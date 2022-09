Chevrolet Camaro (1993–2002): Kanadská čtvrtá generace

Model Camaro americké automobilky Chevrolet byl stvořen s úkolem konkurovat úspěšnému Fordu Mustang. Jeho název je prý slangový výraz pro kamarádství dobrých přátel, ale vtipálci tvrdí, že je to zlé zvíře požírající Mustangy. Chevrolet Camaro první generace prodávaný s řadovými šestiválci a motory V8 se vyráběl v letech 1967 až 1969. Následovala druhá generace z modelových let 1970 až 1981, přezdívaná „Super Hugger“. Ostřejší rysy třetí generace z let 1982 až 1992 navrhl Jerry Palmer.

Čtvrtá generace Chevroletu Camaro byla, stejně jako její předchůdci, řazena na rozhraní mezi kategorií „Muscle car“ a „Pony car“ (tu založil právě konkurenční Ford Mustang). Využívala opět upravenou platformu F koncernu General Motors a zákazníky znovu lákala dvěma karosářskými verzemi: dvoudveřové kupé s 2+2 sedadly (na přání se střechou T-top) a dvoudveřový kabriolet. Čtvrté Camaro mělo pohon zadních kol motory V6 a V8 s ventilovým rozvodem OHV. V roce 1988 prošlo Camaro faceliftem a změnou motorů. Kvůli klesajícímu zájmu o vozy Chevrolet Camaro ukončil General Motors v roce 2002 kanadskou výrobu čtvrté generace a k modelu Camaro páté generace se vrátil až v roce 2010.

1993–1997

Čtvrtá generace Chevroletu Camaro se představila veřejnosti v lednu 1993. Výroba byla převedena z kalifornského Van Nuys do kanadské továrny GM v Sainte-Thérèse v provincii Quebec, nedaleko od Montrealu. Proti třetí generaci mělo Camaro zaoblenější tvary a plastové přední blatníky. Střecha, kapota, dveře a spoiler byly vyrobeny z nasekaných skelných vláken a polyesterové pryskyřice. Podvozek, včetně zavěšení kol, byl převzat ze třetí generace, byl ale vylepšen. Dvoudveřové kupé 2+2 (foto) mělo vpředu čtveřici obdélníkových světlometů a v nízké přední masce, umístěné v předním nárazníku, červený křížový znak Chevroletu. Zajímavým detailem byly aerodynamické držáky venkovních zpětných zrcátek. Zadní spoiler, plynule navazující na zadní blatníky, měl ve středu umístěné brzdové světlo. Camaro 1993 mělo rozvor náprav 2 568 mm a vnější rozměry 4.907 x 1.882 x 1.303 mm (délka x šířka x výška).

Proti třetí generaci mělo čtvrté Camaro zaoblenější tvary. Vpředu mělo čtveřici obdélníkových světlometů a nízkou přední masku.

Zadní kola základního modelu Sport Coupe poháněl vidlicový šestiválec s rozvodem OHV, objemem 3.350 cm3 a nejvyšším výkonem 162 k (119 kW). Standardně se nabízel s pětistupňovou manuální převodovkou, za příplatek se montovala čtyřstupňová automatická převodovka 4L60. Ročník 1993 byl jediný se žlutými písmeny stupnic ručkových přístrojů a ovladačů na palubní desce (modely 1994 je měly bílé).

Výkonnější model Z28 poháněl V8 LT1 small block z modelu Chevrolet Corvette s objemem 5.733 cm3, rozvodem OHV, maximálním výkonem 279 k (205 kW) a točivým momentem až 441 Nm. Od základního modelu se lišil jen dvojitými obdélníkovými koncovkami výfuku. Z převodovek byly na výběr čtyřstupňová automatická převodovka 4L60 nebo bez příplatku šestistupňový manuál Borg-Warner T56. Černobílý Chevrolet Camaro Z28 z roku 1993 byl vybrán jako oficiální zaváděcí vůz (pace car) pro závod Indianapolis 500 (foto). Pro zákazníky byla určena stejně lakovaná 645kusová edice, označená jako Indy 500.

Černobílý Chevrolet Camaro Z28 z roku 1993 byl vybrán jako oficiální zaváděcí vůz (pace car) pro závod Indianapolis 500.

