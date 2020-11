Citroën C5 Aircross Hybrid – Svéráz do zásuvky

Citroën slibuje, že do roku 2025 bude každé jeho auto k dispozici také v elektrifikované verzi. Velký plán francouzský výrobce startuje plug-in hybridním provedením modelu C5 Aircross.

Design, interiér První dobíjecí hybrid značky přitom na český trh dorazil nedávno, i tuzemské ceny jsme se dozvěděli teprve v polovině září. A možná bychom mohli právě u nich začít. Citroën pro C5 Aircross Hybrid nabízí čtyři úrovně výbavy. Základ představuje linie Feel, následují Feel Pack, Shine a Shine Pack. Standardní výbava zahrnuje například 18palcová hliníková kola, palubní počítač, přední a zadní parkovací asistent, zadní kameru, tlumiče pérování s progresivními hydraulickými dorazy, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří, elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly a LED osvětlením boku karoserie, bezklíčový přístup a startování vozu, výškově a podélně nastavitelný kožený volant, vrstvené akustické čelní sklo, ECOLED přední světlomety, přídavná denní světla s LED optikou, zadní světla s LED optikou a efektem 3D, s funkcí denního svícení, automatické stěrače s dešťovým senzorem, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, středovou klimatizovanou loketní opěrku, dvě 12V zásuvky, USB konektory, automatickou dvouzónovou klimatizaci s funkcí čištění vzduchu, digitální sdružený palubní přístroj s úhlopříčkou 12,3“, navigační systém v češtině s integrovanou mapou, infotainment s 8” dotykovém displejem, rádio AM/FM/DAB, audio se 6 reproduktory, tempomat a omezovač rychlosti, systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost, aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a další prvky. Citroën C5 Aircross Hybrid Ano, je to dlouhé a asi nudné čtení. Nicméně aspoň víte, že základní výbava modelu C5 Aircross není zrovna chudá. Zvláštní je přístup k vyhřívaným sedadlům, ta dostanete jen k nejvyšší Shine Pack, jinak jsou vždy za příplatek 9 až 12 tisíc korun. V případě plug-in hybridu Citroën za vstupní výbavu požaduje 945.000 korun. Jde o akční cenu (se slevou 60.000 Kč), která se dá ještě srazit bonusem za starý vůz (50.000 Kč). Kromě výše uvedené výbavy dostanete pohonné ústrojí o maximálním výkonu 165 kW. K srovnání se zatím ještě konvenčními motorizacemi vytáhnu provedení 1.5 BlueHDi 130 s 1,5litrovým turbodieselem o výkonu 96 kW a automatickou převodovkou, které s výbavou Feel stojí 690.000 Kč (s akční slevou ve výši 40.000 Kč). Silnější nafťák v ceníku aktuálně není, dříve nabízená jednotka 2.0 BlueHDi chybí. Citroën C5 Aircross 2.0 BlueHDi EAT8 – Svět se mění a Citroën s ním! Výkonem se hybridu nejvíc blíží zážehová verze 1.6 PureTech 180 s přeplňovanou jedna-šestkou se 133 kW a samočinnou převodovkou. Tahle motorizace je ovšem k dispozici jen ve výbavovém stupni Shine. Stojí 765.000 Kč - a opět s akční slevou (50.000 Kč). MPSUV? S designovým odlišením elektrifikované varianty se Citroën příliš netrápil, poznáte ji nejlépe podle písmene H na předních blatnících a decentního nápisu Hybrid na horní části víka zavazadlového prostoru. A samozřejmě také podle dvou víček na bocích - pod jedním najdeme zásuvku pro nabíjení, na druhé straně je klasické víčko nádrže. Jinak je to C5 Aircross, jak ji známe od roku 2018, tedy kompaktní SUV s pro Citroën charakteristickým designem, délkou 4,5 metru a 2730mm rozvorem. Ve srovnání s konvenčně poháněnou variantou