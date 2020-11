BMW X7 M50i – Je skvělé. Ale zůstal bych u X5

U BMW je v posledních už vlastně letech nebývale živo kolem designu, a že by fanoušci zrovna skákali nadšením, to se asi říct nedá. Třeba jednou pana Adriana van Hooydonka pochopíme, vyloučit to asi nelze.

Koneckonců, mně se to u X7 podařilo. Ano, taky jsem si u konceptu z roku 2017 nejdřív velice nedůvěřivě měřil monstrózní ledviny, musím ale nejen s odstupem času říct, že na takto rozměrném SUV (délka přes 5,1 metru) je tento prvek jen dalším zdůrazněním impozantního vzezření. A v kombinaci s naopak úzkými světlomety jde i o zajímavý kontrast. Navíc, zboku nepůsobí X7 jako beztvarý kus hmoty, což mi nejvíc vadí na nové osmičce a čtyřce. Ještě daleko víc než megaledviny menšího z kupé. BMW X7 neupřeme nápad, výrazný styl… A to zcela neskrývané sebevědomí a zosobněná nepřehlédnutelnost je prostě žánrový standard. Člověk se to až ostýchá napsat, ale X7 se mi opravdu skoro až líbí.

Luxusní 4+2

Interiérům aktuálních bavoráků vysekávám pravidelně poklony, v X7 se mi samozřejmě taky bydlelo úžasně. Architektura, materiály… všechno smyslové tady funguje dokonale, dle mého soudu a vkusu nestíhá v současnosti ani Audi a už vůbec ne Mercedes. Po xté chválím mimořádně schopný infotainment, pokaždé si zaplesám při konfigurování (přesněji řečeno vypínání) jízdních asistentů. Jedním tlačítkem vyvoláte menu asistentů, v individuálním nastavení zakřížkujete vše, co chcete vypnout. A ono to vypnuté zůstane. Úkon nemusíte opakovat po každém nastartování, což je… prostě krásné.

A jdeme pomalu mezi příplatky. Za třiadvacet tisíc si můžete koupit šestimístné provedení, předpokládám, že by to mohl být celkem frekventovaný příplatek. Z druhé řady se tím stane úžasný salonek, který láká i jinak nadšené řidiče. Dlouho jsem neměl takovou chuť usednout do druhé řady. Taky díky paketu First Class za i v těchto cenových výšinách masivních dvě stě tisíc. Jeho součástí je třeba panoramatické střešní okno, sluneční slony, už vepředu jsem pak mohl obdivovat přístrojovku v kůži. Méně jsem již obdivoval skleněné prvky interiéru, volič převodovky v tomto provedení je pro mě již za hranicí vkusu.

Vyzkoušel jsem si samozřejmě i třetí řadu. Možná jsem čekal ještě o kousek plnohodnotnější sezení blíž skutečným osobním přepravníkům. Zkrátka něco ve stylu osobní dodávky. Vešel jsem se, s výškou 180 cm bych se ale nejspíš někde v polovině D1 už lehce ošíval. Je to sice obrovské SUV, ale pořád ještě SUV, nikoliv zmíněná osobní dodávka.

BMW X7 M50i

Naprosto vše spojené s pohybem sedaček se pak pochopitelně ovládá elektricky. Manuální manipulace by nejspíš působila v třímilionovém autě nepatřičně, takto se však docela načekáte, než si cestu do třetí řady elektricky uvolníte.

Podle BMW by se za třetí řadou mělo skrývat 300 litrů, za tou druhou pak 750. Nevím… Zavazadelník mi takhle od pohledu přišel skromnější. Já naměřil délku od opěradel druhé řady k pátým dveřím 124 cm, šířku mezi podběhy 111 a výšku pod plato 41 cm, což by mělo znamenat objem kolem 560 litrů. To bude ostuda, jestli jsem to spočítal blbě… No nic, těch 750 litrů by mělo být podle BMW až po strop, smířit se musíte taky s ne úplně pravidelným tvarem (kvůli sklopeným opěradlům třetí řady, krásně zarovnaná plocha bez zákoutí na vás bohužel nečeká).

