model iX zaujmout pozici technologické vlajkové lodi značky.

Začněme ale tradičně rychlým pohledem na design exteriéru, který měl být inspirován tradičně sinými křivkami SUV značky BMW. Svou velikostí, tedy zejména šířkou a délkou, by mělo BMW iX odpovídat konvenčnímu modelu BMW X5, výška by však i díky splývajícímu tvaru střechy měla odpovídat spíše SUV kupé BMW X6.

Na první pohled zaujme především maska s (opět) přerostlými ledvinkami, ty však nejsou pouze designovým prvkem. Technici do nich totiž ukryly senzory, kamery a radarovou technologii, díky které by měl vůz nabízet velmi sofistikovaný systém semi-autonomního řízení. O zpracování dat se přitom bude starat elektronika, jejíž výpočetní výkon odpovídá dvacetinásobku schopností předchozích BMW.

Za pozornost ovšem stojí i tenké horizontální LED světlomety a zadní světla, zapuštěné kliky dveří, bezrámová boční okna nebo dvoubarevný D sloupek. Zajímavostí jsou také rozměry pátých dveří, respektive jejich šířka. Při otvírání zavazadelníku se totiž otvírá téměř celá záď vozu, která jinak působí designově velmi čistě.

Elegantně, čistě a moderně ovšem působí i interiér, kde můžeme spatřit řadu inovativních prvků. Stačí se jen podívat na hexagonálně tvarovaný volant, který by BMW iX mělo nabídnout jako první produkční vozidlo. Podle automobilky by tato drobnost měla usnadňovat nastupování a nabízet lepší výhled na informační displej. Respektive displeje.

Palubní desce totiž dominuje jednolitý zahnutý panel, do kterého je umístěn digitální přístrojový štít s inovovanou grafikou a elegantně navazující displej infotainmentu s novou generací operačního systému BMW Operating System. Kromě toho už ale na přístrojové desce nalezneme pouze výdechy ventilace.

Většina tradičních ovládacích prvků, jako je volič převodovky, tradiční otočný ovladač infotainmentu nebo ovladač audia, nalezneme ve středové konzole s dřevěným dekorem. Ovládací prvky přitom sází na křišťálový design, který prémiovým modelům BMW z posledních let rozhodně není cizí. Ovládání sedadel automobilka celkem překvapivě umístila do obložení dveří, stejně jako to již delší dobu dělá konkurenční Mercedes, a dostatek světla zajišťuje obzvláště velké panoramatické střešní okno.

Pátá generace BMW eDrive

Pod kapotou BMW iX nalezneme pátou generace mnichovského elektrického pohonu BMW eDrive, která se skládá ze dvou elektromotorů o kombinovaném nejvyšším výkonu 370 kW (503 k) a vysokonapěťové baterie s kapacitou více než 100 kW. BMW se přitom chlubí, že k výrobě elektrických komponenty byly použity udržitelně získané materiály.

Díky této kombinaci by mělo být BMW iX schopné akcelerovat z 0 na 100 km/h v čase pod 5 sekund, přičemž na jedno nabití zvládne absolvovat přes 600 kilometrů dle testovacího procesu WLTP. BMW si ostatně dalo za cíl dosáhnout během měření dle harmonogramu WLTP spotřeby okolo 21 kWh na 100 kilometrů.

Cestování na delší vzdálenosti usnadní i podpora rychlonabíjení stejnosměrným proudem při výkonu až 200 kW, díky čemuž je možné nabít baterii z 10 na 80 procent během necelých 40 minut. Každých deset minut by tak mělo znamenat dojezd přes 120 km. Při připojení na wallbox o výkonu 11 k pak potrvá nabíjení z 0 na 100 % okolo 11 hodin.

Jak už jsme v úvodu zmiňovali, prezentované BMW iX by mělo být produkčním vozem, přesto budou probíhat ještě další drobné úpravy, které by měly usnadnit sériovou výrobu. Některé parametry se tak do budoucna ještě mohou měnit.

Zajímavé by také mělo být sledovat další informace o systémech autonomního řízení, využívajících obrovské výpočetní výkon pro zpracování dat z mnoha senzorů, nebo informace o pokročilých systémech konektivity – BMW iX by totiž mělo nabízet i podporu sítí nové generace 5G, které mohou rovněž přispět k funkčnosti autonomního řízení.

Kdy přesně se BMW iX dostane na evropské či světové trhy zatím nevíme, jeho výroba by však měla být zahájena někdy v druhé polovině příštího roku v německé továrně Dingolfing. Do té doby se tak nejspíš dočkáme ještě pár zajímavých zpráv o jeho schopnostech.