také potěší, že zástavba plug-in hybridní techniky nijak neovlivnila variabilitu a praktičnost vozu. Jedinou nevýhodou je menší palivová nádrž. Zatímco spalovací auto pojme 53 litrů, u hybridu je to o 10 litrů méně. Prostorové uspořádání jinak opravdu zůstalo stejné, C5 Aircross totiž těží z platformy, která od počátku počítala se zabudováním baterie - ta mimochodem našla místo pod zadními sedadly. V praxi to znamená, že francouzské SUV nabídne tři samostatná, sklopná a především podélně posuvná sedadla s nastavením sklonu opěradla. Sedačky jsou posuvné v rozsahu 150 mm, opěradla umí pět poloh. Citroën uvádí plug-in hybridní C5 Aircross Hybrid na trh. Zatím jen ve Francii! V závislosti na pozici sedadel se zavazadlový prostor pohybuje od 460 do 600 litrů v pětimístném uspořádání, po sklopení opěradel (vznikne rovná plocha) je k dispozici 1510 litrů. V kufru potěší zejména dvojitá podlaha, poskytuje totiž prostor pro uklizení dobíjecího vybavení. I když řešení s posuvnými sedačkami ve druhé řadě evokuje praktická “empévéčka” a rozhodně je užitečné, vyloženě královský komfort nečekejte. Samostatná sedadla jsou úzká, plochá a s poměrně krátkými sedáky i opěradly. Prostoru je prostě tak akorát pro cestující menších až průměrných postav, ti na krajích navíc musí sedět trochu nalepení na dveře. A mimochodem, jestli vás zajímají možnosti ukotvení dětských sedaček, C5 Aircross má vzadu úchyty Isofix jen na krajních sedadlech. Je svůj Citroën v případě uspořádání a koncepce interiéru tradičně uplatňuje svérázný přístup, v němž hraje prim důraz na takový “domácký” a docela šik komfort. Naopak při zmínce o sportovní atmosféře si interiéroví designéři zřejmě opovržlivě odplivnou. Takže i v C5 Aircross máme velmi zajímavě tvarovaná přední sedadla, bohatě polstrovaná a velmi, velmi měkká. Na můj vkus možná až moc. Sedák je plochý a boční vedení spíš jen tak naznačené, aby se neřeklo. Sedačky svým pohodlím připomínají až pohovku. V jiném autě by to možná i vadilo, ale v tomhle SUV mi to přišlo tak nějak adekvátní. S Aircrossem se totiž nejezdí divoce. Ale o tom později. V souvislosti s komfortem si musím postěžovat na mohutný středový tunel, nebo lépe řečeno na zvláštní “výlisek” v něm, který mě občas nepříjemně tlačil do nohy. Jízdní dojmy s Citroënem C5 Aircross: Tohle je pan Pohodlný! Pokud jde o kvalitu materiálů a zpracování, je na tom C5 Aircross slušně - jak na pohled, tak na omak. Jen mě mrzí, že si v Citroënu nedali víc záležet na výplních dveří, použitý tvrdý plast celkem kazí jinak sympatický dojem. Nezapomnělo se ani na řadu odkládacích schránek, hodně prostoru ukrývá loketní opěrka a objemné jsou rovněž kapsy ve dveřích. Hybridní Citroën má už v základní výbavě digitální přístrojový panel s úhlopříčkou 12,3 palce, který nabízí několik možností zobrazení a ve srovnání s běžnými verzemi má odlišnou grafiku - to má ostatně i prostředí multimediálního systému na 8palcovém středovém displeji. Citroën C5 Aircross Hybrid Přístrojovému panelu dominují obdélníky, v nichž jsou zobrazené informace sdruženy. Vypadá to minimalisticky, jednoduše, ale podle mě i přehledně. Líbí se mi to. Zato multimediální systém je spíš průměrný. Nepatří k nejrychlejším, ani nejpřehlednějším. Občas se musíte zbytečně složitě proklikat k funkcím, k nimž byste se rádi dostali rychleji. Uvítal bych i přehlednější a obsáhlejší informace spojené s jízdou na elektřinu. A vyloženě mě pak rozčilovala nutnost po každém nastartování vypínat asistent pro udržování v jízdním pruhu.