V modelovém roce 1994 došlo k několika změnám. Mechanicky ovládaná automatická převodovka 4L60 byla nahrazena elektronicky ovládanou 4L60E. Palubní počítač byl upraven tak, že kromě motoru řídil i automatickou převodovku a změnil se i způsob jeho programování. U verze Z28 došlo k úpravě předních kotoučových brzd a větráků chlazení. Kupé Camaro Z28 s pohotovostní hmotností 1.543 kg dosahovalo rychlost 255 km/h a z 0 na 100 zrychlilo za 6,2 sekund. Kromě kupé se začal prodávat také dvoudveřový kabriolet (foto). Ten měl stejnou délku a šířku jako kupé, byl ale o necelé 2 cm vyšší (1.321 mm).

V roce 1994 se začal prodávat také dvoudveřový kabriolet. Ten měl stejnou délku a šířku jako kupé, byl ale o necelé 2 cm vyšší.

Modelový rok 1995 přinesl možnost výběru ze dvou motorů V6 u základní verze. Novinkou byl V6 3800 série II s výkonem 202 k (149 kW). U V8 LT1 ve verzi Z28 se výkon nezměnil (205 kW). Ve spolupráci s firmou SLP Engineering byla v modelovém roce 1966 uvedena na trh výkonnější varianta Z28 SS s výkonem 308 k (227 kW). V roce 1996 už měly všechny základní modely výkonnější motor V6 (202 koní). Kabriolety Super Sport měly 16palcové ráfky ZR1 a všechny vozy mohly být vybaveny kotoučovými brzdami na všech kolech. Novinkou bylo kupé Camaro RS s motorem V6 a aerodynamickými doplňky karoserie (spoilery a snížené prahy). Prodalo se jich přes 16 tisíc kusů.

Zájemci o koupi Camara se v modelovém roce 1997 dočkali nového interiéru a omezené série 30th Anniversary Limited Edition, oslavující 30. výročí zahájení prodeje modelu Camaro první generace. Bíle nalakované modely (včetně kol) měly na kapotě a na střeše široké oranžovo-červené pruhy. Ve verzích Z28 a SS se jich prodalo 979 kusů.

1998–2002

K jediné výraznější úpravě karoserie u kupé a kabrioletů Camaro došlo v modelovém roce 1998. Nové oválné dvojité světlomety se posunuly dopředu a zvětšila se maska chladiče (foto). Kruhové mlhovky našly místo v rozích předních blatníků pod směrovkami. Pod kapotou se objevil nový motor V8 LS1 s výkonem 308 k (227 kW) z Corvette, nahrazující 5,7litrový motor LT1. Nový motor měl hliníkový blok válců s ocelovými vložkami, čímž se ve srovnání s LT1 snížila hmotnost motoru o 43 kg. Celkem bylo v roce 1998 vyrobeno 48.495 vozů Camaro všech verzí.

Modernizované kupé Camaro z roku 1998 mělo stejné rozměry jako předchozí ročníky.

Camaro ročníku 1999 se proti předchůdci změnilo jen v drobnostech. Kromě nových barev karoserie mělo novou plastovou benzinovou nádrž s větším objemem. Na palubní desce se objevila indikace oznamující nutnost výměny oleje a všechny modely s motory V6 dostaly kontrolu trakce. Do modelů Z28 a SS byl přidán Torsenův diferenciál.

Také Camaro 2000 prošlo jen kosmetickými změnami, týkajícími se barev karoserie, nového volantu se čtyřmi příčkami (ten dostaly všechny modely GM) a nových 16palcových hliníkových kol s desíti paprsky. Základní modely měly ocelové 16palcové ráfky s puklicemi. 3,8litrový V6 a 5,7litrový V8 zůstaly beze změn.

V roce 2001 bylo vyrobeno jen 29 tisíc vozů Camaro čtvrté generace, což bylo nejméně za celou dobu jejich výroby. Přesto vznikla malá série oslavující 35. výročí vzniku modelu Camaro. Motory modelů Z28 a SS dostaly nové sací potrubí z motoru LS6 a upravenou vačkovou hřídel. Výkon motoru pro Z28 byl zvýšen na 314 k (231 kW) a pro SS na 329 k (242 kW). Společnost SLP Engineering obnovila výrobu modelu RS.

27 srpna 2002 vyjelo poslední Camaro čtvrté generace z kanadské továrny Boisbriand v provincii Quebec nedaleko od Montrealu. Výroba ročníku 2002 přesáhla počet 42.000 kusů. Společně s modelem Pontiac Firebird, postaveným na stejné platformě F, byla výroba ukončena bez přímého nástupce. Ke značce Camaro se Chevrolet vrátil až v roce 2010 pátou generací.