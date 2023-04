Ineos je dostupný i v Česku. Teď chystá nový plně elektrický offroad, dorazit má v roce 2026

Společnost Ineos Automotive nedávno oficiálně zahájila výrobu svého drsného offroadu Grenadier, který je duchovním následovníkem původního Land Roveru Defender. Vůz sází na robustní rámovou konstrukci, tuhé nápravy, tradiční systém pohonu všech kol s uzávěrkami náprav a spalovací motory od BMW v kombinaci s automatickými převodovkami ZF. Spalovací verze je dostupná i v Česku a prodává ji tu společnost Dajbych.

Již v minulosti navíc společnost potvrdila, že ve spolupráci s automobilkou Hyundai pracuje na vývoji vodíkového pohonného systému pro model Grenadier, který by měl fungovat na principu palivových článků. Kromě toho však nyní společnost také potvrdila i vývoj nového plně elektrického modelu, který by měl dorazit na trh v roce 2026.

Na vývoji nového modelu, o kterém toho bohužel zatím mnoho nevíme, spolupracuje britská automobilka opět s rakouskou společností Magna. Ta je dobře známá například výrobou Mercedesu třídy G, BMW Z4, Toyoty Supra nebo Jaguaru E-Pace i I-Pace. Kromě toho se společnost podílí i na vývoji automobilů a elektromobilů, včetně Grenadieru nebo konceptu Sony.

V případě spolupráce se společností Ineos Automotive by společnost Magna měla pracovat na vývoji, testování terénních dovedností na hoře Schöckl (kde se testuje i třída G) a navíc by měla ve své továrně ve Štýrsku zajistit i výrobu. S ohledem na zkušenosti obou partnerů se tak evidentně máme na co těšit.

Společnost Ineos pak k novému modelu prozradila, že bude menší než Grenadier, měl by však nabídnout špičkové schopnosti v terénu bez kompromisů po stránce komfortu a výkonu na silnicích. Základem vozu bude zřejmě unikátní platforma, zatímco dojezd by se měl pohybovat okolo 400 kilometrů na jedno nabití.

Po stránce designu prý můžeme očekávat vůz, který má vypadat jako mladší sourozenec Grenadieru. Zřejmě tedy dostane hranatější a robustní tvary v kombinaci s moderními prvky. Bezesporu tak půjde o další unikátní vůz ve svém segmentu, podobně jako v případě modelu Grenadier, který obtížně hledá konkurenci.

Kromě vodíkového Grenadieru a zcela nového elektrického SUV se navíc v souvislosti se společností Ineos Automotive spekuluje také o druhém čistě elektrickém SUV, které by mohlo být zaměřeno více na provoz ve městě. Model Grenadier by se navíc časem mohl dočkat i luxusnějšího provedení, které by bylo vlajkovou lodí. Zatím se však jedná o spekulace, nikoliv potvrzené projekty.