Ceny aut v Česku v roce 2024: Zlevňuje se. Vrací se boj o zákazníka?

Tabulka níže mluví jasně. Z dvaceti vybraných aut, jejichž ceny ve Světě motorů dlouhodobě porovnáváme vždy zkraje nového roku, jich letos meziročně devět zlevnilo. Dalších devět zůstalo na stejných cenách – a jen u dvou vidíme zdražení.

Co se to po měsících, kdy ceny nových aut letěly stále nahoru, děje? Domácí Škoda, importéři ostatních značek i samotní prodejci vidí, že zájem o nové vozy ochladl už minimálně půl roku zpátky. „Registrace nových aut 2023 sice dopadly nad očekávání, jenže mnoho předaných, a tedy zaregistrovaných vozů bylo objednáno v roce 2022, nebo dokonce už 2021. Zato v oblasti objednávek byla situace loni o dost horší. Do roku 2024 jsme tak vstoupili s výrazně menší jistotou než kdy dříve,“ přiznává natvrdo David Valenta z Volkswagenu.

Změny lednových cen u 20 vybraných aut

Boj začal!

S tím souhlasí i Jan Hurt, jednatel Porsche ČR, největšího importéra, který Čechům prodává nejen porsche, ale hlavně modely od Audi, Seatu, Cupry a osobní i užitkové volkswageny. „Dříve by tomu málokdo věřil, ale je to tak – lidé byli ochotni na objednaný vůz čekat i dva roky. Takže ano, registrace se loni povedly, ale trend objednávek byl proti rokům 2021 a 2022 negativní. Letos jasně vidíme, že začal boj o každého zákazníka. Je nutné mu jít naproti, a k tomu věřit ve snížení úrokových sazeb, což by zlevnilo úvěry a vrátilo k prodejcům také privátní zákazníky,“ dívá se dopředu Jan Hurt.

Že letos prodej nových aut v Česku každopádně klesne, předpovídají už teď, sotva se rok 2024 rozjel, vlastně všichni včetně Škody, která trhu jasně vládne. „Čekáme, že prodej nových aut spadne o pět procent na 210.000 vozů. Vidíme také, že v posledních letech je patrná výrazná změna preferencí. Jasně vedou segmenty SUV, naopak ztrácejí malé vozy a kategorie MPV,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení Škody. „Prodeje rovněž táhnou ze tří čtvrtin firemní zákazníci, soukromé osoby nakupují málo. To je také důvod, proč je současná velikost trhu zhruba o padesát tisíc aut nižší proti letům před covidem,“ dodává.

Co s tím značky dělají, je vidět právě v tabulce výše. Škoda patří mezi ty, které se základními cenami alespoň nepohnuly nahoru, ač scala či kamiq prošly faceliftem. Ten čeká i nejprodávanější auto Česka: octavii. A na tu dobíhající nasadila Škoda od února akční verzi Fresh. Startuje na 649.900 Kč, potrvá do 31. března a zahrnuje všechny dostupné motory v obou karosářských verzích. Cenové zvýhodnění překračuje 66.000 korun – vychází ze specifikace Ambition, jejíž výbavu rozšiřuje o řadu položek jako parkovací senzory a kameru, lepší světla, volby jízdního režimu, vyhřívání sedadel a volantu, desetipalcový infotainment, bezdrátový SmartLink a mnoho dalšího v částce 88.900 Kč za 20.000 Kč napříč všemi konfigurovatelnými variantami.

Ještě levnější nejlevnější

Podobně k tomu přistupují i dvojka a trojka trhu: Hyundai s Volkswagenem. Jediné dvě mají v naší tabulce nárůst ceny základní varianty i30, respektive golfu, ale v akčních nabídkách i ony zlevnily. Volkswagen spuštěním výbavové linie People, která navazuje na dříve skvěle prodávanou Maraton edition. People se týká mnoha modelů od pola přes taigo, t-cross, t-roc, tiguan po touran s cenovým zvýhodněním přes 140.000 Kč. A Volkswagen připravuje také speciální edici k padesátinám golfu.

Podobně Hyundai letos rozjel na vybrané skladové vozy kampaň „Zledňujeme“ s dodatečným zvýhodněním k jinak platným akčním nabídkám: bonus až 40.000 Kč při financování a 20.000 Kč při platbě za hotové.

Nejlevnějším autem Česka je Hyundai i10. Jak vidíte v tabulce, vede hitparádu nových aut s cenou 279.990 Kč. A může být k mání dokonce za za 259.990 Kč, zvýhodnění činí 105.000 Kč. Akce platí do konce února. Nejprodávanější auto Česka mimo škodovky Hyundai i30 dostalo rovněž dodatečný bonus 40.000 Kč k už akčním cenám, takže coby i30 1.5 Start Plus stojí 369.990 Kč. Akční verze Family disponuje zvýhodněním až 130.000 Kč a ještě příslušenstvím za polovinu ceny a sadou druhých pneumatik zdarma.

