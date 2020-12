Buggyra před startem Dakaru 2021: Výměna tří členů kvůli koronaviru

Tým z Roudnice nad Labem nasazuje do 43. ročníku Dakaru dva kamiony Tatra a dvě buginy Can-Am. Pod hlavičkou Tatra Buggyra Racing pojedou Martin Šoltys a Chilan Ignacio Casale, který vyhrál Dakar třikrát na čtyřkolce. Buginy pod označení Buggyra Zero Mileage Racing budou řídit ostřílený matador Josef Macháček a jediný Čech ve formuli 1 Tomáš Enge.

Těsně před odletem musel tým řešit personální změny. Do koronavirové pasti totiž spadli tři členové týmu, ve všech případech se jednalo o mechaniky. „Dva kluci neprošli rovnou. Třetí byl sice negativní, s pozitivně testovaným jel ovšem několik hodin v jednom autě. Jednalo se z lidského hlediska o velmi komplikované rozhodnutí, ale neměl jsem na výběr,“ vysvětlil manažer Jan Kalivoda a dodal: „Na každý post máme náhradníka, proto naskočí mechanici, kteří přijali roli jakýchsi bojových záloh.“ Zatímco se řešily personálie, zajišťovala administrativní část týmu nové letenky a expresní víza do Saúdské Arábie. „Všichni jste si představovali konec Vánoc jinak, ale nedalo se nic dělat,“ komentoval aktuální dění posledních hodin týmový manažer.

Nešlo o jediné personální změny. Po návratu z testování v Dubaji se musela vzdát účasti Engeho navigátorka Marcela Skácelová. Její místo zaujal Vlastimil Tošenovský, který startoval s Josefem Macháčkem na Dakaru 2020. Osobní důvody donutily vzdát se účasti také Petra Čapku, který měl sedět v kamionu s Chilany Ignacio Casalem a Alvaro Leonem. Jeho místo zaujal mechanik David Hoffmann.

Poprvé s automatem

Trojnásobný účastník Rally Dakar Martin Šoltys pojede v Saúdské Arábii s Tatrou Phoenix osazenou vůbec poprvé automatickou převodovkou, role jeho navigátora se zhostí David Schovánek a mechanikem je Tomáš Šikola. „Jednou to přijít muselo, nicméně vsadili jsme na osvědčenou techniku,“ říká šéfkonstruktér David Vršecký, podle kterého si Martin polepší především v dunách. „Manuál je o tom, že rychlostí, kterou zařadíte na začátku duny, jedete až na její vrchol, ale nemusíte tam dojet. Zatímco automat vám hodně pomůže a na vrchol se dostanete i při řazení.“

Stejný názor sdílí i Martin Šoltys. „Z toho, co víme o podobě trati, budou etapy ve srovnání s lednovým Dakarem kratší, ale technicky mnohem náročnější. Výrazně se sníží počet kilometrů na nekonečných písečných pláních, kdy se jezdí s plynem na podlaze. Navíc díky automatu by nemělo hrozit zapadnutí v duně, které mě na peruánském Dakaru 2018 vyřadilo ze soutěže. Kromě toho se budu moci věnovat v nesrovnatelně větší míře řízení,“ říká jezdec.

V letech 2014, 2018 a 2020 se radoval Chilan Ignacio Casale z prvenství mezi čtyřkolkami. „Ignacio letos vedl před poslední etapou o více než dvacet minut a nejspíše usoudil, že potřebuje novou dakarskou výzvu a motivaci,“ konstatuje týmový boss Martin Koloc, který stál u přestupové bomby. „Tak, jako tomu bylo v případě Pepy Macháčka, opět platilo, že čím více toho člověk dokáže, tím přímočařejší a v konečném důsledku snazší jsou jednání.“

Navíc ve prospěch konečné dohody hrála předchozí Chilanova zkušenost se závody trucků. „Ignacio začínal na Dakaru v roce 2010 jako navigátor posádky svého otce, dojeli tehdy ve druhé desítce. Před deseti lety si řekl, že se jednou k truckům vrátí s tím, že už tenkrát měl slabost pro Tatru.“ V roli Casaleho navigátora se představí jeho krajan Alvaro Leon, který se těšil z dakarského triumfu v roce 2019 v kategorii SxS. „V kamionu tak pojedou, obrazně řečeno, celkem čtyři beduíni (cena pro vítěze). Když k tomu připočteme pět triumfů Pepy Macháčka, jsme na devíti. Netuším, jestli má některých z privátních týmů tak velkou sbírku,“ říká manažer týmu Jan Kalivoda.

