Chrysler Airflow přinesl aerodynamiku do světa amerických aut. Oslavil 90 let

Šokující design Chrysleru Airflow oslavil 90 let. Ve své době byl průkopníkem aerodynamiky, oproti konkurentům měl i mnohem lepší rozložení hmotnosti a byl mezi prvními auty s celokovovou karoserií. Přesto si zákazníky hledal těžce.

Když se dnes mluví o Chrysleru Airflow, spíš se myslí koncept elektromobilu, který automobilka odhalila jako předzvěst své chystané elektrické renesance před dvěma lety. Toto pojmenování se však v řadách slavné firmy Waltera P. Chryslera neobjevuje poprvé. Neslo ho také první sériové americké auto, které de facto vzniklo ve větrném tunelu. Světu se představilo v lednu 1934, před 90 lety.

Za jeho vznikem stojí konstruktéři Carl Breer, Fred Zeder a Owen Skelton, a také pionýr aviatiky Orville Wright. V jejich spolupráci už roku 1930 vznikl u Chrysleru – tehdy velmi mladé automobilce, byla založena teprve v roce 1925 – malý větrný tunel. Celé auto se do něj nevešlo, tak v něm konstruktéři testovali aerodynamiku zmenšených modelů. Zjistili, že tehdejší běžná auta mají menší aerodynamický odpor, když couvají, než když jedou normálně dopředu.

Breer kromě toho začal vážně uvažovat i nad rozložením hmotnosti tehdejších aut, která byla silně ve prospěch zadní nápravy. Při zatížení lidmi a nákladem a za jízdy nesla zadní náprava až 75 % hmotnosti vozu, což znamenalo nevyvážené jízdní vlastnosti. Chtěl tedy motor, který dosud byl vždy za přední nápravou, posunout na ni a odpovídajícím způsobem oproti rozvoru náprav dopředu posunout i kabinu tak, aby osádka seděla uvnitř rozvoru náprav, nikoliv na té zadní.

Všechny tyto poznatky se projevily právě v Chrysleru Airflow. Mladá automobilka tehdy odhalila vůz, který se svým designem vymykal všemu, co jezdilo po silnicích. Místo vzpřímené, přinejlepším zakulacené přídě ukrývající chladič, samostatně stojících světlometů, od karoserie oddělených blatníků, kolmého čelního okna a zádě s velkou svislou plochou přišel airflow se světlomety i blatníky zapuštěnými do zakulacené přídě, se zakrytovanými zadními koly a splývavou zádí.

Také čelní okno, třebaže ho stále tvořily rovné tabulky skla, bylo nakloněné vzad a do stran, aby usnadnilo vzduchu cestu kolem karoserie. Přední i zadní blatníky trčely z karoserie mnohem méně. Vzhledově nejvýraznějším prvkem však jistě byla příď, jejíž maska chladiče připomínala vodopád.

Chrysler Airflow vypadal zcela odlišně od tehdejší produkce i tím, jak byla jeho karoserie posazená vzhledem k rozvoru náprav. Tady však nešlo tolik o design, jako spíš o technický důvod – díky této změně bylo rozložení hmotnosti zatíženého vozu za jízdy blízké ideálnímu poměru 50:50. Pro tohle posunutí kabiny dopředu se později vžil jednoduchý název „cab forward“ a aírflow tak byl prvním příkladem tohoto přístupu. K novinkám tehdy patřil také fakt, že karoserie už neměla dřevěný rám – byla celokovová. To oproti soudobým vozům snížilo výšku vozu, těžiště i jeho hmotnost.

Zákazníky nezaujal

Na papíře to tedy byl kolem a kolem úžasný výrobek. Jenže problémy začínaly už při představení – lidem se nelíbila jeho krátká kapota a maska sahající skoro do její půlky. Měli údajně obavy také z bezpečnosti nové konstrukce karoserie. Do toho se přidala kampaň koncernu General Motors, cílená na diskreditaci airflow.

Také se velmi pomalu rozbíhala výroba – vůz sice byl představen jako modelový rok 1934, ale do května toho roku vzniklo jen pár tisíc kusů. Pokulhávala i jejich kvalita kvůli tomu, že tehdejší technologové neměli mnoho zkušeností s komplikovaným svařováním celokovové karoserie. První rok produkce se tak prodalo jen 11 tisíc kusů, 2,5× méně oproti tradičním sedanům a kupé Chrysleru.

Pro rok 1935 se maska chladiče přiblížila souběžně prodávanému modelu Airstream, který však byl tradičnějšího designu s horší aerodynamikou. Designéři ji napřímili a zbavili vzhledu vodopádu. Přesto se prodeje airflow nezlepšily – zvolilo ho 8 tisíc lidí, čtyřikrát méně oproti modelu Airstream. O rok později prošel vůz dalšími vzhledovými úpravami, prodeje ale dále klesaly nejdříve na necelých 6.300 kusů, v posledním roce výroby 1937 dokonce na 4.600 kusů.

Chrysler Airflow byl průkopníkem mnoha technologií i nových přístupů v automobilové konstrukci i designu. Navzdory tomu dnes na jeho pořízení nepotřebujete desítky milionů – v říjnu 2023 se jeden hezky vypadající černý kus modelového roku 1934, tedy toho vzhledově nejzajímavějšího, prodal na aukci pořádané domem RM Sotheby’s za zhruba 60 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 1,38 milionu korun.