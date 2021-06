Clarksonovo farmaření nečekaně zazářilo, dočká se druhé série

Když Jeremy Clarkson v roce 2008 koupil farmu poblíž města Chipping Norton, dostal nápad, že by zde mohl vytvořit novou show o farmaření. Tento nápad měl již v minulosti nabídnout stanici BBC, pro kterou tehdy natáčel Top Gear, ta jej ovšem odmítla - a evidentně udělala chybu.

Po vyhazovu z BBC, kterému předcházela dobře známá aférka z natáčení Top Gearu, našel Clarkson společně se svými kumpány útočiště u Amazonu, konkrétně na jejich streamovací služby Amazon Prime Video. Původně přitom mělo slavné trio natáčet pouze pořad o autech The Grand Tour, postupně si však každý ze slavných Britů vytvořil ještě jeden pořad.

První byl James May, který přišel s cestovatelskou sérií „James May: Our Man in Japan“, ve které objevuje krásy Japonska. Jeho show měla úspěch, ostatně i na ČSFD má 85,8 % a na IMDB 8,4/10. Není tedy divu, že bychom se měli dočkat další sezóny.

Richard Hammond spojil síly s jedním z bývalých „Bořičů mýtů“ a společně se vydali na improvizovaný útěk z pustého ostrova v sérii The Great Escapists. Jejich show se ovšem nedočkala takového úspěchu (ČSFD 64,6 %, IMDB 5,7/10) a Hammond již oznámil nový pořad o renovaci aut, tentokrát ale s jiným vydavatelem.

Jeremy Clarkson ovšem přišel s konceptem, který by od něj čekal jen málokdo. Vrhl se totiž do farmaření na své vlastní farmě, kterou původně pronajímal. S jeho pověstnou nešikovností, netrpělivostí, nerozvážností a snahou všechno udělat především pro efekt jsme moc nevěděli, co vlastně čekat. Jenže Clarkson všem vyrazil dech.

Již první recenze v britských médiích zněly pochvalně. Někteří autoři přitom otevřeně zmiňovali, že ačkoliv vlastně moc nechtějí, nemohou novou show než pochválit. Clarkson totiž vystoupil ze své komfortní zóny, vrhl se do nového projektu s vervou a ukázal se zase v trochu jiném světle.

Kromě toho ale dokázal veřejnosti zprostředkovat strasti i radosti, které prožívají farmáři a zemědělci všude po světě. Ostatně ke vstupu do světa farmaření si vybral rok, který byl později označen za nejhorší pro farmaření od sedmdesátých let.

V kombinaci se skvělou kamerou, produkcí pod taktovkou Andyho Wilmana a také díky novým tvářím, které Clarksona skvěle doplňují a dotváří jedinečnou atmosféru, tak vznikl vysoce hodnocený pořad. Na ČSFD má dnes Clarkson’s Farm 94,7 %, na IMDB 9,3/10 a podle DriveTribe se jedná o nejlépe hodnocený pořad z nabídky Prime Video.

Není tak divu, že již bylo potvrzeno natáčení druhé série. Farmaření se ale nedá urychlit, takže si na ni nejspíš budeme muset počkat až do příštího roku. Pokud si ale pořad udrží svou úroveň, rozhodně se máme opět na co těšit.