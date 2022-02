Co nabídne nejdražší Škoda všech dob? Enyaq Coupé RS vs. konfigurátor

Zájemci o pořízení nového vozu značky Škoda nyní v konfigurátoru konečně naleznou i relativně nedávno představené elektrické SUV-kupé Škoda Enyaq Coupé RS iV, které bylo již od začátku prezentováno jako vůbec nejdražší škodovka všech dob. Co to ale znamená v praxi? Pojďme se na to společně podívat.

Po otevření konfigurátoru vidíme model Enyaq Coupé ve vrcholné verzi RS, tedy s maximálním výkonem 220 kW, pohonem všech kol, zrychlením z 0 na 100 km/h za 6,5 sekundy a baterií o kapacitě 77 kWh, která by měla zajistit dojezd až 505 km na jedno nabití (dle WLTP). Základní cena startuje od 1.559.900 Kč, tím to však nekončí.

Na propagačních materiálech často vyobrazovaná barva Zelená Mamba přijde na 10.000 Kč a bez příplatku je pouze Modrá Energy. Fajnšmekři ale jistě sáhnou po metalických barvách, přičemž nejdražší jsou Červená Velvet a Oranžová Phoenix vyjdou na 25.000 Kč. Výměna standardních 20“ lehkých disků za 21“ disky Vision s aerokryty pak stojí 20.000 Kč.

Nyní jsme už na částce 1.604.900 Kč, stále jsme se však nepodívali do kabiny, kde lze standardní design RS Lounge vyměnit za kožené čalounění s dekorem karbon, které však v rámci paketu RS Suite vyjde na 17.500 Kč.

U vrcholného modelu by navíc byla škoda ochudit se o paket Infotainment Top s head-up displejem s rozšířenou realitou (+23.500 Kč), Elektricky ovládaná přední sedadla (+13.000 Kč), Sound systém Canton (+15.500 Kč) nebo Klima paket s výhřevem čelního skla a sedadel v obou řadách (+10.000 Kč).

Když už navíc mluvíme o teple, jistě stojí za to zmínit i příplatkové tepelné čerpadlo (+30.500 Kč), které díky využívání zbytkového tepla z elektrického pohonu zvyšuje efektivitu provozu, snižuje odběr energie z baterie a prodlužuje tak dojezd. Se vším výše jmenovaným už jsme ale na částce 1.713.900 Kč. Stále však nekončíme

Z nabídky doplňků pro bezpečí a požitek z jízdy totiž přihodíme Boční airbagy vzadu (+10.000 Kč), Sport Paket Top s adaptivním podvozkem DCC (+17.500 Kč), paket Asistovaná jízda 2.5 s Adaptivním vedením v jízdním pruhu/Asistentem pro jízdu v koloně/Nouzovým asistentem (+7.000 Kč) a při časté jízdě po městě se bude jistě hodit i paket Park paket plus (+24.500 Kč) s panoramatickými kamerami, automatickým parkováním a uloženým parkovacím manévrem.

Na všechny myslitelné výzvy cest připravený Enyaq Coupé RS iV tak nyní vyjde na 1.772.900 Kč, přesto ještě nejsou možnosti volitelné výbavy vyčerpané. V rámci Praktičnosti a příslušenství totiž automobilka nabízí ještě několik doplňků, které si nejspíš snadno najdou zájemce.

Řeč je o elektricky výklopném tažném zařízení (+23.500 Kč), Komfortním paketu s alarmem a zadním stěračem (+9.500 Kč), Family paketu se zadními roletkami a USB-C nabíječkami (+10.000 Kč) nebo paketu Transport (+8.000 Kč) se síťovým programem, kapsou na nabíjecí kabely a zadními opěradly sklopnými ze zavazadlového prostoru. S plně vybaveným Enyaqem RS Coupe iV už jsme ale na ceně 1.823.900 Kč.

Komu by to ale pořád nestačilo, může si z nabídky Originálního příslušenství pořídit například ještě Celoroční koberečky (+859 Kč), odpadkový koš do dveří (+319 Kč), bezpečnostní šrouby kol (500 – 666 Kč), nerezové kryty pedálů (+1.906 Kč) nebo různé střešní boxy, střešní nosiče a nosiče na tažné zařízení. Fantazii a přáním se v konfigurátoru meze nekladou. Na cestách by se navíc mohla hodit i přenosná nabíječka iV (+16.500 Kč).