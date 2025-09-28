Chcete Audi RS2 Avant za pár šupů? Mattel má řešení, které pobaví velké i malé kluky
Americký výrobce hraček představil dvě sady, které potěší nejen fanoušky značky Audi. Jejich cena je proti dospělému originálu doslova lidová.
Lego patří mezi největší výrobce stavebnic na světě. Spolupráce dánské společnosti s automobilkami na věrných kostičkových replikách je dostatečně známá. Kladenská továrna Lega má navíc výsadní postavení, protože právě zde jsou navrhovány a sestavovány stavebnice v životní velikosti, mezi kterými nechybělo například ani Bugatti Chiron.
Svou troškou do mlýna přispěl také konkurenční Mattel ze Spojených států, který představil hned dvojici stavebnic. Obě přitom nesou znaky Audi. Američané si totiž vybrali jedny z nejvíce ikonických modelů automobilky z bavorského Ingolstadtu.
Prvním z nich je legendární Audi RS2 Avant v měřítku 1:32. Sportovní kombi v letech 1994 až 1995 vzniklo pouze v 2891 exemplářích, jedná se proto o ceněný sběratelský kousek. Audi na něm spolupracovalo se značkou Porsche, které RS2 dalo například vnější zpětná zrcátka z 911 generace 993 a brzdy z gran turisma 928. Pod kapotou pracuje přeplňovaný řadový pětiválec o objemu 2,2 litru a výkonu 232 kilowattů.
Mattel vůz nabízí ve standardní podobě, k dispozici jsou ovšem také jiné pneumatiky v podobě plášťů Toyo Proxes R888R, speciální polepy karoserie a aerodynamické disky.
Druhým audi je supersportovní R8 druhé generace v soutěžní variantě LMS, která odpovídá vozu z roku 2015 třídy GT3 určeného pro 24hodinovky. Ve srovnání s Audi RS2 Avant jde o podstatně větší „hračku“, Mattel ji totiž vyrábí v měřítku 1:16. Stavebnice má navíc snímatelnou střechu a funkční volant. I v tomto případě si můžete kostičkové audi personalizovat. Americký výrobce nabízí sady polepů, splitterů, spoilerů a dalších doplňků.
Oba vozy budou dostupné mimo jiné on-line, takže si je můžete nechat poslat i do Česka. Menší Audi RS2 Avant stojí 19.99 dolarů (v přepočtu 417 Kč), za rozměrnější Audi R8 LMS dáte 49.99 dolarů neboli 1042 korun.
Zdroj: Mattel a Motortrend, foto: Mattel, video: Audi