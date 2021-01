BMW připomíná vývoj systému iDrive. Mrkněte, jak se změnil za 20 let

Letos je to 20 let od chvíle, kdy BMW poprvé představilo svůj ovladač iDrive, dnes už nedílnou součást jeho vozů. Za ty roky se změnil k nepoznání a další změny chystá v blízké době.

BMW iDrive je ovladač multimediálního systému ve vozech mnichovské značky. Poprvé se představil v roce 2001 v tehdy nově uvedeném BMW řady 7 generace E65, odkud postupně zamířil do dalších modelů značky. Letos tak slaví 20 let své existence a jelikož je dnes už nedílnou součástí vozů BMW, rozhodla se toto jubileum automobilka připomenout.

Zároveň ukazuje, kterak se ovladač iDrive za dvacet let své existence změnil. Na trh přicházel s myšlenkou zjednodušit stále složitější palubní desky luxusních automobilů, které kvůli rostoucímu počtu funkcí musely mít na středovém panelu stále více tlačítek. Stávalo se to nepřehledným a designově nehezkým, a tak se BMW rozhodlo přesunout ovládání do multimediálního systému s obrazovkou, ovládaného právě prostřednictvím otočného voliče nazvaného BMW iDrive.

Pomocí jediného ovládacího nástroje tak šlo obsluhovat velké množství nastavení vozidla, zábavních, navigačních a telekomunikačních funkcí. Stačilo jen mít ruku na otočném ovladači, který šlo posouvat, otáčet nebo tisknout. Pro usnadnění tu navíc bylo také hlasové ovládání.

První verze uvedená v BMW řady 7 (E65), na jejíchž kontroverzních tvarech se vedle slovutného Chrise Bangla podílel už i dnešní šéfdesignér BMW Group Adrian van Hooydonk, však dokazovala, že toto řešení je nové a značně nevyzkoušené. Zákazníci si tak stěžovali na složité ovládání, což byl protiklad myšlenky BMW, že nové ovládání bude bezpečnější než hledání toho správného ovladače na přetlačítkovaném panelu. Problémem byla i nespolehlivost, respektive časté zamrzání systému. Na to ostatně BMW vtipně upozorňuje i v propagačním videu k novému iDrivu.

BMW však vizionářsky vědělo, že iDrive je řešení budoucnosti a jeho doba přijde. V následujících letech se tak rozšiřoval do dalších modelů a hlavně byl postupně inovován. Už v roce 2003 se tak systém dočkal vyspělejšího procesoru pro rychlejší reakce, mapy pro navigaci už nově nebyly uloženy na CD, ale na DVD. Hlavně ale otočný volič doplnila dvě nová tlačítka - menu pro přímý návrat do hlavní obrazovky a „customisable“, pro přímý vstup do individuálně zvolené části menu.

Postupně se tak iDrive vylepšoval. Nabízel tak další funkce (integrace vyhledávače Google v roce 2007, integrace aplikací třetích stran v roce 2012, ovládání gesty i dotykem na obrazovku nebo hlasové ovládání přirozenou řečí místo předvolených příkazů v roce 2015). Došlo také ke zkvalitnění zobrazení a především také ke snazšímu ovládání. BMW totiž reagovalo na kritiku první generace systému a ovládání postupně zjednodušilo.

Vizionářství BMW se navíc ukázalo i v rámci celého autoprůmyslu, když kombinaci obrazovky (dnes převážně dotykové) a ovladače převzaly i další značky. Dnes je průmyslovým standardem spíše dotykové ovládání, bez doplňujícího ovladače, řešení BMW se ale i po letech ukazuje jako to nejlepší. Hlavně z hlediska intuitivnosti ovládání.

BMW se však nezastavilo, a tak je aktuálně v přípravách nová generace iDrivu, která má debutovat v „technologické vlajkové lodi“ iX. Automobilka o novém řešení tvrdí, že „velmi prakticky překlenuje propast mezi analogovou a digitální technologií“. Navrženo má být přitom tak, aby mohlo reagovat na skutečnost, že počet dostupných funkcí v automobilu a jejich komplexnost nadále roste.

Systém tak zapracuje na digitální inteligenci, díky optimalizovaným senzorům zvládne vnímat a analyzovat své okolí, díky čemuž bude možné ve větší míře automatizovat řízení nebo parkování. Účinnější práci s velkým množstvím dat přitom umožňují řešit nově zaváděné cloudové služby. Potenciál digitálního vozidla tak má být plně využit.

Co si však pod těmito vzletnými slovy představit v praxi? Sama automobilka hovoří o možnosti přijmu a zobrazení upozornění na nebezpečí od jiných vozidel BMW (tedy o komunikaci car-to-car) nebo o předvídání volných parkovacích míst v cílové destinaci. Na představení dalších konkrétních novinek/funkci, si však budeme muset ještě počkat.