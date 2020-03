Vyzkoušeli jsme odstavná parkoviště kolem Prahy. Je co zlepšovat!

Na periferii Prahy je aktuálně jedenadvacet parkovišť typu P + R (zaparkuj a jeď) pro přestup z auta na hromadnou dopravu. Jenže po sedmé hodině ranní na nich už obvykle není místo.

A tak nové lokality hledá Praha i Středočeský kraj. V okolí hlavního města už stojí 1200 parkovacích míst P + R a připravuje se dalších 5500.

Středočeský kraj aktuálně dokončuje zpracování studie pro jedenáct „krajských“ záchytných parkovišť P + R v klíčových lokalitách: například Zeleneč-Mstětice, Tuklaty, Čerčany nebo Hostivice. „U některých lokalit probíhají ještě jednání se Správou železnic, zda by investici do parkoviště u nádraží nezahrnuli do projektu připravovaných modernizací železničních tratí,“ vysvětluje Helena Frintová ze Středočeského kraje. Některé z projektů jsou přímo spojeny s modernizací autobusového terminálu, a to včetně instalace zařízení pro úschovu jízdních kol pro místní dopravu B + R.

Středočeský kraj si nechal prostřednictvím podřízené organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) vypracovat studii na další desítky míst. „Parkoviště by měla být situována na důležitých příjezdových cestách do Prahy poblíž železničních a autobusových stanic,“ potvrzuje Kateřina Bůžková z IDSK. Jenže soupis konkrétních míst jsme se nedozvěděli. „Výchozí seznam lokalit vhodných k prověření pochopitelně existuje, ale studie postupně odhaluje, že realizace těchto parkovišť v některých lokalitách nebude možná, či nebude možná v krátkodobém horizontu,“ končí Bůžková.

A tak se není čemu divit, že si řada obcí pomohla z vlastní iniciativy – dotační tituly pokryly až 90 % nákladů! „Aktuálně je v šestnácti z nich již parkoviště zrealizované, například v Českém Brodě, Lysé nad Labem, Berouně a Kolíně. V přípravě je dalších osmnáct projektů ze strany obcí,“ sdělili nám ze Středočeského kraje.

Další projekty jsou v běhu. Parkovací domy P + R mají vyrůst v Benešově, Kralupech nad Vltavou, Brandýse nad Labem nebo Dolních Břežanech. Nekryté plochy v Rudné, Kladně, Mělníku a dalších. Tempo by ale mohlo být rychlejší. Parkoviště P + R zoufale scházejí.

Kde zaparkovat cestou do Prahy?

1. Benešov

U vlakového nádraží je to v současnosti katastrofa, strašila nás na okraji Benešova skupinka seniorů. Osobní zážitek byl snad ještě horší. Nelze tam v podstatě zaparkovat. Je hezké, že vedle vlakového roste úplně nové autobusové nádraží. Kde však obyvatelé nechají své vozy při transportech do hlavního města, je záhadou. Už tak je prostředí víc než stísněné. A okolí vlakového nádraží doslova ošklivé.

Hodnocení Plusy Bez poplatků Minusy Stísněný prostor Známka 4-

2. Beroun

Město, kde bychom se v žádném případě nebáli auto nechat a jet za prací do Prahy, představuje Beroun. Parkoviště P + R v blízkosti vlakového a autobusového nádraží skýtá kupu pozitiv. Většina ze 187 míst je krytá, neb se nachází pod dálničním mostem. „Na konci roku 2019 jsme navíc nainstalovali kamery a přidali možnost platit kartou,“ poznamenává Pavel Moucha, který má tento prostor P + R na starost, a dodává: „Když připočteme, že to celé stojí dvacet korun na den, myslím, že to je víc než dobré.“ S tím lze v zásadě souhlasit. „Přes týden tady nechávám auto každý den. Za tři roky bylo jednou jedinkrát plno,“ svěřuje se nám pravidelný uživatel parkoviště. Součástí prostoru jsou rovněž dvě elektronabíječky.

Hodnocení Plusy Hlídané kamerami, možnost platit kartou Minusy Míst by mohlo být víc Známka 1

3. Brandýs nad Labem

Brandýští už v minulosti vedli velkou diskusi o parkování ve městě. Historické centrum má úzké ulice a možnosti parkování jsou omezené. V anketě uspořádané městem před pár lety dokonce 82 % dotázaných zaškrtlo, že je situace tragická. Můžeme to potvrdit po návštěvě plácku u nádraží, odkud jezdí i autobusy do Prahy. Řešením má být parkovací dům P + R pro 317 aut. „Hledáme zhotovitele. Počítáme s investicí sto dvaceti milionů, přičemž jsme pětadevadesát dostali z dotačního titulu,“ sdělil nám starosta Vlastimil Picek. Už aby to bylo, současný stav je žalostný.