Osm nejlevnějších Hyundai i10 279 990 Kč Mitsubishi Space Star 294 760 Kč Dacia Sandero 296 400 Kč Kia Picanto 299 980 Kč Fiat Panda 329 900 Kč Citroën C3 339 900 Kč Fiat 500 339 900 Kč Hyundai i20 339 990 Kč

Dotace na druhou

Kombinací nápadů, čím vším lákat, se objevuje stále pestřejší mix. Jeden z nejvýraznějších poklesů ceny najdete v naší tabulce u Suzuki Vitara. „Situace s množstvím aut ke koupi se vrátila k normálním podmínkám, stejně jako v minulosti je tedy důležité aktivně bojovat o každého zákazníka. Naše zvýhodnění nejsou ničím podmíněna, platí pro každého, a to jak na vozy skladem, tak zadané do výroby. Nejvyšší slevu 270.000 korun máme na across, nejzajímavější zase na vitaru a s-cross, kde dáváme ke slevám přes čtyřicet tisíc dalších patnáct tisíc na palivo a pětadvacet tisíc ještě mimořádně bez podmínek jako financováním nebo čímkoli dalším,“ říká Dominika Němcová Baborská za Suzuki.

Letošním tématem pro podnikatele a firmy je státní podpora 200.000 Kč na pořízení elektromobilů a 300.000 Kč u vodíkových vozů. Dotace je stejná pro všechny značky – třeba Toyota ji hned využila i jinak. „Doplnili jsme ji vlastní dotací pro hybridní vozy, na které se podpora státu nevztahuje. Dosahuje u nás až 240.000 Kč, a je navíc proti státní dotaci dostupná nejen pro právnické, ale i pro fyzické osoby. Lze ji také využít při financování úvěrem, využití operativního leasingu nebo při nákupu v hotovosti. Třeba u Toyoty C-HR nabízíme možnost díky dotaci ušetřit 215.000 korun,“ počítá Jitka Jechová z Toyoty.

Absolutně nejvyšší pokles cen vidíme u Peugeotu: model 308 loni v lednu stál 620.000 Kč, teď už začíná pod půlmilionem. „Podobné je to u kombíku SW a také u 5008. Toto sedmimístné SUV nyní prodáváme pod sedm set tisíc, před rokem to bylo skoro o dvě stě tisíc víc. Zajímavou nabídku máme i na Peugeot 208, který se dá pořídit na operativní leasing za 5990 Kč měsíčně,“ vypočítává Radka Matthey z Peugeotu.

Malá auta Model 2020 2021 2022 2023 2024 Mitsubishi Space Star 224 850 Kč 245 850 Kč 245 850 Kč 271 760 Kč 294 760 Kč Dacia Sandero 211 400 Kč 239 900 Kč 275 900 Kč 296 400 Kč 296 400 Kč Citroën C3 274 900 Kč 294 900 Kč 319 900 Kč 332 000 Kč 339 900 Kč Hyundai i20 249 990 Kč 279 990 Kč 289 990 Kč 309 990 Kč 339 990 Kč Suzuki Swift 269 900 Kč 318 900 Kč 318 900 Kč 358 900 Kč 369 900 Kč Škoda Fabia 279 900 Kč 329 900 Kč 339 900 Kč 369 900 Kč 369 900 Kč Renault Clio 265 000 Kč 315 000 Kč 335 000 Kč 383 000 Kč 383 000 Kč

Co čekat dál?

Bude hra s akcemi a zlevňování v dalším průběhu roku ještě sílit? Co o tom rozhodne? „Tady jdou dvě věci proti sobě. Tou první je boj o zákazníka, který nutí zlevňovat. Druhou růst cen vstupů ve výrobě, nutnost plnit stále přísnější regulační požadavky v oblasti emisí, což si vyžaduje dodatečné investice. Hlavním hybatelem bude ochota zákazníků nakupovat. A i z toho důvodu si myslíme, že základní ceny neporostou, ale přibude ještě víc akčních nabídek,“ myslí si Jitka Jechová.

„Čili dá se předpokládat, že v dohledné době auta nezdraží, spíše naopak. Automobilový trh proti loňsku neporoste, o to víc budou značky o zákazníky bojovat. Důležitým faktorem bude zřejmě nabídka pohonů. Mnohé automobilky zastavují výrobu určitých motorů, často velmi žádaných. Ti, kteří je budou prodávat, nebudou mít důvod ceny snižovat,“ uzavírá Radka Matthey.