Větší pozor, než by mi bylo milé, jsem si musel dávat při vystupování. Vytrčené prahy prakticky znemožňují elegantní opuštění vozu, aniž byste si zašpinili kalhoty. Menší postavy budou mít regulérní problém, chudák Standa by musel vyhupknout.

Hlavně kvůli tomu bych zůstal u X5. Tím nemyslím jen krkolomnější opouštění vozidla, ale proti o něco menší X5 jsem uvnitř necítil výraznou prostorovou nadstavbu (X7 je delší o 229 mm, rozvorově nabídne o 130 mm víc, překvapivě je však o 4 mm užší) nebo citelně větší kufr (X5 nabízí 650 a 1870 litrů). Ani naše tradiční interiérové měření neodhalilo výraznou prostorovou převahu X7. Je fakt, že naše metodika si úplně netyká se zadními posuvnými sedačkami - já měřil v jejich krajní poloze s největším prostorem pro nohy pasažérů ve druhé řadě a vyšla mi o něco menší čísla, než Davidovi nedávno v X5. Vzhledem k tomu, jak je X5 disponovaná, není tato porážka pro X7 zásadní problém, nedostatkem zde samozřejmě trpět nebudete, to ani v nejmenším. Současně však nelze počítat s tím, že si proti X5 výrazně prostorově pomůžete.

Asi tak není překvapením, že X7 je spíš status než skutečná potřeba. Nebo si můžete koupi X7 odůvodnit třetí řadou. Nebo prostě tím, že se vám X7 jednoduše líbí. To bude asi nejčastější případ.

Osmiválec potřebujete

V poslední době jsem měl docela štěstí na hodně rychlá obří SUV (Cayenne GTS Coupé, Audi RS Q8), a i když je X7 M50i o něco umírněnější, pořád je to gigant, co si jen tak mimochodem střihne stovku za 4,7 s. Tedy v podobném čase, jakým se v osmdesátkách prsil ultraspeciál brutální skupiny B, Lancia 037 Evo 2 Group B.

Tyhle automobilové protiklady je samozřejmě nesmysl porovnávat, je to ale celkem hezká ilustrace toho, že něco jako luxusní minibus dnes zrychluje podobně jako závodní šílenost před čtyřiceti lety.

A neutuchající sílu osmiválce s dvojitým přeplňováním a výkonem 390 kW si skutečně užijete. X7 je sice obrovský luxusní stroj zaměřený na komfort, osmiválec však umí tohle víc než dvou a půl tunové maxiSUV pozoruhodně rozhýbat. Jistě, skutečnou rychlost pochopitelně maskuje velmi dobře, na to jsme všichni zvyklí, po sešlápnutí plynu však vždy následuje něco, co od silničního vagónu nečekáte. X7 vypálí vždy, když to jenom trošku chcete. A když nechcete, plynule zrychlíte. A jen se opájíte pocitem totální výkonové převahy.

BMW X7 M50i

Oboje – plynulé postupné zrychlování i důraznější výstřel pak probíhá… naprosto plynule, což vůbec není bohužel pravidlem. Inženýr nejsem, v poslední době mám však stále častěji pocit, že to ani pánové, co ladí software automatických převodovek. I s newtonmetrovou náloží pod plynem tak dnes často čekáte, čekáte a pak se dočkáte zbrklého podřazení a nezamýšleného výstřelu. Že to jde, dokazuje dlouhodobě BMW. I zde je spolupráce osmistupňového automatu a motoru dokonalá, v prvé řadě práci převodovky vlastně vůbec nevnímáte. Jednoduše šlápnete na plyn a podle míry sešlápnutí auto prostě zrychlí. Zní to triviálně, v podání BMW to také triviální je, pro mě nepochopitelně jde ale stále častěji o výjimečný jev, který je nutno vypíchnout a speciálně pochválit.

Úsporně se však s osmiválcem jezdit nedá, pod dvanáct litrů jsem se nedostal. A těch dvanáct prosím berte jako minimum možného, velmi snadno se dostanete výš. Citelně výš.