Motor, jízdní vlastnosti Ten nejsilnější Už víme, že plug-in hybrid představuje nejvýkonnější motorizaci C5 Aircross. Elektrifikované ústrojí tvoří turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru, maximálním výkonu 133 kW (v 6000 min-1) a nejvyšším točivém momentu 300 N.m (v 3000 min-1) doplněný o elektromotor o výkonu 81 kW. Synchronní třífázový elektromotor je integrovaný do samočinné osmistupňové převodovky a od spalovacího agregátu ho odděluje další spojka. Celkový využitelný výkon dosahuje 165 kW a maximum točivého momentu 360 N.m. Hnaná jsou přední kola. Hybridní C5 Aircross zrychluje z klidu na stovku za 8,9 sekundy a jede až 225 km/h. Soustava dokáže pracovat ve třech jízdních režimech, jejichž funkce vás asi nepřekvapí - je tu mód čistě elektrický, dále hybridní a pak sportovní, v němž máte vždy k dispozici maximální dostupný výkon. Citroën C5 Aircross do zásuvky prozrazuje české ceny. Výbava rozhodne, jestli vám stačí milion Baterie s kapacitou 13,2 kWh (reálně využitelných je 11,8 kWh) podle oficiálních údajů stačí na 56 km elektrické jízdy, skutečnost je ovšem trochu horší. Reálně počítejte spíš se 40 až 45 km. Dobíjení ze standardní zásuvky zabere 7 až 8 hodin, z výkonnější dobíječky či wallboxu (6,6 kW, 32 A) můžete mít plno za zhruba dvě hodiny. Jen pozor na palubní nabíječku. Citroën je standardně vybaven nabíječkou o výkonu 3,7 kW, výkonnější se 7,4 kW je za příplatek 8.000 Kč. Ta vám pak dokáže u “stojanu” ušetřit spoustu času. Citroën C5 Aircross Hybrid Jízda v elektrickém režimu je pochopitelně tichá a hezky plynulá. Schopnosti elektromotoru bohatě stačí do městského provozu, obstojí však i mimo obce. Ve vyšších rychlostech už sice není touha akcelerovat kdovíjak úžasná, ale na rozumné svezení to pořád stačí. Pokud vám vyhovuje dojezd okolo 40 km, C5 Aircross Hybrid se rozhodně dá používat výhradně jako elektromobil. Dokonce i na dálnici, třebaže s přimhouřenýma očima. Citroën totiž na elektřinu jede maximálně 135 km/h. I v elektrickém režimu ale můžete prošlápnout plynový pedál přes „pojistku“ a pak vám okamžitě přispěchá na pomoc spalovací motor. To se hodí v situacích, kdy od auta potřebujete víc, než co nabízí jeho čistě elektrická část. Právě nezávislost na elektřině představuje velkou výhodu plug-in hybridů. Díky ní se nemusíte omezovat a můžete se vrhnout na delší cestu - i na takovou, během níž nebudete mít jak dobít baterii. Ke slovu tak přichází hybridní režim, v němž jsou veškeré toky řízeny palubní elektronikou tak, aby jízda byla co nejefektivnější. Dokonce, i když palubní počítač ukazuje nulový dojezd na elektřinu, auto se snaží co nejvíc vypínat spalovací motor a využívat ten elektrický. Soustava čtyřválec odpojuje typicky ve chvílích, kdy vůz funguje v nízkém zatížení. Hybrid samozřejmě také umí během jízdy ukládat energii do akumulátoru, nejvíc se baterie dobíjí při brzdění. Hybridní mód elektromotor využívá také co nejčastěji při rozjezdech, tedy pokud vyloženě nedupnete na plyn. Spalovací jednotka se zapojí až po chvíli. Naskočení většinou probíhá tiše a jemně, takže jestli zrovna nesledujete palubní počítač či grafiku toku energií, nemusíte mít ani ponětí o tom, co vlastně vůz v danou chvíli pohání. Citroën C5 Aircross přijíždí na český trh. S tříválcem nové SUV stojí od 530.000 Kč Bohužel tomu tak není vždycky. Občas zapojení spalovacího motoru doprovodí zřetelné cuknutí, které zaregistrujete i v podobě hluku. O dynamice už byla trošičku řeč, ale údaje o akceleraci z nuly na sto a maximální rychlosti toho neřeknou zas tak moc. I když těch celkově využitelných 225 koní v hybridním režimu na papíře vypadá dobře, SUV nepředvádí nic ohromujícího. S elektrifikovanou technikou se totiž pochopitelně do Citroënu nastěhovala velká baterie. A spousta kilogramů. Zatímco provozní hmotnost nejtěžší C5 Aircross s naftovým motorem činí 1574 kg, u té