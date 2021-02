Lotus Elise Final Edition je tu. Lehounký sporťák se loučí po 25 letech

Lotus pod vedením čínské automobilky Geely čekají velké změny. Avizoval je už model Evija, ten ale jakožto hypersport s elektrickým pohonem je spíše jen image maker, než typický zástupce značky. Ten přijde až letos, přičemž chystaná novinka zároveň avizuje konec „staré“ éry značky. S tím souvisí i ukončení sporťáku Elise, a to po dlouhých 25 letech.

Konec modelu pojmenovaného po vnučce tehdejšího šéfa značky Elise Artioliové automobilka avizovala již před pár týdny, přičemž nyní oficiálně odhaluje dopředu slíbenou rozlučkovou edici vozu. Jmenuje se jednoduše Elise Final Edition, přičemž nabízí hned dva různé deriváty.

Prvním je Lotus Elise Sport 240 Final Edition za 47.479 eur bez daně (cca 1,2 milionu korun). Ten se od výchozího auta liší posíleným motorem, když kompresorem přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1,8 litru je díky odlišné kalibraci naladěn na 177 kW a 244 N.m, tedy o 17 kW více než u výchozího modelu. Díky tomu vůz zrychlí z 0-96 km/h za pouhé 4,1 sekundy.

Celek doplňují o půl kilogramu lehčí kovaná kola (16" vpředu, 17“ vzadu) nebo upravený interiér. Nejvýznamnější změnou je nový digitální přístrojový štít umožňující přepínat mezi dvěma grafikami. Buď na TFT displeji můžete zvolit tradiční ciferníky nebo naopak digitální ukazatele jak v závodním autě. Nechybí ani nový, dole zploštělý volant kombinující alcantaru a kůže pro snadnější nastupování.

Tyto prvky navíc může doplnit dále odlehčená konstrukce, přesně podle motta zakladatele automobilky Colina Chapmana. Při objednání karbonových panelů karoserie (včetně krytu motoru), lithium-iontové baterie a polykarbonátového zadního skla lze snížit hmotnost vozu z 922 až na 898 kilogramů.

Komu by to ale nestačilo, je tu ještě Lotus Elise Cup 250 Final Edition za 53.750 eur bez daně (1,38 milionu korun). Ten se odlišuje hlavně upraveným vzhledem pro co nejlepší aerodynamiku i přítlak, a to díky jinému splitteru, zadnímu nárazníku či zadnímu difusoru. Už v základu jsou tu pak tlumiče Bilstein nebo nastavitelné stabilizátory, stejně jako lithium-iontová baterie a lehčí zadní okno pro snížení hmotnosti. Pokud si pak objednáte již zmíněné karbonové díly, klesne hmotnost vozu v tomto případě na 931 kilogramů.

Elise Final Edition je přitom v obou případech dostupné ve speciálních barvách. Modrá Azure Blue odkazuje na první propagační snímky původního Elise, zatímco černá na tradiční barvu závodní divize Lotusu a Racing Green na barvu prvního Elise prezentovaného na frankfurtském autosalonu v roce 1995.

Loučí se také Exige

Spolu s Elise se ale loučí také odvozený model Exige, který od počátku slouží jako více hardcore derivát, primárně určený pro jízdu na okruhu. Ten bude ukončen po 21 letech výroby.

I v tomto případě na rozloučenou vznikla edice Final Edition. Rovněž vyzbrojená novými TFT budíky a dostupná v barvách vzdávajících hold historii vozu. Metalickou bílou nesl Exige V6 prezentovaný na IAA 2011, zatímco metalickou oranžovou měl první Exige z novinářské flotily.

Také rozlučkový Exige lze pořídit v různých derivátech. Všechny jsou poháněné 3,5litrovým vidlicovým šestiválcem s kompresorem Edelbrock. V případě Exige Sport 390 Final Edition má výkon 292 kW, když jej doplňují pneumatiky Michelin PS4 nebo kovaná kola. Dáte za něj 67.151 eur bez daně (1,73 milionu korun).

Exige Sport 420 Final Edition za 83.610 eur bez daně (2,15 milionu Kč) má 309 kW (420 koní), nastavitelné stabilizátory Eibach, nastavitelné tlumiče Nitron, brzdiče AP Racing nebo pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2. A nakonec Exige Cup 430 Final Edition, považované za jeden z nejrychlejších sporťáků v reálném světě má výkon 316 kW (430 koní), hlavně ale speciální aerodynamický paket pro větší přítlak, karbonové panely karoserie nebo titanový výfukový systém pro jedinečný vzhled. I proto přijde na 108.403 eur bez daně.

Lotus v letošním roce vstupuje do nové éry. V průběhu roku totiž ukončí výrobu aktuální generace vozů, mezi něž vedle Elise a Exige řadí také Evoru. Až jejich výroba skončí, dosáhne počet jejich postavených kusů zhruba čísla 55.000, což je více než polovina všech postavených Lotusů od roku 1948.