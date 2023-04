Čínská konkurence bláznivých pick-upů? CyberP!ckup 6x6 má přes 500 koní

Letošní autosalon v Šanghaji přinesl řadu zajímavých a důležitých novinek, přičemž o těch evropských jsme věděli s poměrně výrazným předstihem. Kromě toho však došlo na premiéru i řady vozů z domácí produkce, přičemž tím nejvýraznějším je asi bez pochyb Cannon CyberP!uckup 6x6.

Vůz, který vznikl ve spolupráci velké čínské automobilky Great Wall Motors a lokální automobilky Chaojing Motors, je totiž drsným pick-upem se třemi nápravami, 18palcovými koly obutými do 33“ terénních pneumatik, parádní světlou výškou, výstředním designem a solidním výkonem.

Základem přestavby se stal prémiový pick-up Shanhai Cannon, který vyrábí společnost Great Wall Motors, speciální vůz však dostal třetí nápravu, heavy-duty podvozek s tlumiči plněnými dusíkem a rovnou pět elektronicky ovládaných uzávěrek diferenciálu.

Pod kapotou je plug-in hybridní pohonné ústrojí, jehož základem je 3,0litrový twin-turbo plněný motor V6, spolupracující s elektromotorem. Kombinovaný výkon dosahuje 380 kW a až 750 Nm točivého momentu, v čistě elektrickém režimu by navíc vůz měl být schopen ujet až 50 kilometrů.

Extrémní pick-up přitom měl být navrhován s ohledem na možnost pozdější zástavby pohonného systému pracujícího na principu vodíkových palivových článků, nebo čistě elektrického bateriového pohonného systému.

Za zmínku stojí také design, který kopíruje výrazné prvky divokých amerických pick-upů. Nechybí robustní maska chladiče, obří nasávací otvory v rozích nárazníku, navíc lemované LED denním svícením, vystouplá kapota motoru, rám na korbě nebo pořádná tažná oka. Víko korby se otvírá poměrně nezvykle ve stylu křídlových dveří, dělených v poměru 60:40.

Na první pohled vypadá CyberP!ckup 6x6 jako divoký koncept, který nemá mnoho šancí dostat se do výroby. Jak ovšem uvádějí kolegové z Motor1, podle dostupných informací už se v Číně podařilo vyfotit pár maskovaných prototypů.

Podle čínských magazínů by obří pick-up skutečně měl zamířit do výroby, a podle australského magazínu CarExpert už měl dokonce být homologován pro domácí (čínský) trh. Je tak možné, že se CyberP!ckup 6x6 jednou utká o přízeň zákazníků s modely jako Mercedes-AMG G63 6x6, Rezvani Hercules 6x6, Hennessey VelociRaptor 6x6, atd. Do budoucna by navíc značka měla plánovat i nazvedanou a robustnější verzí klasického pick-upu ShanhaiCannon.