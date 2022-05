BYD poodhaluje design modelu Seal. Nejen v Číně chce konkurovat Tesle

BYD Seal je z takzvané řady Ocean Series, která se zaměřuje na plug-in hybridní nebo elektrické modely. BYD jmenuje své nové elektrické modely podle mořských živočichů a Seal se tak připojuje k modelům Dolphin, Seagull a Sea Lion. BYD Seal vychází z futuristického konceptu Ocean-X.

Čtyřdveřový sedan čínské automobilky by měl měřit 4,80 m na délku, 1,88 m na šířku, 1,46 m na výšku a rozvor má činit 2,92 m. S těmito rozměry bude Seal o něco větší než hlavní konkurent Tesla Model 3. Spekuluje se, že BYD Seal bude mít sourozence u Toyoty. Japonci nedávno překvapili s odhalením své elektrické budoucnosti včetně představení modelů pod označením bZ. Pod tímto štítkem má zatím Toyota ve výrobě pouze crossover bZ4X. V kolaboraci s BYD však Toyota pracuje také na sedanu bZ SDN, který by podle spekulací mohl sdílet techniku se Sealem.

Jak by měl BYD Seal vypadat navenek, se už nějakou dobu ví. Automobilka však nyní přišla se snímky interiéru, který ukazuje, že tento model přijde s trochu jinou koncepcí interiéru, než je u čínské automobilky zvykem. Ve středu palubní desky se nachází širokoúhlý displej o velikosti 15,6 palce, který doplní 8,8 palců veliký digitální kokpit. Tématiku podmořského světa BYD využívá různými designovými prvky a barvami použitými v interiéru. Vnitřku tak dominuje světle modré čalounění s koženými sedačkami a doplňky interiéru ve světlém semiši. Celkově působí interiér velmi uvolněným a líbivým dojmem.

V rámci čínské homologace jsme se mohli dostat k technickým datům nového modelu. Sedan postavený na elektrické platformě 3.0 BYD bude mít dvě výkonové varianty s elektromotorem umístěným vzadu (150 kW a 320 kW) s pohonem zadních kol a také nejsilnější verzi se dvěma elektromotory (160 kW + 230 kW) a systémem pohonu všech kol. Nejsilnější varianta zvládne stovku za 3,8 vteřiny.

Díky baterii BYD Blade 800V zvládne urazit Seal na jedno nabití 550, 650 nebo 700 km. V závislosti na zvolené motorizaci bude mít sedan jinou váhou. Seal s jedním motorem má 1885 kg, se dvěma motory váha přesahuje 2 tuny, konkrétně 2150 kg.

Čínská média tipují, že by nový model BYDu mohl na domácím trhu startovat pod cenovkou 1 milionu korun. To by byla velká zbraň oproti již zmíněnému Modelu 3, který v Číně startuje v přepočtu na 1,25 milionů korun. Vzhledem k expanzi značky po celém světě BYD potvrdil, že se bude nový model nabízet na vícero trzích.