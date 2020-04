Co bude dál s modrými zónami: Budeme stále parkovat bez sankcí?

Nouzový stav, vyhlášený vládou v polovině března, platí minimálně do konce dubna. Jedním z opatření je také pozastavení platnosti zón placeného stání – takže auto lze zaparkovat prakticky kdekoli, tedy například s výjimkou míst pro handikepované.

Pokud tedy neporušujeme další předpisy o parkování, můžeme říci, že se konečně vrátily normální časy a pandemie si může připsat alespoň nějaký plusový bod?

Vedlejší účinky

Zrušení zón má ovšem za následek, že se hůře hledá místo k zaparkování. Je to stejné jak pro řidiče zvenčí, tak pro místní. Nejen do centra, ale i do přilehlých čtvrtí se vracejí řidiči, kteří dříve odstavovali auta v okrajových částech města nebo na parkovištích P + R.

„Obdobně jako v dobách před virem hledám po návratu z nákupu místo k odstavení auta stejně obtížně, a mluvím o štěstí, když se mi podaří zaparkovat alespoň v některé z bližších ulic. Ale naštěstí za parkování nemusím nic platit,“ svěřuje se čtenář Antonín Malý z Prahy 3. A není sám, takových signálů se nám sešlo v redakci vícero.

Co na to Technická správa komunikací (TSK), která má provoz zón na starosti? „Pokud porovnáme čísla z dob před koronavirem a dnešní data, ukazuje se, že nárůst obsazenosti parkovacích míst je skutečně realitou,“ říká mluvčí TSK Barbora Lišková. Percentuální statistiky počtu odstavených aut v oblastech modrých zón po Praze ukazují už po několika týdnech jejich zneplatnění nárůsty počtu parkujících ve všech městských částech, kde jsou nalajnovány. „Například v Praze 1 a 2 vzrostly o tři procenta, na trojce nebo devítce však o deset, respektive jedenáct procent,“ vypočítává Lišková.

Ruku v ruce s tím pak jde i pokles podílu míst pro obyvatele dotčených zón. Tady už osciluje okolo deseti procent. „Zatímco v Praze 1 byl před koronavirem podíl rezidentů na celkovém počtu odstavených aut 64 procent, nyní je to již jen 51 procent, tedy rozdíl třinácti bodů,“ dokládá Lišková. O kolik se zvedl počet parkujících vozidel absolutně, o tom však už TSK informace nemá.

A není důvod předpokládat, že se problémy s parkováním zmírní, spíše naopak – čím déle bude nouzový stav trvat, tím hůře se bude parkovat. Obsazenost zón totiž podle statistik TSK ve většině městských částí kontinuálně stoupá, nebo minimálně neklesá. Ke stavům před nástupem koronaviru se tak ani nepřibližuje. Volných míst zadarmo bude i nadále ubývat.

Tato data získává TSK díky monitorovacím autíčkům, jejichž kroužení i v dnešních dobách vyvolává chvění u žaludku obyvatel městských částí, kteří v zónách parkují. Sledovací vozy totiž před nástupem nouzového stavu zaznamenávaly, zda mají odstavená auta zaplaceno - nyní je ale sbírání statistických dat o počtech parkujících aut jejich jediným využitím. Není se proto podle Liškové třeba obávat, že by za dobu nouzového stavu přišly nějaké výzvy k zaplacení: „Ostatně to, že sledujeme vozy jen pro statistiky, dokládá i nápis na bocích a čelech autíček.“

Obsazenost zón (v %) Městská část Před omezením Za pandemie Rozdíl Praha 1 78 81 3 Praha 2 79 82 3 Praha 3 79 89 10 Praha 4 67 74 7 Praha 5 65 69 4 Praha 6 63 69 6 Praha 7 78 85 7 Praha 8 68 74 6 Praha 9 63 74 11

Zase se vrátí

Velké otazníky vyvolávají i dobíhající smlouvy. Co třeba peníze vrátit a zóny zrušit definitivně. S ničím takovým se ovšem nepočítá. Vše v dobách nouzového stavu směřuje jen a pouze k navození stavu jako před koronavirem. Všechna parkovací oprávnění, jimž končí platnost po 15. březnu 2020, budou automaticky prodloužena o celou dobu výluky,“ tvrdí mluvčí TSK a přidává chystaná „vylepšení“: „K návštěvě úřadů městských částí už brzy nebude bezpodmínečně nutné jít osobně.“ TSK dokončuje přípravu čistě elektronického výdeje parkovacích oprávnění, o smlouvy i jejich úpravy či prodloužení se bude žádat prostřednictvím internetu.

To nám potvrdili i na infolince 257 015 257, která v prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu údajně z technických důvodů kolabovala. „Nyní na úřad nebudete muset, stačí se přes e-mailovou adresu z původní žádosti už jen přihlásit a potřebné kroky udělat on-line,“ popisuje „ulehčení“ na infolince pracovník oddělení zón placeného stání Martin Šimon.

Pokud by snad řidič elektronickou cestu vyřízení nezvládal, což mnohdy bývá případ penzistů, úředníci mu ho rádi po dohodě v určených hodinách pomohou vyřídit i osobně jako dosud. To nám za zřizovatele zón, hlavní město Prahu, potvrdil i mluvčí magistrátu Vít Hofman. Aby ne, vždyť jde o nezanedbatelný přínos pro pokladnu magistrátu i městské části.

Rezidenti vs. všichni parkující (v %) Městská část Před omezením Za pandemie Rozdíl Praha 1 64 51 -13 Praha 2 73 64 -9 Praha 3 80 69 -11 Praha 4 71 60 -11 Praha 5 71 57 -14 Praha 6 79 74 -5 Praha 7 80 70 -10 Praha 8 74 62 -12 Praha 9 69 60 -9

Hlavně prachy

Všem držitelům platných parkovacích oprávnění je v době dočasného zrušení zón tedy „překvapivě“ automaticky prodloužena platnost o dobu, po kterou nemohlo být oprávnění využíváno.