Kompakty Model 2020 2021 2022 2023 2024 Hyundai i30 329 990 Kč 349 990 Kč 359 990 Kč 389 990 Kč 399 990 Kč* Kia Ceed 354 980 Kč 394 980 Kč 394 980 Kč 404 980 Kč 414 980 Kč Škoda Scala 397 900 Kč 412 900 Kč 417 900 Kč 459 900 Kč 459 900 Kč Fiat Tipo 289 900 Kč 314 900 Kč 459 900 Kč 489 900 Kč 489 900 Kč Peugeot 308 375 000 Kč 399 000 Kč 490 000 Kč 620 000 Kč 495 000 Kč Ford Focus 389 900 Kč 449 400 Kč 452 900 Kč 561 900 Kč 499 900 Kč Opel Astra 379 990 Kč 419 990 Kč 479 990 Kč 549 990 Kč 549 990 Kč

Anketa: Půjdou prodejci s cenami nových aut lidem letos ještě víc na ruku?

David Pavlíček, Hyundai: I když dochází k poklesu míry inflace a očekává se další snížení úrokových sazeb, výrazné zlepšení všeobecné ekonomické situace minimálně v první polovině roku 2024 neočekávám. Během pololetí uvedeme množství inovovaných modelů a to bývá zpravidla spojeno s posílením výbavy a určitým cenovým nárůstem. Obecně na trhu spíše než další zlevňování očekávám obměny a inovace obsahu akčních nabídek.

Jitka Jechová, Toyota: Poptávka z minulých let, kdy byl aut nedostatek, odeznívá, poslední objednávky z předloňska budou vyřízené do léta. Od druhé poloviny minulého roku je na trhu patrné jasné ochlazení, a proto se prodejci budou muset snažit zákazníky v průběhu letošního roku ještě víc získat. Vedle masivní inzerce jsou jedním z hlavních nástrojů slevové akce, což je na trhu už teď jasně patrné.

Kombíky Model 2020 2021 2022 2023 2024 Škoda Fabia Combi 328 900 Kč 334 900 Kč 359 900 Kč 359 900 Kč 411 800 Kč* Hyundai i30 kombi 344 990 Kč 374 990 Kč 384 990 Kč 419 990 Kč 429 990 Kč Kia Ceed SW 374 980 Kč 419 980 Kč 419 980 Kč 429 980 Kč 439 980 Kč Fiat Tipo kombi 334 900 Kč 339 900 Kč 489 900 Kč 519 900 Kč 519 900 Kč Renault Mégane Grandtour 419 900 Kč 490 000 Kč 490 000 Kč 516 000 Kč 525 000 Kč Peugeot 308 SW 410 000 Kč 410 000 Kč 510 000 Kč 650 000 Kč 529 000 Kč Ford Focus kombi 399 900 Kč 449 400 Kč 482 900 Kč 591 900 Kč 529 900 Kč

Marek Vodička, MG: Je to těžké predikovat, anketní otázka je však asi správně namířena. Vzhledem k tomu, že jsme pořád na začátku roku a trh má podle všech předpokladů letos stagnovat, odpovědět na sto procent nelze. V posledních dvou letech byl trh značně pokřivený, takže se hledá hůř nějaký trend nebo souvislosti. Samotnou nabídku na model MG ZS za 399.000 Kč vidím na takový trhák, že ani nepotřebuje slevové akce.

Radka Matthey, Peugeot: Situace na automobilovém trhu se proti uplynulým obdobím radikálně mění, to je jasné. Trend slevových akcí pozorujeme už nějaký čas. Je to patrné i z hlediska reklamy. Ta je vidět mnohem více, zejména pak v online médiích a na billboardech. Automobilky opět komunikují ceny, akční nabídky a také informaci o tom, že mají skladové zásoby. Vše naznačuje tomu, že boj o zákazníka začal – a bude dál pokračovat.

SUV Model 2020 2021 2022 2023 2024 Dacia Duster 249 900 Kč 284 900 Kč 349 900 Kč 377 500 Kč 410 500 Kč Renault Captur 395 000 Kč 410 000 Kč 450 000 Kč 465 000 Kč 415 000 Kč Suzuki S-Cross 489 900 Kč 497 900 Kč 508 900 Kč 555 900 Kč 519 900 Kč Ford Kuga 469 900 Kč 609 900 Kč 701 900 Kč 752 900 Kč 699 900 Kč Toyota RAV4 729 900 Kč 734 900 Kč 814 900 Kč 814 900 Kč 934 900 Kč Škoda Kodiaq 716 900 Kč 818 900 Kč 863 900 Kč 1 069 000 Kč 1 069 000 Kč Honda CR-V 679 900 Kč 799 900 Kč 834 900 Kč 869 900 Kč 1 119 900 Kč

Filip Stoulil, Cupra a Seat: Letošní rok vidím pro nás i zákazníky jako začátek nového příběhu. My kromě zvýhodněných skladových vozů sázíme na atraktivní nabídky našich modelů na operativní leasing. Třeba Aronu Style 1.0 TSI (70 kW) za 514.900 Kč nabízíme na operativní leasing za 5686 Kč s DPH měsíčně. Splátka přitom zahrnuje servis po celou dobu pronájmu, povinné ručení a havarijní pojištění.