Král je mrtev, ať žije král! Tesla pokořena, rok 2025 ovládne nováček
Americká Tesla byla dosud největším výrobcem čistě elektrických aut na světě. Pro rok 2025 to ovšem již platit nebude. Letošním žebříčkům totiž vládnou Číňané.
Tesla byla prakticky až do loňského roku považována za největšího producenta elektromobilů na světě. Jenže již koncem roku 2024 její tempo začalo zpomalovat, kdežto v případě čínské automobilky BYD tomu bylo naopak.
Jedna z mála tamních značek v soukromých rukou Teslu v globálním měřítku předhonila již v posledním loňském i v prvním letošním čtvrtletí. A nepolevila ani dosud.
Podle dostupných dat BYD za prvních letošních devět měsíců celosvětově prodal přibližně 1.605.900 elektromobilů, kdežto Američané zvládli „pouze“ 1.217.900 vozů, což představuje rozdíl 388 tisíc aut, který Tesla v následujících třech měsících nepochybně nedožene. Králem pro rok 2025 se tudíž stane čínský BYD.
Ten jen v třetím čtvrtletí letošního roku dodal 585.500 elektrických aut, což představuje meziroční nárůst o 31,4 procent, ve srovnání s předešlým kvartálem jde ovšem o pokles o čtyři procenta. V případě Tesly jde o 497.100 aut a meziroční zlepšení o 29,4 % (mezikvartálně jde o růst o 7,4 %).
Podle společnosti Counterpoint Research BYD letos v rámci celosvětového trhu s elektromobily dosáhne podílu 15,7 %, Tesla bude s 15,3 procenty druhá. Na třetím místě se velmi pravděpodobně umístí čínské Geely (7,5 %), čtvrtý bude koncern Volkswagen se 7,1procentním podílem.
Navzdory globálnímu úspěchu je pozice automobilky BYD, respektive většiny ostatních čínských výrobců trochu nejistá. Tamní automobilky již před několika lety na domácím trhu rozpoutaly velmi agresivní cenovou válku, kterou bojovaly nejen proti sobě, ale i proti zahraničním firmám. Velmi nízké ceny přispěly k bouřlivému rozvoji zejména elektrických aut, způsobily ale také finanční těžkosti. Marže jednotlivých značek se totiž propadly, nemluvě o spoustě neprodaných aut, která leží u dealerů ladem.
Jedním z „léků“ je invaze na zahraniční trhy včetně Evropy a Jižní Ameriky. Ani ty však nejsou nafukovací a minimálně v případě evropského trhu se ukazuje, že větších úspěchů zde v krátkodobém horizontu dosáhne jen zlomek značek v čele s MG a zmíněným BYD. Zdejší zákazníci totiž trvají na fyzickém prodeji, dostatečně husté servisní síti a bezproblémových dodávkách náhradních dílů. V tom přitom Číňané aktuálně nejsou nejsilnější.
Zdroj: CarNewsChina a autorský text, video: auto.cz, foto: BYD a auto.cz