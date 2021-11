Následovníci malých kombi: Zaboduje styl místo praktičnosti?

Malé kombíky to mají sečtené, posledním přežívajícím je zatím Fabia Combi, i ta však do několika let skončí. Zmapovali jsme, jak se nabídka těchto vozů vyvíjela a zda je mohou zastoupit nastupující malá SUV.

Na tradici malých kombíků má u nás hlavní podíl Škodovka. Začátkem devadesátých let začala na míru Čechům nabízet forman a později Felicii Combi, což byla pro mnoho lidí jediná dostupná rodinná auta. V roce 2000 přišla první Fabia Combi, která však kvůli větším požadavkům na bezpečnost a komfort nedokázala nabídnout při podobných vnějších rozměrech takový prostor. Přepravní nároky dokázala lépe splnit na stejné platformě nafouknutá nepříliš pohledná druhá generace. Dále vyrostla i ta třetí. Opět kvůli většímu důrazu na bezpečnost, tentokráte dětí, však začala být pro mnoho mladých rodin nevyhovující. Dnešní rozměrné autosedačky totiž zabírají tolik místa, že vyšší dospělí už se dopředu pohodlně nevejdou. Velikost kufru by stačila, interiér už nikoli.

Svět motorů 45/2021

Za posledních deset let se také auta stala výrazně dostupnějšími (obracet k horšímu se to začíná až nyní) a za rodinný vůz už přestala být považovaná fabia, ale modely o třídu dvě větší. Tlak na zachování malých kombíků tak už logicky není dnes takový jako třeba před deseti lety. Přesto jsou malá kombi ceněná pro praktičnost u aktivních jedinců či párů i u firem. Fabia Combi u nás dlouhodobě v odbytu hatchback překonává. U konkurence tomu tak nebývalo, nicméně i tak se zde svého času prodávala celá řada malých kombíků. V devadesátkách to bylo třeba Suzuki Baleno Wagon, Volkswagen Polo Variant, Fiat Palio Weekend či Kia Pride Kombi, později se v první generaci nabízel kombík u Kie Rio a také v Peugeotech 206 a 207. Renault Clio Grandtour existoval v třetí i čtvrté generaci a vydržel až do loňska. V rámci koncernu Volkswagen pak dělal fabii parťáka naposledy Seat Ibiza ST (2010-2017). Jak již bylo napsáno výše, český kombík zatím zůstává, nicméně v nové generaci nebude. Z výroby ho nejspíše vytlačí rozšiřující se nabídka elektromobilů či emisní norma Euro 7.

Marketingoví mágové automobilek podstrkují jako nástupce malých kombi kategorii malých SUV, kde se objevuje stále více nových modelů. Jejich výhodou je v některých případech větší variabilita kufru – posuvnou lavici nabízejí třeba Renault Captur, Opel Crossland nebo Volkswagen T-Cross. Objemem a zejména ložnou délkou se však kombíkům nevyrovnají. Proti nim jsou také malá SUV dražší.

Níže najdete jejich aktuální nabídku včetně velikostí kufrů (v tabulce je i poslední malé MPV v podobě Fiatu 500L), stejně jako papírové srovnání posledních malých kombíků a aktuálních novinek, které je nahradily. Jedině v případě Dacie a nového modelu Jogger zůstala idea kombi aspoň do určité míry zachována. Ve srovnávacím testu, který je připravený na zítra, jsme zjišťovali, jaká bude situace v případě Škodovky, tedy zda Fabii Combi dokáže v budoucnu zastoupit model Kamiq.

Kombi vs malé SUV Dacia Logan MCV (2. generace 2013-2020) Dacia Jogger (novinka od roku 2022) Délka (mm) 4492 4547 Šířka (mm) 1733 1784 Výška (mm) 1550 1632 Rozvor (mm) 2634 2897 Kufr (l) 573/1518 708/1819 Cena 204 900 Kč (1.0 SCe 54 kW v roce 2020) zatím neurčena Peugeot 207 SW (2007-2013) Peugeot 2008 (2. generace od roku 2019) Délka (mm) 4149 4300 Šířka (mm) 1748 1770 Výška (mm) 1519 1530 Rozvor (mm) 2540 2605 Kufr (l) 337/1258 434/1467 Cena 277 900 Kč (1.4 VTi 70 kW v roce 2011) 460 000 Kč (1.2 PureTech 74 kW) Renault Clio Grandtour (2. generace 2013-2020) Renault Captur (2. generace od roku 2019) Délka (mm) 4267 4227 Šířka (mm) 1732 1797 Výška (mm) 1445 1576 Rozvor (mm) 2589 2639 Kufr (l) 443/1380 04-536/1275 Cena 306 900 Kč (0.9 TCe 66 kW v roce 2020) 420 000 Kč (1.0 TCe 67 kW) Seat Ibiza ST (2010-2017) Seat Arona (1. generace od roku 2017) Délka (mm) 4236 4138 Šířka (mm) 1693 1780 Výška (mm) 1445 1552 Rozvor (mm) 2469 2566 Kufr (l) 430/1164 400/1280 Cena 305 900 Kč (1.2 TSI 66 kW v roce 2015) 469 900 Kč (1.0 TSI 70 kW)