Číňané by mohli vyrábět přímo v Evropě. Koupí továrnu Nissanu?

Čínské automobilky v posledních letech zažily nebývalý rozmach. Stále častěji se tak objevují plány na jejich expanzi do Evropy, mnohé čínské značky už dokonce na evropském trhu prodávají, nedávno dokonce jedna zahájila prodej i u nás, Dongfeng. Čínské značky přitom mají různé ambice i odlišné portfolio, spojuje je však to, že auta do Evropy dovážejí z Číny. I to se však může změnit.

Čínská automobilka Great Wall Motor totiž projevila zájem o továrnu Nissanu ve španělské Barceloně, jak na podzim informovaly tamější odbory. Japonská automobilka totiž plánuje závod do konce roku uzavřít, a to v rámci restrukturalizace své výrobní sítě. Továrna se zaměřuje na produkci užitkových vozidel, což je oblast, v níž Nissan do budoucna bude úzce spolupracovat s Renaultem. Konkrétně dosavadní e-NV200 vlastní konstrukce nahradí Townstar, odvozený od nového Renaultu Kangoo. Vyrábět se bude přímo u francouzské automobilky.

Great Wall oficiálně nesdělila, jaké má s továrnou záměry. Údajně však měla zájem jen o největší ze tří barcelonských závodů Nissanu, zbývající dva totiž měl koupit výrobce elektrických motocyklů Silence a inženýrská společnost QEV.

Poslední zprávy ze Španělska nicméně hlásí, že Great Wall nakonec továrnu nekoupí. Podle španělského ministerstva průmyslu automobilka z projektu vycouvala. A to i poté, co místní úřady firmě zaslaly vylepšený návrh na převzetí závodu, když se poprvé ukázalo, že Great Wall svůj původní záměr zpochybňuje.

V tuto chvíli přitom není jasné, zda čínský výrobce o továrnu už opravdu nemá zájem a co jej případně k takovému rozhodnutí vedlo. Situace v evropském automobilovém průmyslu každopádně zůstává velice nejistá, přetrvávají potíže s dodávkami výrobních dílů, nejistý je i budoucí odbyt, vzhledem k rozmachu elektromobilů a s tím spojené zdražování aut. Možností je ale i to, že zprávy o ukončení projektu jsou jen součástí tvrdého vyjednávání.

Každopádně už tento pátek se má konat další jednání o další budoucnosti barcelonské továrny Nissanu. Cílem je projednat uzavření dohody s případnými dalšími investory.

Španělské úřady totiž už mají poslední týdny na to dojednat zajištění další budoucnosti závodu a tím i práce pro zbývající zaměstnance. Nissan totiž barcelonskou továrnu hodlá zavřít do konce roku. I to je změna proti původním plánům, japonská automobilka původně chtěla zavřít továrnu už loni. Po dohodě s odbory ale uzavření závodu odsunula o rok.