Chevrolet Corvette Grand Sport – Jsou věci, které by se měnit neměly

Příští rok do Evropy oficiálně dorazí revoluční osmá generace corvette s motorem uprostřed. Ať bude jakákoli, bude jiná, než jsme byli 57 let zvyklí. Americké legendě s osmiválcem pod přední kapotou dáváme sbohem nostalgickým testem již nevyráběné generace C7, kterou si ale pořád můžete koupit!

Obvykle ve Světě motorů najdete první české testy nových modelů. Tentokrát jde o test poslední. Chceme se symbolicky rozloučit s dlouhou érou Chevroletu Corvette s motorem vpředu.

Generace C7 se prodávala od roku 2014 a tak nějak se stalo, že jsme se za její volant nikdy nedostali. Máme-li příští rok posoudit, jak se legendární „vette“ s novou koncepcí pohonu změnila, bylo by dobré vyzkoušet dosavadní uspořádání.

Navíc tradicionalistům není na škodu připomenout, že ještě není čas věšet hlavu. Sedmička už se sice nevyrábí a v USA už se prodává nástupce, ale poslední skladové kousky se pořád ještě dají sehnat. Třeba náš červený Grand Sport je v Tucaru k mání za dva miliony. Vážně. Americké svaly, co jedou 290 km/h a stovku zvládnou za 4,1 sekundy, pořídíte o miliony levněji než většinu konkurentů.

To jsou panorámata!

Většina aut během vyhrazeného životního cyklu zestárne a ke konci je jejich už věk obvykle patrný. Corvette se nám ale líbí pořád stejně, jako když jsme ji před sedmi lety viděli poprvé. Rozšlápnutá placka s drsnými rysy amerického akčního hrdiny a pořádným skladem hutního materiálu pod přední kapotou stále fascinuje. Jedinečnou siluetu s dlouhou přídí a dozadu posunutým interiérem milujeme a právě proto nemůžeme přijít na chuť zaměnitelnému nástupci s motorem uprostřed.

A tak se snažíme vrýt do paměti ten výhled přes zprohýbanou kapotu, která se před námi klene jak hřeben Skalistých hor, a my ze sedačky ukotvené těsně nad asfaltem sotva tušíme, kde má auto čumák.

„Vette“ je správně stísněná, palubní deska nás obtéká kolem dokola a vzdušnost přichází zezadu, otevřeným vstupem do kufru – mělkého, širokého a nečekaně praktického. Spolkl dva batohy, dvě cestovní tašky, a ještě se nad ně do úchytů vešla střecha. Corvette Coupé je ve skutečnost targa, ze které po odjištění tří úchytů ručně sundáte lehký díl střechy, odložíte za záda a pozvete do kokpitu slunce a vítr. Toho se dostaví méně než v kabrioletu, ale dost na to, aby vám po chvíli na dálnici hučelo v hlavě jak v úlu. Bez svršku jsme tedy spíš jen korzovali Prahou a požívali okresky.

Svět motorů 27/2020

Má i decentní tvář

Pořád ještě jedeme pianko. Osmiválec, který po startu tak zlověstně vyštěkl, si vpředu jen tlumeně bublá. Kvůli úspoře paliva si tu a tam vypne půlku válců a my se kocháme. Kupé s výkonem 466 koní je krotké jako beránek, adaptivní tlumiče obdivuhodně žehlí výmoly, automat jemně řadí, my tančíme zatáčkami a připadá nám, jako bychom řídili Mini. Dokonalé vyvážení 50:50, těžiště nad zemí a vcelku rozumná váha 1,6 tuny stojí za pocitem naprostého souznění a bezprostřednosti.