Hodnocení Plusy Zdarma Minusy Malá kapacita Známka 4

4. Čelákovice

Pro auta je vyhrazen plácek vedle nádražní budovy obehnaný starými pražci. Ty dodávají místu punc autenticity, ale pozor na ně s nižším autem, abyste nepřišli o nárazník! „Parkoviště P + R je v Čelákovicích plánováno formou parkovacího domu s kapacitou stovky aut. Celý projekt řeší i úpravy přednádražního prostoru. Aktuálně chceme žádat o stavební povolení,“ sdělil nám starosta Josef Pátek. Zatím na místě stojí krásný parkovací cyklodům B + R. Leč typicky nevyužitý – místní raději svá kola zdarma přivážou k zábradlí u nádražní budovy.

Hodnocení Plusy Zdarma Minusy Malá kapacita Známka 3

5. Čerčany

Plocha u vlakového nádraží v Čerčanech, kde lze zaparkovat, bývá obvykle zaplněna do posledního místa. Jak to řeší motoristé, kteří se vydávají ráno co ráno směr Praha? Parkují na pěkném (byť nepříliš velkém) parkovišti bez poplatků u sousedního obchodu s potravinami. Což se ovšem setkává s nevolí zákazníků. „Odstaví tady auto, odjedou do práce a doplatím na to já, protože se sem nevejdu,“ komentuje situaci rozčilený rezident. „Supermarket naštěstí nemá bránu, kde bych musel platit. Tak proč toho nevyužít?“ reaguje naopak muž, jenž si stěží dovede představit, že by svůj pick-up „odkládal“ jinde.

Hodnocení Plusy Možnost nechat vůz zdarma u supermarketu Minusy Nekvalitní povrch parkovacích míst Známka 3-

6. Český Brod

Českobrodští vybudovali už před pěti lety vzorová oplocená parkoviště se závorou. Jsou velkokapacitní (250 míst) a hned dvě pro příjezd z obou směrů. Přesto jsme našli mušku, která jde proti současnému trendu – poplatek se totiž nedá hradit platební kartou. Až do konce roku 2019 byla parkoviště zdarma. Teď se platí 10 Kč do 12 hodin, do 24 hodin za 20 Kč a nad 24 hodin 100 Kč. Od konce loňského roku funguje u nástupiště cykloparkoviště B + R s 80 místy za 5,8 milionu korun. Po dobu naší návštěvy tam čekalo na svou šanci jediné opuštěné kolo…

Hodnocení Plusy Dvě parkoviště s 250 místy Minusy Nelze platit kartou Známka 1-

7. Dolní Břežany

Obec Dolní Břežany nás zaujala výší získané dotace v hodnotě téměř 72 milionů korun. Okolí hlavní autobusové zastávky je nádherné, moderní. Kousek se nachází sice menší, ale solidní parkoviště. Nikdo by neřekl, že se zde potýkají s nedostatkem míst. Ba dokonce jsme Dolní Břežany chtěli dát jako příklad, jak by to asi mělo fungovat. Jenže dotace za desítky milionů se teprve rozběhne. „Máme vybraného dodavatele. Parkovací dům pro auta, elektromobily a kola by měl být hotový na jaře příštího roku,“ konstatuje starosta Věslav Michalik (STAN). Nabízí se však otázka, zda zrovna tady byla taková částka potřeba. Domníváme se, že spíš nikoli.

Hodnocení Plusy Nové moderní parkoviště Minusy Parkovací dům bude zbytečný luxus Známka 2

8. Kladno

Na to, že jde o největší město Středočeského kraje, je stav u hlavní vlakové zastávky Nádraží Kladno tristní. Auta posetá podél silnice – v tomto období nadto ve značném blátě. Sousedící parkoviště sice stojí čistou nulu, najít tam však ráno flek vyžaduje notnou dávku štěstí. Zkusili jsme proto ještě druhou vlakovou zastávku – Kladno město. Situace je tam podobná, neřkuli horší. Od statutárního města bychom čekali daleko lepší parkovací komfort.

Hodnocení Plusy Zdarma Minusy Špatný povrch Známka 4

9. Kralupy nad Vltavou

Nekrytému parkovišti P + R u vlakového nádraží v Kralupech nad Vltavou bychom se radši vyhnuli. A to hned z řady důvodů. Jednak bylo téměř plné i při návštěvách během víkendu. „Píchla jsem tady pneumatiku. Od té doby mě tady nikdo neviděl,“ podotýká sedmatřicetiletá řidička Klára. Nedivíme se. Povrch z dlažebních kostek je opravdu špatný. Spousta zaparkovaných vozů nadto vykazuje minimálně náznaky vraků, narazili jsme dokonce na pár přívěsů. Nedostatečnou útěchou může být to, že tento prostor je zadarmo. Na druhou stranu bychom klidně zaplatili (kupříkladu jako v Berouně dvacetikorunu) a dostali kvalitní servis. Ten je tady však bez přehánění utopie.

