BMW v Karlových Varech vystavuje nový crossover X1 i unikátní prototyp i7

Návštěvníci šestapadesátého Karlovarského filmového festivalu, který se koná od pátku 1. července do soboty 9. července, mají i letos mnoho příležitostí, jak využít volný čas mezi projekcemi. Jednou z možností je prohlídka některých zajímavých strojů z produkce automobilky BMW, dlouholetého partnera KVIFF, které ukrývá BMW Lounge na Divadelním náměstí.

Ještě před vstupem do samotného salonku přitom pozornost přitahuje maskovaný prototyp elektrické vlajkové lodi BMW i7, který automobilka využívá k testování nových technologií, včetně pokročilých systém asistované či autonomní jízdy. Potkat podobný vůz na silnicích chce obvykle spoustu štěstí, na KVIFF si ho však veřejnost může prohlédnout v klidu a zcela do detailu.

Za pozornost přitom stojí už samotná karoserie, vybavená maskovacím polepem a různými maskovacími pláty, přichycenými zřejmě vruty. Automobilka se také snažila skrýt nový typ klik, nad které nalepila obrázky imitující klasické kliky dveří. Příď zaujme maskovanými horními světly denního svícení, upravenou mřížkou chladiče a dolním nasávacím otvorem, zatímco po stranách můžeme vidět vystouplé objektivy nového monitorovacího systému.

Z kabiny je vidět pouze přední řada sedadel, i zde však vidíme maskování na palubní desce, výplních dveří i většině ovládacích prvků. Na výplni dveří pak zaujme například kladívko pro rozbíjení okna, na palubní desce zase několik ovládacích tlačítek, které v produkčním voze rozhodně nenajdete.

Video se připravuje ...

Prezentace vozu na KVIFF přitom souvisí s výstavbou Vývojového centra mobility BMW u Sokolova, do kterého automobilka investuje cca 300 milionů eur. V novém vývojovém centru, jehož součástí je i polygon, přitom automobilka plánuje testovat i vyvíjet nejmodernější autonomní vozy či elektromobily předtím, než je uvede na trhy.

Projekt, označovaný jako BMW Group Future Mobility Development Center, bude důležitý nejen pro automobilku, pro kterou půjde o jedno z klíčových vývojových center a první vývojové centrum směrem na východ od Mnichova, ale také pro Karlovarský kraj, který s útlumem těžby hledá nové možnosti rozvoje. Nový areál by měl mít rozlohu cca 500 hektarů, přičemž testovací dráhy by měly mít až 100 km. První vozy by přitom na polygon mohly vyrazit již v tomto roce.

Vedle maskovaného prototypu navíc automobilka prezentovala také novou generaci elektrické limuzíny BMW i7, kterou jsme si ale s některými kolegy prohlédli již během předchozí prezentace. Vystavované motocykly BMW byly krásné, nicméně největším tahákem bylo nakonec nedávno představené BMW X1.

Jeho design nejspíš netřeba dlouze představovat. Osobně se mi líbí stále rozumně velké ledvinky v kombinaci s výraznými LED světlomety. Za ledvinkami i nasávacím otvorem předního nárazníku přitom stále vidíme aktivní žaluzie. Crossoveru s výrazně oranžovou karoserií nechybělo tradičně černé plastové lemování, které elegantně doplňovaly chromované dekory a stříbrné plasty. Na první pohled elegantní kombinace. Vzadu pak stojí za pozornost jak výrazné svítilny, zasahující až do pátých dveří, tak střešní spoiler, elegantně prodlužující linii střechy a naznačující její klesání.

Ihned po usednutí za volant se mi pak připomněla kabina nového BMW řady 2 Active Tourer, což platí především pro přední řadu. Ostatně uspořádání palubní desky, středového tunelu, ovládacích prvků a různých drobností je téměř identické. Při prvním setkání jsme si s kolegy zoufali po klasickém mnichovském uspořádání, nicméně po dalších setkáních už se mi osobně nový přístup začíná dostávat do ruky. I na tohle řešení si půjde zvyknout, geniality starších systémů iDrive ovšem nedosahuje.

Prostor na zadních sedačkách, které oproti dvojce Active Tourer (minimálně u vystaveného kousku) postrádaly posuvnou lavici, byl při mé výšce 183 centimetrů víc než dostatečný. Vystavený vůz měl přitom i panoramatické střešní okno, ani to však nepředstavovalo nejmenší potíže. Za druhou řadou sedadel, s opěráky dělenými v poměru 40:20:40, je nákladový prostor o objemu 540 litrů, který lze zvětšit až na 1600 litrů. Kromě jednoduchých tvarů, háčků a kapes přitom kufr potěší i dvojitým dnem. Víko zavazadelníku navíc může být ovládáno elektricky.

Video se připravuje ...

Nabídku motorizací už jsme rozebírali v minulosti, včetně prvních cen. Jako první by měly na trh dorazit zážehové a vznětové motorizace, tedy BMW sDrive18i, BMW xDrive23i, xDrive18d a xDrive23d. Základní cenovka přitom startuje od 899.600 Kč za motorizaci sDrive18i, vrcholný zážehový čtyřválec xDrive23i pak startuje od 1.138.000 Kč.

Postupně se nabídka klasických spalovacích motorů rozroste ještě o verzi sDrive20i a xDrive20d, chybět ale nebude ani elektrifikace. BMW X1 bude dostupné s dvojicí plug-in hybridních pohonných ústrojí, xDrive25e a xDrive30e, které časem doplní i čistě elektrická verze BMW X1 xDrive30. Rozhodně se tak máme na co těšit.