Macháček: Bude to vabank

Nové buginy Buggyra Can-Am DV21 jsou v porovnání se svou předchůdkyní širší, lehčí, mají vyšší výkon motoru a nižší těžiště. K výraznému zlepšení jízdních vlastností by měly přispět úpravy přední nápravy. Změny se týkají i dalších klíčových komponentů a spousty drobnějších detailů. Výrazně jednodušší má být řada servisních úkonů, což ušetří energii a čas mechaniků v bivaku.

Tým bude znovu spoléhat především na Josefa Macháčka, který se na Dakaru představí s novým spolujezdcem Pavlem Vyoralem. Pětinásobný vítěz Rallye Dakar v hodnocení čtyřkolek vítá avizované změny tratí v Saúdské Arábii, ovšem s hodnocením hodlá počkat. „Všechno se pozná až na trati. Na první pohled to vypadá skvěle, osmdesát procent etap se má jet v písku. Pak ale člověk zjistí, že písku je pět centimetrů a pod ním je povrch tvrdý jako beton. Takže uvidíme,“ vyčkává Josef Macháček.

O poznání konkrétnější je 63letý závodník ohledně své strategie a výsledkových ambicí. Rád by výrazně posunul dosavadní české maximum v kategorii SSV, jímž zatím zůstává dvacáté místo Olgy Roučkové a Daniela Zelenky z roku 2019. „Chci jet agresivně, abych svým výsledkem nasadil laťku dalším českým posádkám, které budou v kategorii side-by-side startovat v následujících letech. Bude to vabank, i když asi trošku omezený tím, jak bude stíhat spolujezdec,“ uvědomuje si Macháček.

Druhou posádku týmu Buggyra Zero Mileage Racing v kategorii side-by-side (SSV) budou tvořit nováčci Tomáš Enge a Vlastimil Tošenovský. „Po Dakaru jsem začal pokukovat už někdy od roku 2015, ale až dosud jsem na něj neměl čas, protože jsem dělal jinou práci pro jiného výrobce závodních aut,“ vysvětluje Tomáš Enge, který už před několika lety poprvé otestoval dakarský truck. „Chtěl jsem si vyzkoušet, co kamion vydrží. Byl jsem za to rád, ale je pro mě strašně velký. Potřebuji něco, s čím si budu hrát. Právě bugina je v tomto ohledu pro mě při prvním startu super. Dakar beru jako další metu a chtěl bych na něm v budoucnu uspět. Ale na první pokus to nejde. Na to je moc tvrdý a zákeřný,“ říká jediný český účastník velkých cen formule 1.

Výsledky členů týmu Buggyra na Rallye Dakar

Martin Šoltys

2018 12.

2019 odstoupil v 8. etapě

2020 11.

David Schovánek

2018 12. (navigátor)

2019 odstoupil v 8. etapě (navigátor)

2020 11. (navigátor)

Tomáš Šikola

2017 odstoupil v 5. etapě (mechanik)

2018 odstoupil ve 3. etapě (mechanik)

2019 odstoupil v 8. etapě (mechanik)

2020 11. (mechanik)

Ignacio Casale

2010 26. (kamion)

2011 40. (motocykl)

2012 4. (čtyřkolka)

2013 2. (čtyřkolka)

2014 1. (čtyřkolka)

2015 odstoupil v 10. etapě (čtyřkolka)

2016 odstoupil v 6. etapě (čtyřkolka)

2017 2. (čtyřkolka)

2018 1. (čtyřkolka)

2019 odstoupil v 6. etapě (SxS)

2020 1., 4 vyhrané etapy (čtyřkolka)

Alváro Leon

2010 56. (navigátor auto)

2011 29. (navigátor auto)

2012 odstoupil (navigátor auto)

2013 31. (navigátor auto)

2014 odstoupil (navigátor auto)

2015 odstoupil (navigátor auto)

2019 1. (navigátor SXS)

David Hoffmann

Nováček

Josef Macháček

1999 odstoupil (čtyřkolka)

2000 1. (čtyřkolka)

2001 1. (čtyřkolka)

2003 1. (čtyřkolka)

2007 1. (čtyřkolka)

2009 1. (čtyřkolka)

2010 odstoupil ve 4. etapě (čtyřkolka)

2011 odstoupil (čtyřkolka)

2012 odstoupil (čtyřkolka)

2014 odstoupil v 10. etapě (auto)

2016 odstoupil v 5. etapě (auto)

2017 odstoupil v 5. etapě (čtyřkolka)

2018 12. (čtyřkolka)

2020 27. (SSV)

Pavel Vyoral

Nováček

Tomáš Enge

Nováček

Vlastimil Tošenovský