Hodnocení Plusy Zdarma Minusy Nedostatek míst, špatný povrch Známka 4-

10. Louny

Nouze o parkoviště typu P + R netrápí jen střední Čechy. Stačí překročit jejich hranice, kde se lidé potýkají se stejnými úskalími. Jeden příklad za všechny: Louny. Autobusové nádraží leží mezi dvěma supermarkety, jež si uzmuly velkou parkovací plochu. Tu v minulosti šlo umně využívat pro odstavení auta a pohodlné přesednutí na spoj do Prahy. S tím je pomalu konec. Jeden z řetězců už zavedl přístřešek, kde příslušná osoba kontroluje, kdo nakupuje a kdo jen míří za prací do největšího města ČR. Druhý bude následovat. Bránu již má nachystanou, čeká se na spuštění. Konkrétně šest míst ale lidé mohou využít zdarma. Ta stojí před závorou. Což ale vystačí leda pro obec s maximálně stovkou obyvatel. A těch zhruba dvacet (bezplatných) u nástupišť chabé poměry rovněž nespasí.

Hodnocení Plusy Pár míst stále zdarma Minusy U obchodů přibývají závory Známka 3-

11. Lysá nad Labem

V Lysé už se pilně buduje nové parkoviště P + R a plakáty hrdě hlásí, že za to občané mohou děkovat fi nancování EU. Bylo načase! Plácek před nádražím i ulice před výstavištěm jsou totiž zavaleny auty pasažérů. Chystá se tady 157 míst, z toho sedm pro zdravotně postižené. Součástí má být i kamerový systém. Parkovat se bude za 10 Kč denně/2400 Kč ročně. Náklady dosahují 40 milionů, z čehož 90 % hradí fondy. Vzniknout má i nabíjecí stanice pro elektromobily a výhledově snad další plocha přes koleje v Litoli.

Hodnocení Plusy Zatím zdarma Minusy Nelze platit kartou Známka 4

12. Poříčany

Poříčany leží na trati Kolín-Praha a přes svou malost a jen 1461 obyvatel jde o významný dopravní uzel. Auta zde totiž parkují i obyvatelé nedaleké třítisícové Sadské, když míří vlakem do Prahy. Odstavná plocha je to nedůstojná, jen prašný plácek obehnaný přenosným plůtkem. Mezi zaparkovanými vozy jsme našli i očividný vrak, který už dlouho čeká na šroťák. Tady si to říká o rekonstrukci jako sůl.

Hodnocení Plusy Zdarma Minusy Většina parkujících si cestu zkracuje přes ulici vedle kolejí se značkou Průjezd zakázán Známka 3-

13. Roztoky

Průměr. Tak lze v jednom slově defi novat situaci na levém břehu Vltavy – v Roztokách. Parkoviště u vlakového nádraží je den co den téměř nabité. „Pokud by lidé byli ohleduplnější a dělali mezi sebou větší mezery, míst by se tu objevilo víc. Nicméně se mi ještě nestalo, abych nezaparkoval. Ten plácek je docela rozlehlý,“ vypráví muž, který dennodenně míří do Holešovic. Má pravdu. Přestože „nejlukrativnější“ místa u hlavního vchodu nádraží jsou totálně zabraná, na zadní část bezplatného parkoviště se nějaké automobily ještě vejdou.

Hodnocení Plusy Rozlehlá plocha, bez poplatků Minusy Volná místa jsou trochu vzdálená Známka 2-

14. Rudná u Prahy

Kvalitní povrch, dostatek místa, de facto přímo u vlakového nádraží, a ještě nemusíte dát ani korunu. „Někdy jedu do Prahy z nedaleké zastávky autobusem, ale auto parkuji tady na vlakáči,“ popisuje situaci v Rudné motorista právě mířící na spoj do metropole. Ani my bychom neměli problém odložit auto v tomto areálu, jenž je navíc pěkně schovaný a čistý.

Hodnocení Plusy Spousta místa, skryté a čisté Minusy Nehlídané s rizikem krádeží Známka 2

15. Říčany u Prahy

Plochy, kterým se dá říkat parkoviště, se najdou jen v těsné blízkosti nádražní budovy. Míst je jen pár desítek a poslední z nich jsou v pracovní dny obsazena už po šesté ráno. Jinak už se stojí při okrajích blízkých komunikací nebo na nezpevněných površích až skoro u kolejí. V okolí železnice a přilehlých ulicích v týdnu parkuje určitě minimálně stovka vozidel.

Hodnocení Plusy Odstavení vozidla není zpoplatněno Minusy Místo k zaparkování se hledá obtížně už před sedmou ranní Známka 3

16. Slaný

Narvané autobusy směr Praha, to je slánský kolorit pracovního týdne. Spousta lidí se sem sjíždí z okolních vesnic a pere se s tím, kam odložit vozidla. Donedávna to šlo u blízkých supermarketů. Jenže ty pozvolna reagují instalováním bran. „Jsem donucena chodit dennodenně pěšky dálku od sídliště, kde nějaké místo splaším. Kdyby ale nebylo tolik řetězců na tak malém prostoru, mohli by tady udělat jedno parkoviště jako například v Berouně,“ uvádí osmadvacetiletý Tomáš, pravidelně dojíždějící z nedalekých Zlonic.

Hodnocení Plusy Některé řetězce mají parkoviště pořád zdarma Minusy Kromě supermarketů jiná místa neexistují Známka 3