hybridní dosahuje 1845 kg. Výsledkem je tedy dynamika spíš solidní a slušná, než vyloženě zajímavá. Na svižná předjíždění, zrychlování do táhlých stoupání a na bezpečné cestování s plně naloženou kabinou má ale hybrid síly dost. Díky elektrické pomoci navíc zátah přichází poměrně rychle a akcelerace působí plynule. A za kolik první dobíjecí hybrid značky Citroën jezdí? Jak píšu v každém testu plug-inu, jednoduchá odpověď neexistuje. Nad rámec klasických proměnných, známých z "normálních" automobilů, jako jsou rychlost, styl jízdy, profil trasy a tak dále, totiž záleží, s jak moc nabitou baterií jste vyrazili. A jak daleko. Citroën C5 Aircross Hybrid Představu si však můžete udělat z výsledků mých dvou pokusů na stejné, 100 kilometrů dlouhé trase vedoucí mimo dálnice a přes několik obcí. Na první zkoušku jsem vyrazil s plně nabitou baterií, na druhou s akumulátorem “vytlučeným”. V obou případech jsem aktivoval hybridní jízdní režim. Zatímco s elektrickou rezervou (na startu mi palubní počítač ukazoval plné nabití a dojezd 40 km) jsem do cíle dorazil s průměrnou spotřebou 2,9 l/100 km (a ještě mi zbyla elektřina na 2 elektrické kilometry), s prázdnou baterií to bylo rovných 6 l/100 km. Průměrná rychlost v obou případech činila 68 km/h. Po městě jsem se v hybridním režimu s "prázdnou" baterií pohyboval za 9,1 l/100 km, na dálnici za 9,2 l/100 km. Spotřeba elektřiny v elektrickém módu se pohybuje okolo 20 až 25 kWh/100 km. Létající koberec? Citroën C5 Aircross stojí stejně jako jeho koncernoví příbuzní na modulární podlahové plošině EMP2. Od spřízněných “esúvéček” od Peugeotu, Opelu a DS se ale v jedné věci liší. A jednu novinku ve srovnání s běžnými verzemi nabízí také přímo hybrid. Vpředu C5 Aircross Hybrid využívá modifikovaný McPherson, vzadu ovšem místo zavěšení s torzně poddajnou příčkou najdeme víceprvkové zavěšení. To je tedy změna proti nehybridním modelům. Specialitou všech variant C5 Aircross pak jsou tlumiče pérování s hydraulickými dorazy. V podstatě se jedná o zdvojený tlumič. Díky tomuto řešení může být hlavní tlumící část naladěna o něco měkčeji, aniž by to bylo v rozporu s bezpečností a ovladatelností vozidla. Při malém zdvihu kol tak pracuje jen primární část tlumiče, sekundární část v podobě hydraulického dorazu se přidává až při ostré jízdě, případně při projetí hlubokého výmolu. Citroën v souvislosti s tlumiči rád hovoří o jízdě navozující dojem cestování na létajícím koberci. Těžko říct, létající koberec jsem ještě nepilotoval, ale musím uznat, že hybridní SUV pohodlné je. Většinou. Líbilo se mi hlavně chování auta ve městě, podvozek totiž krásně funguje na takových těch městských nerovnostech, jako jsou kočičí hlavy, spáry a střídání různorodých povrchů. Citroën je navíc skvěle odhlučněný, takže ve spojení s ještě rozumně velkými pneumatikami o rozměru 225/55 R18 a především s tichou elektrickou jízdou je hybridní Aircross příjemně uklidňující stroj. Citroën C5 Aircross Hybrid V takovém případě mi ani trochu nevadilo lehké, až přeposilované řízení bez náznaku zpětné vazby. Je prostě stejně uvolněné jako samotné auto, jehož charakteru sluší i projev osmistupňové automatické převodovky, která řadí jemně a hladce. Bohužel to ale není jen idylka. Ostré nerovnosti dovedou podvozek zaskočit, což se naštěstí neprojevuje odskokem kola, místo toho se karoserie zvláštním způsobem zavlní. Nedochází k tomu často, přesto je škoda, že projev není konzistentnější. Celkově je jízda dostatečně plavná, skoro až houpavá. I přes zřetelné náklony karoserie v zatáčkách (nejsou však přehnané) ale Citroën působí poměrně stabilně. O sportovním projevu nemůže být řeč, v obloucích se však hybridní SUV, i díky skutečnosti, že baterie znamená více “masy” blízko silnici, drží docela dobře, slušně sleduje zvolenou stopu a netrpí přehnanou nedotáčivosti. Přesto dává najevo, že mu vyhovuje klidnější tempo.