Komfort, hezky zatáčí. A pak ještě komfort

Zvlášť testovaná X7 udělala maximum pro to, aby v zatáčkách připomínala to, co jste kdysi v restauraci slyšeli o BMW. Dokonce si za sto tisíc pořídila aktivní stabilizátory, nechybí ani natáčení kol zadní nápravy nebo M sportovní diferenciál, aktivně rozdělující točivý moment mezi kola zadní nápravy.

Tahle konfigurace mi až podezřele připomínala Audi RS Q8, X7 ale jezdí přece jenom jinak. Tohle BMW zůstává parníkem, byť tedy zatáčí asi ochotněji, než byste vzhledem k rozměrům a hmotnosti očekávali, za volantem jsem si však stále byl velmi dobře vědom toho, jaký kolos řídím. BMW X7 M50i se mi zkrátka pod zadkem nezmenšilo, určitě i díky tomu, že se pozice za volantem ani náhodou nesnažila vyrovnat Porsche Cayenne GTS Coupé, v X7 sedíte vždy velice uvolněně, pohodově a přesně v duchu SUV přeci jen výše.

BMW X7 M50i

Ty stabilizátory si klidně kupte, v ceníku zakřížkujte i to bezpříplatkové natáčení zadních kol (bude se hodit při parkování). A je skutečně fajn, že se obrovské SUV v zatáčkách moc nenaklání a že opravdu zatočí. Jenom nečekejte, že se svezete jako v RS Q8 nebo nedejbože Cayennu GTS Coupé. X7 je víc SUV, i ve verzi s písmenem M.

A i s tímhle písmenem a i na příplatkových dvaadvacetipalcových kolech je X7 úžasně komfortní. Že se autobus nevyrovná v zatáčkách Cayennu GTS Coupé, je mi upřímně jedno, stejně tak to bude asi těžko trápit typického zákazníka. Pokud by však ve snaze interpretovat písmeno M i v kategorii velkých luxusních SUV na nerovnostech X7 drncala a obtěžovala, zklamaný bych byl. To se však nestalo ani v náznaku. Monstrkola si klidně kupte, na jízdní pohodlí negativní vliv nemají.

Raději X5. I když je X7 vlastně super

Uznávám, je to spíš otázka osobní preference, mírně podpořená tím, že uvnitř X7 proti o něco menšímu SUV nenabídne znatelně víc místa. Já bych tedy zůstal u X5, pokud však nutně potřebujete třetí řadu sedaček, nebudu vám X7 rozmlouvat. Je to úžasně komfortní koráb (klišé, vím, nic příhodnějšího mě ale nenapadlo) a musím říct, že se mi i jednoduše líbí. Tady ty obří ledviny beru.

Rozhodně pak berte osmiválcovou verzi M50i. Proti benzinovému šestiválci je dražší o jen velmi těžko přehlédnutelných 650.000 Kč, s osmiválcem však dostanete zážitek při každém sešlápnutí plynu. Je přitom jedno, jak intenzivní bude. Buď vás ohromí zrychlení a zvuk (větší intenzita sešlápnutí), nebo příjemně pošimrá už jenom vědomí výkonové převahy (mírné šlápnutí). Je to úžasný motor. Na vyšší spotřebu se ovšem pochopitelně připravit musíte.

Tentokrát mě překvapila i celkem rozumná konečná cena konkrétního testovacího kusu. Při pohledu na gigantické SUV s šestimístným interiérem a křišťálovými detaily jsem tipoval víc než 3,6 milionu.

Nejlevnější verze modelu 2.269.800 Kč (X7 xDrive40d/294 kW) Základ s testovaným motorem 2.917.200 Kč (X7 M50i/390 kW) Testovaný vůz bez příplatků 2.917.200 Kč (X7 M50i/390 kW) Testovaný vůz s výbavou 3.591.879 Kč (X7 M50i/390 kW)

Plusy

Jízdní komfort i na dvaadvacetipalcových kolech

Úžasná dynamika osmiválce

Dokonalé spojení s osmistupňovým automatem

Luxusní a velmi hezký interiér

Nejlepší infotainment

Tady ty obří ledviny tak blbě nevypadají

Minusy