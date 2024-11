Český vozový park je v průměru přes 16 let starý. Realita je ovšem výrazně lepší. Proč?

Český vozový park patří k nejstarším v Evropské unii. Podle dat Svazu dovozců automobilů (SDA) průměrně stáří letos dosahuje už 16,41 let, přičemž číslo se neustále zvyšuje. Za posledních deset let vzrostlo o 2,35 roku. Přitom se nedá říci, že bychom patřili k nejchudším zemím v EU.

Důvodem vysokého věku je fakt, že vlastnictví automobilu je u nás velmi levné. Na rozdíl od zahraničí totiž nejsou nová ani stará auta zatížena žádnými poplatky za registraci (vyjma tzv. ekologického poplatku, který je ovšem jednorázový), takže si osobní vůz může dovolit i člověk s nižšími příjmy, který si logicky nemůže pořídit nový či zánovní automobil. Navíc je v Česku velmi obvyklé, že v rodině slouží minimálně dvě auta, přičemž to méně využívané často bývá výrazně starší.

Spíše než celkové stáří by nás ovšem měl zajímat věk aut, která jsou v provozu. A v tomhle ohledu už situace tak špatná není. Podle dat společnosti Cebia, která berou v potaz vozy, jež každé dva roky jezdí na kontrolu na STK. V takovém případě průměrné stáří českého vozového parku klesne téměř o čtyři roky na 12,74 let. V tomhle případě ovšem byla do statistiky započítána i auta mladší čtyř let, která na technickou ještě nemusejí.

Průměrné stáří těch osobních aut, která úspěšně absolvovala povinnou technickou kontrolu v posledních čtyřech letech, dosahuje 13,79 let, což je pořád o více než 2,6 roku méně než celkový průměr.

A pokud se zaměříme na automobily, které reálně jezdí po našich silnicích, dostaneme se ještě níže. Zhruba polovinu všech najezděných kilometrů mezi osobáky totiž mají na svědomí vozy se stářím do osmi let, takže ačkoliv podle celkového průměrného věku jsme až na chvostu evropského srovnání (28. místo, za námi už je pouze Řecko se 17,3 lety), realita je mnohem lepší.

Ostatně podle dat Eurostatu z roku 2023 se v rámci EU nacházíme na 10. pozici, co se týče podílu aut do 2 let stáří. V případě vozidel do 10 let klesáme na 14. pozici a dostává se před nás Slovinsko, Itálie, Španělsko a Chorvatsko.