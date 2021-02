Budoucnost Lancie bude hodně odlišná od současnosti, možná vstoupí na další trhy, říká její šéf

Automobilka Lancia byla založena již v roce 1906, a tak patří mezi nejstarší dosud fungující výrobce aut světa. Její poslední roky ale byly ve znamení jistého úpadku, kdy se značka postupně stáhla jen na domácí italský trh, kde nabízí jediný model. V rámci vzniku koncernu Stellantis ji ale podle všeho čeká rozvoj, jak naznačuje její nový generální ředitel Luca Napolitano.

„Zatím nemůžu odhalit naše budoucí plány. Můžu však říci, že budoucí zákazník nebude jen jednoduchá evoluce toho současného. Rozumíme tomu, že klient značky, jakou si představujeme, bude částečně jiný,“ říká Luca Napolitano, který nově plně přebírá vedení Lancie. Dosud se přitom staral také o evropskou divizi Fiatu a značku Abarth.

Napolitano tím odkazuje na zásadní změnu strategie. Lancia se v rámci nově vzniklého koncernu Stellantis stává prémiovou značkou, spolu s Alfou Romeo a DS, což je významný rozdíl proti dnešní nabídce. Aktuální Ypsilon je dostupné auto, nejprodávanější malý hatchback v Itálii, koncepčně tak odpovídá spíše budoucí strategii pro Fiat a Citroën. Šéfové Stellantisu ale budoucnost vidí jinde.

„Pokud jsme umístěni vedle Alfy Romeo a DS, něco spolu vytvoříme. A pokud se podíváme na pozice, myslím, že Lancia si svoji snadno najde. Jednoduše řečeno, pokud je Alfa Romeo o výkonech a sportovnosti a DS je Louis Vuitton automobilového světa, pro nás je tu určitě elegance nebo nadčasový italský styl a technologické inovace, které jsou velice důležité hodnoty značky,“ tvrdí Napolitano. Lancia se tak podle všeho vrátí ke svým kořenům. Desítky let platila za technického inovátora, dlouho byla také považována za luxusní značku. Ostatně minulost Lancie byla spíše o sedanech Dedra, Thema či Thesis než malém hatchbacku Ypsilon.

Podle zveřejněných plánů se tak potvrzují slova nového generálního ředitele koncernu Stellantis Carlose Tavarase, který už delší dobu říká, že fúze PSA a FCA nepočítá s koncem některé ze značek v portfoliu, ale naopak s jejich rozvojem. Dobrou zprávou pro všechny fanoušky je tedy ta, že se opravdu myslí i na Lancii, která dnes nabízí jediný model, na jediném trhu.

To se do budoucna změní. Už několik týdnů se totiž spekuluje o tom, že Lancia nově nabídne malé SUV. Napolitano sice nic takového zatím oficiálně nepotvrdil. Uvedl však, že tři čtvrtiny dnešních zákazníků značky jsou ženy hledající auto kratší než čtyři metry, což je klientela, kterou značka nechce ztratit. Už jen proto, že desetina je loajální ke značce a často střídá auto. Přestože se tak cílový zákazník do jisté míry promění, na ženy Lancia podle všeho bude cílit i nadále, a tak by městské SUV dávalo v tomto směru smysl. Už jen kvůli jejich popularitě.

V tomto směru ostatně Napolitano naznačuje, že má značka hlavně zájem o architekturu CMP vyvinutou francouzskou částí Stellantisu. Ta by se pro malé SUV hodila, navíc umožňuje zástavbu elektrického pohonu, který bude nutností. Už jen kvůli tomu, že se bude hodit k image technického inovátora.

Zajímavější zprávou je však ta o možné opětovné expanzi na další trhy. Lancia se od roku 2017 stáhla pouze na italský trh, protože tam prodávala naprostou většinu svých aut. Hovořilo se navíc o pošramocené image jinde v Evropě kvůli někdejším technickým potížím, stejně jako o nízkém povědomí o značce.

S tím ale šéf Lancie nesouhlasí. „Není pravda, že Lancii v zahraničí nikdo nezná. Jsou zde trhy, kde jsme si dobře vedli, ve Francii, Belgii nebo Řecku,“ říká s tím, že se Lancia nebude bát nekonvenčních prodejních metod. Že by náznak prodeje přes internet, místo tradičních dealerství, což by expanzi mohlo zlevnit?

Budoucnost Lancie tudíž vypadá hodně zajímavě. Zatím však není jasné, kdy se konkrétních výsledků dočkáme. Letošní modernizace Ypsilonu totiž naznačuje, že model vyráběný už od roku 2011 ještě na trhu nějaký čas zůstane. A Napolitano ostatně říká: „Je lepší udělat věci dobře než ukvapeně.“ Do poloviny dekády však určitě budeme moudřejší.