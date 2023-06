Když se řekne Pikes Peak, většina z nás si automaticky vybaví světoznámý závod do vrchu Pikes Peak International Hill Clim (PPIHC), který se svou délkou 19,99 km, 156 zatáčkami a převýšením kolem 2860 metrů klade mimořádné nároky na jezdce a především jejich stroje, jež jsou často extrémní v naprosto každém ohledu.

Na trati se přitom objevují automobily rozdělené do několika kategorií, včetně alternativních paliv. Na vrcholek Pikes Peak tak uhání různě divoké projekty, přičemž některé jsou poháněné turbínou, plynem nebo naftou. A právě v kategorii diesel letos padl nový rekord, který si připsal Grégoire Blachon.

Nejrychlejší diesel na Pikes Peak

Na úvod připomeňme, že rekord v této kategorii držel od roku 2020 Scott Birdsall, který na trať vyrazil s vozem 1949 Ford F1. Základem unikátního trucku byl Ford F150 z roku 1949, pod jehož kapotou byl ale uložen 6,7litrový turobdiesel Cummins. Netřeba dodávat, že vznětový řadový šestiválec nezůstal v sériovém stavu.

Grégoire Blachon se přitom na startu závodu objevil i v roce 2020, tehdy ale ještě s klasickým Volkswagenem Beetle, pod jehož kapotou se ukrýval dobře známý turbodiesel Volkswagen 2.0 TDI – původně z VW Passat. V tomto případě ale přeplňovaný dvojicí turbodmychadel a spojený s PDK převodovkou z Porsche.

Výkon motoru ale zastínil konstrukci starého brouka, u kterého navíc velice rychle odešly brzdy. Blachon proto musel zpomalit a letitý Ford si tak urval nový rekord s rozdílem lehce přes jednu sekundu. Blachon se proto pustil do úprav, start v letech 2021 a 2022 však musel vynechat – podle kolegů z The Drive především kvůli špatnému počasí.

Motor 2.0 TDI dostal 3. turbo

V letošním roce ale na závodní dráhu konečně vyvezl svůj nový stroj, prototyp Radical SR poháněný upravenou verzí 2,0litrového TDI ze starého brouka. Motor dostal třetí turbodmychadlo, které spolupracuje s dvojicí původních turbodmychadel tak, aby vůz nabízel co nejplynulejší nástup točivého momentu.

Nejmenší turbo s průměrem 24 mm a maximálním přeplňováním 45 psi tak při 240.000 rpm začne přes wastegate foukat do většího 45mm turba, které při svých 165.000 rpm opakuje proces a pomáhá roztáčet největší turbo o průměru 71 mm. Ve finále pak vzniká tlak až 70 psi a motor nabízí výkon okolo 440 koní.

Motor je navíc mimořádně komplexní a vybaven celou řadou čidel, která ve vyšší nadmořské výšce s řidším vzduchem zabraňují jeho poškození. Sofistikovanost motoru, který je podle všeho prvním svého druhu, měla podle autora nadchnout i nejmenovaného technika z Audi Motorsport, který měl příležitost si ho prohlédnout.

Vůz by měl mít skvělou reakci na plyn a parádní výkonovou křivku. Prototyp Radicalu SR měl navíc vážit pouze okolo 744 kilogramů, takže s ním motor umí pořádně zacvičit. Zrychlení z 0 na 161 km/h by měl prototyp zvládnout v čase 5,8 sekundy. Vylepšením navíc nejspíš prošly i brzdy a další komponenty.

O minutu pokořil rekord mezi diesely

Původní čas z roku 2020 totiž Blachon dokázal vylepšit téměř o minutu, čímž stanovil nový rekord mezi naftovými vozy s časem 10:25.071. Je však otázkou, jak dlouho vydrží. Původní držitel rekordu je bohužel závodů bohužel venku, neboť během letošní jízdy svůj vůz zničil. Řidiči se ale jako zázrakem nic nestalo.

Ve hře je ale nový vyzyvatel. Na startu se objevil tým, který pod kapotu Nissanu GT-R naskládal vznětový motor Power Stroke. Čas 11:06.535 sice nevypadá příliš oslnivě, autoři vozu však měli pro kolegy z The Drive uvést, že nalezení dalších 35 sekund by neměl být zas tak velký problém. Příští rok by se tak jméno u rekordu naftových aut mohlo opět měnit, pokud tedy Blachon nevytáhne další trumfy z rukávu.