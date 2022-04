Nové Porsche 911 Sport Classic je nejvýkonnější 911 s manuálem a stylové retro

Nové Porsche 911 Sport Classic je nejvýkonnější 911 s manuální převodovkou, navíc se snaží stylově oživit ducha šedesátých a sedmdesátých let.

Automobilka Porsche dnes představila druhý z celkem čtyř plánovaných sběratelských modelů v rámci strategie Heritage Design, kterým se stalo Porsche 911 Sport Classic. Novinka je dílem divize Porsche Exclusive Manufaktur a její produkce bude omezena pouze na 1250 kusů.

Podobně jako Porsche 911 Sport Classic (řady 997) z roku 2009, také tento kus je inspirován originálními vozy Porsce 911 (z let 1964 až 1973) a zejména pak vozem 911 Carrera RS 2.7 z roku 1972. Cílem značky tak bylo znovu vzkřísit ducha šedesátých a sedmdesátých let.

„Modely Heritage Design jsou ty nejemocionálnější koncepty z celé produktové strategie Porsche“, uvedl Alexander Fabing, viceprezident divize Individualization and Classic. Zde přitom můžeme zmínit, že prvním vozem představeným v rámci strategie Heritage Design se v roce 2020 stalo Porsche 911 Targe 4S Heritage Design Edition, které si vypůjčilo designové prvky od vozů Porsche z padesátých a šedesátých let.

Podobně jako v případě prvního vozu ze série Heritage Design přitom i tentokrát platí, že zájemci o nové Porsche 911 Sport Classic mohou získat také sběratelské hodinky, vytvořené v Porsche Design. Ty v sobě přitom odráží nejen řemeslnou preciznost značky, ale také řadu detailů z modelů 911.

Vraťme se ale k samotnému vozu, který na první pohled zaujme nevšedními prvky. Dostal totiž rozšířenou karoserii, jinak vyhrazenou pouze pro modely 911 Turbo, pevný zadní spoiler ve stylu ikonického „ducktailu“ modelů Carrera RS 2.7 a střechu ve stylu double-bubble, tedy s dvojicí lehce vystupujících oblouků.

Podobně jako první znovuzrozené Porsche Sport Classic (997) z roku 2009, také nová generace nabídne šedé lakování v odstínu Fashion Grey, které bylo inspirováno jedněmi z prvních vozů Porsche 356. „Nové Porsche 911 Sport Classic je prvním vozem, které nabídne lakování Sport Grey Metallic“, uvedl Michael Mauer, viceprezident Style Porsche. Šedá přitom byla zvolena proto, že údajně nikdy nenudí, často je jakýmsi prohlášením a vždy je cool.

Alternativou šedé barva pak bude jednoduché černé lakování, nebo odstíny Agata Grey Metallic a Gentian Blue Metallic. V nabídce bude také lakování Paint to Sample, kdy můžete automobilce přinést vlastní vzorek barvy – a pokud to bude jen trochu možné, automobilka se vám ji pokusí zprostředkovat i na vůz. Ovšem rychlé to nebude. Kapotu, střechu i spoiler navíc zdobí dvojice světle šedých pruhů, které mají podtrhovat sportovní charakter vozu.

Interiér zaujme ikonickým čalouněním Pepita na dveřních panelech a středech sedadel, kromě toho je však kabina čalouněna také kůží v odstínech černá a Classic Cognac, díky čemuž vzniká elegantní kontrast s barvami exteriéru.

Nové Porsche 911 Sport Classic ovšem není zajímavé pouze svým stylem. Pod kapotou totiž ukrývá 3,7litrový plochý motor s přeplňováním twin-turbo, který produkuje 405 kW (550 k). O přenos výkonu pouze na zadní kola se pak stará sedmistupňová manuální převodovka, díky čemuž je nové Porsche 911 Sport Classic vůbec nejvýkonnějším modelem 911 s manuální převodovkou v současné nabídce.

Převodovka je přitom vybavena systémem automatického dávání meziplynů při podřazování, díky čemuž vyrovnává otáčky a nabídne zajímavější sportovní jízdu. O odpovídající zvukový podkres se pak stará standardně dodávaný sportovní výfukový systém, který byl speciálně naladěn pro ještě emotivnější zvuk.

Podvozek 911 Sport Classic vychází z modelů 911 Turbo a 911 GTS, díky čemuž by měl nabídnout vynikající chování. Vůz je standardně vybaven systémem Porsche Active Suspension Management (PASM), díky čemuž se tlumiče dokážou velmi rychle přizpůsobit dynamickým změnám. Systém PASM je navíc kombinován se sportovním odpružením, které snižuje výšku o 10 mm.