Takhle vypadá agresivní elektromobilita v praxi. Hlava to nebere!

Nacházíme se v pražských Jinonicích. Byť podle toho, čeho dnes budeme svědky, jsme spíše v samém centru Absurdistánu. O co jde? Na Praze 5 v Otopašské ulici dlouho zápasili s nedostatkem parkovacích míst. Změny se dočkali. Jenže dost zvrácené. „Pod okny nám vyrostla tahle elektronabíječka, která rázem ubrala dvě stání,“ natahuje paži Martin Matuna, předseda zdejšího společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Dvě hodiny k ničemu

„Někdy na přelomu srpna září minulého roku vykopali jámu na rozvaděče, kde rostly hezké keře. Měsíc a půl tam tu díru nechali. Až po tom, co jsem je upozornil, to alespoň „ekologicky“ zasypali mulčovací kůrou,“ popisuje první bod na časové přímce Matuna. V říjnu se pak přidal nabíjecí stojan, k němuž o měsíc později přistála značka: s možností stání pouze pro elektromobily nanejvýš na dvě hodiny. Za tu dobu však elektrické šťávy do vozů na baterky moc nenateče – jelikož jde o nabíječku s maximálním výkonem 22 kW, průměrnému elektromobilu se zvýší dojezd pouze o padesát až šedesát kilometrů. Třeba Mercedes-Benz EQC by ke sto procentům potřeboval přes dvanáct hodin.

Nemůžou usnout

Další obyvatele nápad elektronabíječky neuráží, jen si ji dovedli představit jinde. „Šlo to udělat na parkovišti v dolní části, kde jsou kanceláře. Takhle nám to agresivně svítí do oken a nemůžeme v klidu spát,“ stěžuje si třeba Martin Bušo. Jiní rezidenti tady zase z frustrace naschvál parkují. I my jsme při několika opakovaných návštěvách narazili jenom na „neelektromobily“, jež kabely nepotřebují. A jak se k tomu staví policie? „Zavolám jim. Zajímá mě jejich řešení,“ rozhoduje předseda SVJ Martin Matuna. Hlídka městské policie nakonec po hodinovém čekání konečně přijíždí. Dvě vozidla, která zde stojí neoprávněně, ovšem odtah nečeká. „Muselo by dojít k situaci, kdy by tady čekal elektromobil, jehož řidič by chtěl dobíjet. Jinak ne,“ uvádí jednohlasně dvojice strážníků a zaznamenávají přestupky elektronicky, neboť papírky za okno patří minulosti.

Bermudský trojúhelník

Hlídka strážníků před odjezdem však zbystřuje, poněvadž se jí nezdá již zmíněná značka dovolující stání pro elektrická auta. Ta je nicméně v souladu s platnou vyhláškou, což nám vzápětí telefonicky potvrzuje také advokát Ondřej Horázný. „V této čtvrti musíme být obezřetní. V sousední ulici Pod Stolovou horou někdo nedávno nastříkal žlutou čáru nezákonně,“ vysvětlují opatrnost strážci zákona. „Právě z té jsme chtěli udělat jednosměrnou ulici. Jednak je nebezpečná, jednak tam mohla vzniknout tolik potřebná místa,“ konstatuje Matuna. Za třetí vrchol bermudského trojúhelníku z Jinonic platí dvě zprzněná parkovací stání přibližně třicet metrů výš od těch pro nabíjení elektromobilů. V prvním případě se jedná o podivnou pidi plochu s trávníkem, ve druhém zase po ploše pro kontejnery na odpad zůstalo jedno velké nic! „Elektronabíječka se mohla postavit tam, nikomu by to nevadilo, a ještě by prostor našel uplatnění,“ doplňuje Matuna, poněkolikáté používající spojení, že mu to hlava nebere.

Fňukání smradlavých vozů?

Konečně na závěr – kdo za tím „dílem“ stojí? Nabíječku se střídavým proudem nachystala společnost PRE. Na dotaz, zda její instalaci konzultovala s obyvateli, reaguje takto: „Bytový komplex, jenž jde za stavební firmou Skanska, už předem počítal s infrastrukturou dobíjecích stanic. Fňukání majitelů smradlavých aut je totálně mimo,“ sděluje nám do mobilu Petr Holubec, tiskový mluvčí společnosti PRE, která má věcné břemeno na vyhrazených místech. Po nahlédnutí do katastru nemovitostí zjišťujeme, že jejich vlastníkem je Výstaviště Praha. „Ani oni s námi nic neprobírali. Stačilo si sednout a pobavit se s lidmi, co tu denně žijí. Možná bychom našli shodu. Spokojené mohly být všechny zainteresované strany,“ mrzí Martina Matunu coby zástupce nespokojených občanů. Tenhle příběh náramně ukazuje nástup elektromobility v praxi. Je plíživý, o to ale víc omezující. Každý by tak měl zbystřit a pozorněji vnímat, co mu zrovna „klíčí“ před domem.

Víte, že…

… strážník městské policie rozhoduje o odtahu přímo na místě? Jedná se o jeho pravomoc, nikoli povinnost.

… pokud parkujete na vyhrazených místech pro elektromobily, můžete dostat pokutu až dva tisíce korun?