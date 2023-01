Buick Gran Sport (1965–1971): Muscle car v luxusním provedení

V polovině šedesátých let přišel Buick na trh s luxusními „muscle cars“, vycházejícími ze středně velkého modelu Skylark. Do něj montovali motory V8 s objemem až 7,5 litru.

Podobně jako Chevrolet, sesterská značka koncernu General Motors (GM), přišel Buick na trh sportovních vozů kategorie „muscle cars“ (svalovec) v polovině šedesátých let minulého století. V hierarchii značek GM zaujímal Buick druhé místo za značkou Cadillac, ta však ve svém portfoliu neměla vysloveně sportovní vozy. Buick Gran Sport se tak stal sportovním modelem GM s nejbohatší výbavou.

Vývojáři Buicku na to šli tak, že do středně velkého modelu Skylark (nadstandardně vybavený typ Special) namontovali velkoobjemový motor V8 „big block“ z velkých (full size) modelů. První Buick Gran Sport tak poháněl motor Wildcat 445 V8 s objemem 401 kubických palců, označovaný jako „nail head“ (hlavička hřebíku), neboť měl ventily malého průměru. Až do roku 1970 povolovalo GM pro středně velké modely pouze motory do objemu 400 kubických palců, takže tento objem se uváděl i u tohoto motoru. Éru luxusních „muscle cars“ značky Buick zahájil v modelovém roce 1965 Buick Skylark Gran Sport.

Gran Sport (1965)

Buick Skylark s výbavou Gran Sport (za příplatek 200 $) se v roce 1965 nabízel ve třech dvoudveřových karosářských verzích: kupé (foto), hardtop a kabriolet. Kupé s rozvorem 2.921 mm mělo rozměry 5.166 x 1.877 x 1.372 mm (délka x šířka x výška). Všechny verze měly širokou přední masku s vodorovným mřížováním a zabudovanými dvojitými světlomety. Zdobily je masivní chromované nárazníky a chromované rámy oken. Koncová světla byla umístěna v pásu přes celou šířku vozu a na bocích před dveřmi měly pro Buick typickou imitaci tří obdélníkových větracích otvorů. Standardní výbava zahrnovala mimo jiné klubovková přední sedadla, posilovač řízení a brzd a klimatizaci.

Kupé Buick Skylark s výbavou Gran Sport mělo širokou přední masku s vodorovným mřížováním a zabudovanými dvojitými světlomety.

Zadní kola Skylarku Gran Sport poháněl vidlicový osmiválec Buick 400 s objemem 6.580 cm3), nejvyšším výkonem 329 koní (242 kW) a maximem točivého momentu 603 Nm. Motor měl kompresní poměr 10,25:1 a palivo dodával karburátor Carter se čtyřmi směšovacími komorami. Gran Sport měl samonosnou karoserii, nezávislé zavěšení předních kol s dvojitými trojúhelníkovými rameny, tuhou zadní nápravu a pérování vinutými pružinami. Dodával se s bubnovými brzdami na všech 14palcových kolech a manuální třístupňovou převodovkou s řadicí pákou na středovém tunelu. Buick prodal v roce 1965 15.780 Skylarků Gran Sport všech verzí. Balíček GS se dal pořídit i pro model Buick Riviera.

Gran Sport (1966)

V modelovém roce 1966 se Buick Skylark Gran Sport nabízel opět ve verzích kupé, hardtop (foto) a kabriolet. Prodloužení a rozšíření modelů 1966 bylo sotva postřehnutelné. Víc byla vidět pozměněná černá přední maska s výraznou středovou chromovanou lištou a zvlněná horní hrana boků. Ozdobné obdélníky na bocích se přestěhovaly do svislé polohy za předními koly.

Kupé Buick Skylark GS 1966 v provedení hardtop bez pevných střešních sloupků B.

Pohonná jednotka s motorem Buick 400 V8 zůstala beze změn. V roce 1966 prodal Buick 13.816 vozů Skylark Gran Sport, z toho 9.934 hardtopů (základní cena 3.019 $), 2.047 kabrioletů (od 3.167 $) a 1.835 kupé (od 2.956 $).

Video se připravuje ...

GS 400 a GS 340 (1967)

V modelovém roce 1967 se Gran Sport stal samostatným modelem a byl přejmenován na GS 400 pro verzi s motorem V8 „big block“ o objemu 6.565 cm3 a výkonu 340 k (250 kW). Levnější verzi nazvanou GS 340 poháněl motor V8 „small block“ o objemu 5.572 cm3 a výkonu 260 k (191 kW). Motor Buick V8 400 byl zcela nový a nahradil spolehlivý, ale již zastaralý V8 400 „nailhead“, pocházející z roku 1953. V ostré konkurenci s oblíbenými „muscle cars“ z GM (Pontiac GTO, Chevrolet Malibu SS a Oldsmobile 442) prodej konzervativnějších a luxusnějších Buicků GS 400/340 poněkud poklesl. Například dvoudveřových hardtopů (foto) se v roce 1967 prodalo jen 3.692 kusů.

Hardtop Buick GS 400 z roku 1967 s vinylovou střechou a zakrytými zadními koly.

California GS (1967–1969)

Do kategorie tzv. juniorských „muscle cars“ vstoupil Buick v roce 1967 modelem California GS, prodávaným výhradně v Kalifornii. Záměrem bylo poskytnout dobře vypadající vůz s nízkou cenou při zachování rozumné úrovně výkonu. Kupé California GS (foto) mělo pohon zadních kol motorem Buick V8 340 „small block“ s výkonem 260 koní a automatickou převodovku Super Turbine 300. Kupé s tenkými střešními sloupky, vinylovou střechou a klubovkovými předními sedadly dosahovalo rychlost 170 km/h. Podobný marketingový přístup byl zvolen i v Coloradu, jen název California byl nahrazen Coloradem.

