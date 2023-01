Chrysler představuje absurdní obrazovku infotainmentu, má skoro metr na šířku

Chrysler se stane první značkou koncernu Stellantis, která severoamerickým klientům premiérově představila infotainment nové generace zvaný Chrysler Synthesis. Doslova nepřehlédnutelná technologie interiéru patří připravované platformě STLA – konstrukční základ ve verzích Small, Medium a Large by měl být dostupný i v Evropě, kde by se část produkce mohla vyrábět.

Novinka vnitřního uspořádání zahrnuje nadstandardní obrazovky, které pokrývají celou šíři palubní desky budoucího vozidla. Projekci pro řidiče i spolujezdce předvedla studie dvoumístného kokpitu ukázaná během veletrhu Consumer Electronics Show (CES) 2023 v Las Vegas. Prototyp až absurdního displeje vychází z konceptu Airflow Concept uvedeného loni na CES 2022.

Chrysler Synthesis tvoří dvě skleněné části zakrývající 94,4 centimetrů široké obrazovky. Digitalizace ovládání aut dotažená do extrému má nabídnout žádoucí obsah, Chrysler zmínil pokročilé provedení umělé inteligence, která se naučí preference uživatelů a nabídne odpovídající programy či aplikace. Automobilka si ponechá bezdrátový přístup určený k průběžným aktualizacím tak, aby software odpovídal trendům efektivního a zábavného používání vozidla.

Video se připravuje ...

Nezvykle velká plocha plná pixelů naváže na virtuálního asistenta nastaveného pro synchronizaci povinností, zvyklostí a potřeb průměrného dne zaregistrovaného majitele. Imaginární správce denního režimu by mohl fungovat v elektromobilu i mimo něj, konkrétně by čerpal data z kalendáře v souladu s návrhem jízd, parkování a doporučení nabíjení. Po připojení chytré domácnosti se nabízí přesah automobilového sluhy do služeb nakupování či servisu.

Dny pod taktovkou asistenta byly názorně simulovány na CES 2023, návštěvníci mohli lépe pochopit kompletní asistenci umělé inteligence Chrysleru. Kromě zajištění trasy, samočinného řízení a parkování se systém předvedl přehledem o zásobě energie v bateriích. Zájemci si mohli na prototypu vyzkoušet také volitelné režimy Chill, Zen a Fun vytvářející jiný zážitek z jízdy právě díky obrovským displejům.

Američané slibují u platformy STLA autonomní řízení třetí úrovně, což umožní řidiči odpočívat. Uklidňující pocity během asistované přepravy dále podpoří útulný prostor plný přírodních materiálů namísto syntetiky. Chrysler vsází na nahrazení chromu recyklovanými povrchy, umělá vlákna vystřídají rostlinné zdroje, vzniknou tak zajímavé a ekologické materiály podobné ořechu nebo vřesu.