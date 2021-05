Caterhame, nemáš zájem? Lotus klidně prodá technologii pro Elise

Automobilka Lotus díky investici od nového majitele, čínské firmy Geely, aktuálně pracuje na mezigenerační výměně své modelové palety. Jako pionýr nové doby přišel elektrický hypersport Evija, letos pak bude následovat sporťák Emira, který má být dostupnější pro širší skupinu zákazníků. Ten zároveň znamená konec současných modelů Elise, Exige a Evora.

Lotus už dříve dal najevo, že tato trojice letos definitivně skončí. Konec výroby přitom avizují finální edice těchto automobilů. Zároveň však výrobce z Hethelu přiznává, že by to nemusel být jejich definitivní konec. Společnost se totiž nebrání prodeji platformy a technologie pro model Elise, který ve výrobě vydržel dlouhých 25 let.

„Pokud by se správný projekt a správný partner objevil, nevidím důvod, proč ne. Je to skvělé auto,“ uvedl vrchní ředitel Lotusu Matt Windle v rozhovoru pro oborový magazín Automotive News Europe k možnosti prodeji techniky stávajících aut.

Nebylo by to totiž poprvé, kdy by Lotus prodal techniku stávajícího modelu, včetně výrobních zařízení, jinému subjektu, který by úspěšně pokračoval v jeho výrobě. V roce 1973 totiž technologie na slavný Lotus Seven koupil úspěšný prodejce vozů z Hethelu, Caterham, který ve výrobě Lotusu Seven, respektive od té doby Caterhamu Seven pokračuje dodnes.

Matt Windle nicméně nepřiznal, zda se už objevil nějaký zájemce o platformu modelu Elise. Logicky se však nabízí právě Caterham, nedávno koupený japonským importérem jeho aut, společností VT Holdings. Pak je tu i firma Radford, která nedávno oznámila plány na stavbu luxusního sporťáku s technikou od Lotusu.

Nechme se tak překvapit, jak to ještě dopadne. Lotus Elise každopádně vydržel ve výrobě 25 let, a přestože od roku 1996 několikrát prošel úpravami, jeho technický základ zůstával pořád stejný. Navíc poskytl základ také pro ještě ostřejší Exige.

Dvojice přitom i po letech byla oceňována pro své jízdní vlastnosti, což jí v jistých kruzích vyneslo až legendární pověst, byť v dnešní době jsou Elise a Exige v lecčems zastaralé. Podobně ale v sedmdesátých letech působil i Lotus Seven, vyráběný od roku 1957, a tak bychom se ve výsledku nedivili, kdyby na jeho reinkarnaci navázalo také Elise. Zvlášť když Lotus do budoucna už nebude „typický“ Lotus, postupně totiž chystá přejít na elektrický a hybridní pohon, pro letošek plánovaná Emira má být totiž poslední vůz značky s klasickým spalovacím motorem.