V polovině modelového roku 1968 dostalo kupé California nový motor 350-4 V8 s karburátorem Rochester 4GC Quadrajet a výkonem 280 koní. Poslední vozy Buick California GS s automatickou převodovkou Turbo 350 se prodaly v roce 1969. Při testech dosáhlo kupé rychlost 177 km/h a na stovku zrychlilo za necelých 10 sekund.

GS 400 a GS 350 (1968 a 1969)

Pro modelový rok 1968 byl hardtop Buick Gran Sport (foto) důkladně přestylizován. Nová přední maska se silným chromovaným rámem byla užší a dvojité světlomety byly umístěny po stranách masky. Výrazným prvkem na bocích byl prolis klesající od světlometů až k zadnímu kolu. Chromovaný rám bočních oken byl zakončen ve tvaru ležatého písmene V (podobný má současný Superb). Silně skloněné zadní okno navazovalo na klesající víko kufru. Koncové svítilny byly umístěny vodorovně v zadním nárazníku. Kupé GS bylo postavené na koncernové platformě A, mělo kratší rozvor 2.845 mm a bylo o 112 mm kratší (5.095 mm).

Pro modelový rok 1968 byl hardtop Buick Gran Sport důkladně přestylizován.

Buick GS 400 se prodával ve verzích hardtop (3.127 $) a kabriolet (3.271 $). Standardně měl pod kapotou 6,6litrový V8 „krmený“ karburátorem Rochester Quadrajet. Výkon 340 koní byl ve verzi „stage 1“ zvýšen na 350 k. Vozy se dodávaly s třístupňovou automatickou převodovkou Super Turbine 400 alias Turbo Hydra-matic 400 nebo s třírychlostním či čtyřrychlostním manuálem. O něco levnější (2.926 $) byl hardtop GS 350 s 5,7litrovým V8 (výkon 280 koní).

GS 455 a GSX (1970)

V modelovém roce 1970 byl GS 400 nahrazen modelem GS 455 s pohonem zadních kol motorem Buick 455 V8 s objemem válců úctyhodných 7.467 cm3, nejvyšším výkonem podle SAE gross 355 k (261 kW) a točivým momentem 691 Nm při 2.800 otáčkách. V roce 1970 vyrobil Buick 5 589 hardtopů a 1.184 kabrioletů GS 455. Levnějších Gran Sportů s motorem 350 V8 (výkon 315 k) vyrobil Buick v roce 1970 necelých 10 tisíc.

Gran Sport ročníku 1970 (foto) podstoupil mírný facelift týkající se především přídě. Maska chladiče už neměla tak silné orámování a byla uprostřed rozdělena svislou příčkou. Bez rámečků se obešly i dvojité světlomety. Při pohledu zboku byla nevíce patrná změna tvaru zadních bočních oken. Rozvor i vnější rozměry zůstaly beze změn.

Gran Sport ročníku 1970 podstoupil mírný facelift týkající se především přídě. Maska chladiče byla uprostřed rozdělena svislou příčkou.

Na autosalonu v Chicagu, konaném v únoru 1970, představil Buick další příspěvek do seznamu klasických amerických „muscle cars“, nazvaný GSX. Tento dvoudveřový hardtop vycházel z GS 455, k jehož základní ceně 3.098 $ si zákazník musel připlatit 1.100 dolarů za balíček GSX Performance and Handling. GSX byl odpovědí Buicku na konkurenční modely Pontiac GTO Judge, Oldsmobile 4-4-2 W-30 a Chevrolet Chevelle SS. Buick GSX (foto) se standardně dodával s motorem 455 V8, čtyřstupňovým manuálem nebo třístupňovým automatem Turbo Hydra-Matic.

Buick GSX měl zpravidla černou kapotu a černé pruhy na bocích, které se směrem dozadu rozšiřovaly a spojily se na zadním spoileru.

Karoserie GSX se trochu podobala Chevroletu Chevelle, měla ale spoilery pod předním nárazníkem a na víku kufru a neobyčejně bohatý seznam standardní výbavy. V roce 1970 se GSX nabízel pouze ve žluté a bílé barvě a s černým interiérem. V letech 1971 a 1972 bylo přidáno dalších šest barev a balíček GSX bylo možné zakoupit s jakýmkoliv Gran Sportem. Buick GSX měl zpravidla černou kapotu a černé pruhy na bocích, které se směrem dozadu rozšiřovaly a spojily se na zadním spoileru. Zajímavým prvkem byl rychloměr umístěný ve výstupku na kapotě. V roce 1970 vyrobil Buick 678 hardtopů GSX, v dalším roce 124 a v roce 1972 pouhých 44 kusů.

V letech 1971 a 1972 se toho moc nezměnilo, ve výrobním programu nadále zůstával hardtop (necelých 6.000 kusů) a kabriolet (656 kusů). Kvůli snížení komprese trochu poklesly výkony motorů V8 350 a 455. Modelový rok 1973 přinesl změnu v podobě přechodu od výchozího modelu Skylark na Century při stejném rozvoru 2.845 mm. Čtyřmístné kupé mělo zvýrazněné přední blatníky a zvětšená trojúhelníková boční okna za okny dveří. Novinkou na podvozku byly kotoučové brzdy na předních kolech. Posledním Gran Sportem se v roce 1975 stal Buick Century GS, poháněný 2,6litrovým motorem V6. Zkratka GS se u vozů Buick znovu objevila v roce 1988 u kupé Buick Regal GS.