Je to rebel

Našli jsme si takovou fajn horskou vylidněnou okresku, pěkně zamotanou, s přehlednými zatáčkami, nahoru a dolů… Že se jako trochu svezeme. Nakonec jsme ji prolétli šestkrát tam a zpět, protože po prvním ostrém průletu nastala totální závislost. Jediné, co „vette“ z podstaty neumí, je prvotní kopanec do zad, jakým při startu nebo na výjezdu z oblouku ohromují turboauta. Atmosférický motor 6.2 V8 se musí zprvu řádně nadechnout, plynule se sebrat, ale pak zešílí po otáčkách, dostane děsivé grády, řičí a vy jen zíráte, jak zběsile nabírá rychlost. Co objemná atmosféra ztrácí na prvotní razanci, vyvažuje naprostou čitelností a nezáludností. Podvozek na gigantických balonech dřepí jak přibitý, auto je dokonale vyvážené a s každým metrem si získává víc a víc naší důvěry. Jedeme děsivou palbu, ale prostě mu bezmezně věříme. Víc než přeplňovaným splašencům, kteří se dokážou ve vteřině urvat ze řetězu. Skvěle nás podržely fantastické brzdy Brembo, které po 60 km nonstop pekelného řádění sice už změkly, ale k rekonvalescenci jim stačila chvilka. A mimochodem ta půlhodinka dovádění sežrala tři čtvrtě 70litrové nádrže. Ale jinak jsme neměli problém jezdit ani za devět litrů, a to zase klobouk dolů!

Bude nám chybět

Co dodat? Snad jen sbohem a ať se ti v novém oboru daří. Motor za sedadly je úplně jiná řidičská branže a zdroj odlišných zážitků. My si budeme corvette pamatovat takovou, jakou jsme ji měli 57 let rádi. Teď jen aby němečtí soupeři nepřesunuli boxer Porsche 911 dopředu. To už by se svět úplně zbláznil…

Plusy

Fascinující osmiválec

Výkonné brzdy

Skvělá ovladatelnost

Nečekaný komfort odpružení

Velký a praktický kufr

Lákavá cena

Minusy

Přední kola trochu tahají za volant

Pomalejší odezva automatu v manuálním režimu

Laciné provedení některých detailů

Nekopne vás do zad tak efektně jako turbomotory

Chevrolet Corvette Grand Sport Motor Zážehový vidlicový osmiválec uložený vpředu podélně. Rozvod OHV, 2 ventily na válec Zdvihový objem 6162 cm3 Výkon 343 kW při 6000 min-1 Točivý moment 630 Nm při 4600 min-1 Pohon Zadních kol Převodovka Samočinná planetová s měničem, 8° Nejvyšší rychlost 290 km/h Zrychlení z 0 na 100 km/h 4,1 s Spotřeba město/mimo město 19,5/8,3 l/100 km Kombinovaná spotřeba 12,4 l/100 km Spotřeba během testu 11,8 l/100 km Délka x šířka x výška 4514 x 1965 x 1239 mm Rozvor náprav 2710 mm Rozchod kol vpředu/vzadu 1633/1607 mm Provozní/užitečná hmotnost 1692/263 kg Objem palivové nádrže 70 l Standardní pneumatiky 285/30 ZR19 vpředu a 335/25 ZR20 vzadu Objem kufru 287 l Celková záruka 3 roky nebo 100 000 km Ceny Corvette generace C7 už se nevyrábí. Společnost Tucar, autorizované zastoupení značek Chevrolet, Cadillac, Dodge a RAM, ji prodávala od 2 129 600 Kč. Testovaný vůz (verze Grand Sport 2 589 258 Kč + karbonové obložení interiéru 26 234 Kč, červeně lakované brzdiče 15 740 Kč, černá kola 20 987 Kč…) stál jako nový 2 689 778 Kč. Dnes je v Tucaru na prodej za 2 055 790 Kč.

Co je verze Grand Sport

Corvette C7 se v základní specifikaci jmenuje Stingray. Nabízí 339 kW a 620 Nm. Z51 Performance package je příplatkový balík obsahující mazání se suchou klikovou skříní, větší kola, výkonnější chlazení brzd i motoru, elektronicky řízený samosvorný diferenciál nebo adaptivní tlumiče. Z06 je kompresorem dopovaná verze s 485 kW a 881 Nm a širší aerodynamicky vyšperkovanou karoserií. Testovaný Grand Sport je kříženec Stingray s paketem Z51 a akčního vzhledu Z06, navíc se specifickým naladěním podvozku.