Číňané angažovali další slavné jméno. Bývalý šéf Ferrari jim bude radit, jak postavit superauta

Čínští výrobci automobilů dělají v posledních letech ohromné skoky kupředu. Používají tu nejmodernější techniku i zajímavý design, a tak stále častěji umějí být zajímavou konkurencí pro zavedené automobilky. Leckdy jim přitom pomáhá angažmá renomovaných manažerů z Evropy či USA. Nejnovějším důkazem toho je nová posila čínské automobilky Silk-FAW.

Společný podnik inženýrské a návrhářské firmy Silk a čínským státem vlastněné automobilky FAW totiž do svých řad angažoval opravdu slovutné jméno. Do funkce speciálního poradce výkonného předsedy a člena senior poradního výboru totiž společnost jmenovala Amedea Felisu, někdejšího dlouholetého generálního ředitele automobilky Ferrari.

V nové funkci přitom bude dělat něco, s čím má letité zkušenosti. Felisa totiž Silk-FAW bude radit, jak navrhnout a vyrábět supersportovní automobily. Konkrétně se má podílet na stanovení globální strategie a dohlížet na realizaci obchodního plánu společnosti.

Silk-FAW má totiž ambice se stát globální značkou supersportů nové éry, a to prostřednictvím nové řady Hongqi S. Náznakem, co od této řady čekat, je Hongqi S9, prezentovaný na letošním autosalonu v Šanghaji. Evoluce projektu odhaleného již v roce 2019 na frankfurtském autosalonu je supersportovní plug-in hybrid, jehož ústrojí s elektrifikovaným vidlicovým osmiválcem dosahuje výkonu 1.044 kW.

Hongqi S chce přitom nabízet hybridní a elektrický pohon, o výrobu se přitom vedle továrny v čínské provincii Jilin má postarat i nový závod v italské Emilii Romagna, v oblasti, v níž sídlí slavné automobilky Ferrari, Lamborghini, Maserati či Pagani.

„Amedeo je jedním z nejlepších automobilových manažerů na světě a má pověst tvůrce portfolia aut stanovujících standardy v oblasti výkonu, luxusu i designu. Jeho zkušenosti z italského údolí motorů budou klíčové pro růst našeho projektu,“ komentuje Felisův příchod výkonný předseda Jonathan Krane.

„Vždy jsem měl vášeň pro výkonná auta a vítám příležitost spolupracovat se společností Silk-FAW na vývoji nové generace vysoce výkonných luxusních automobilů. Lákáme ty nejlepší technické a automobilové talenty a s využitím tohoto týmu prostřednictvím série Hongqi 'S' budeme v Číně dále rozvíjet řemeslné a technické schopnosti pro luxusní produkt,“ komentuje sám Felisa.

Amedeo Felisa byl s automobilkou Ferrari spjat dlouhých 26 let. Po zkušenostech u Alfy Romeo do maranellské továrny nastoupil v roce 1990 jako technický ředitel. Postupně se vypracoval až na generálního a výkonného ředitele, když v této pozici nahradil Jeana Todta, který odcházel do vedení mezinárodní automobilové federace FIA. Felisa jako generální ředitel Ferrari vydržel do roku 2016, kdy z postu odešel, v rámci odchodu Lucy di Montezemola, z funkce prezidenta automobilky a jeho tehdejším nahrazením Sergiem Marchionnem. Di Montezemolovi měl totiž vždy blízko. Nadále však byl členem představenstva a technickým poradcem.

Bývalý šéf Ferrari přitom není jediným slavným jménem v projektu Silk-FAW. Design aut má totiž na starosti slavný stylista Walter de Silva, z funkce viceprezidenta pro design. Čínský FAW má přitom s angažováním renomovaných manažerů bohaté zkušenosti, o rozvoj luxusních aut značky Hongqi se totiž stará zase Gilles Taylor, bývalý dlouholetý šéfdesignér Rolls-Roycu.