Cupra Formentor 1.5 TSI DSG – Když stačí sportovní šmrnc

Nový crossover Cupra Formentor jsme si podrobně proklepli v loňském testu. Tehdy nám dělala společnost verze s označením VZ, tedy dobře známá koncernová kombinace dvoulitrového turbobenzinu, solidní porce 310 koní, automatu a čtyřkolky. Už tehdy jsme věděli, že Cupra chystá unikátní limitku s pětiválcem Audi. Tajemstvím však nebyl ani fakt, že se nová sportovní značka chystá rozšířit paletu i opačným směrem, tedy o „civilnější“ motory 1.5 TSI a 2.0 TDI. S velkým zájmem jsme vyzkoušeli základ nabídky.

Stačí?

Není to tedy základ absolutní. Čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) a 250 newtonmetrech točivého momentu se totiž standardně pojí s šestistupňovou manuální převodovkou, zkoušený exemplář dostává sedmistupňovou dvouspojku DSG (+50.000 Kč). Je to přesně ten motor, který můžeme znát ze širokého spektra dalších koncernových modelů. Tady vůz z klidu na stovku rozpohybuje za 8,9 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 203 km/h.

Zatímco u mild-hybridní verze eTSI (například v Golfu) mi spolupráce motoru s dvouspojkou přišla kultivovanější a povedlo se vyhladit pověstné cukání, Formentor s klasickým té-es-íčkem tu a tam škubne. Modelová situace: dojíždíte na světelnou křižovatku a zpomalujete na červenou. V nízké rychlosti se objevuje zelená, přidávám plyn, na což ale motor s převodovkou reagují poměrně zbrkle a rozjezd je tak dost neohrabaný. Vyšší citlivost na plyn vyžaduje auto i při rozjezdu z místa. Stačí jej sešlápnout jen o trošičku více a ručička letí otáčkoměrem jako splašená. Zatímco verze VZ se v takové chvíli může opřít o čtyřkolku, tady přední kola zejména na ne úplně suchém podkladu nestíhají a snahu o trakci doprovází blikání kontrolky stabilizace.

Samotný motor funguje přesně tak, jak jsme zvyklí. Kvůli plnění emisních limitů nepůsobí tak živě jako dřívější jedna-čtyřka, ochotně se však zvedá i z nízkých pater otáčkoměru, kde nevibruje, je dobře odhlučněný a kultivovaný. Průchod otáčkoměrem je pak spíše lineární, přičemž to „nej“ se vám dostává nad hranicí tří tisíc. Převodovka vás pod plným plynem nechá točit klidně až k červeným číslům, nad hranicí pěti tisíc už ale krom vyšší spotřeby o moc víc nedostanete.

Cupra Formentor 1.5 TSI DSG

Právě apetit auta si zaslouží pochvalu. Jasně, pokud se rozhodnete svézt ostřejším tempem, počítejte s odběrem devět litrů. Ve většině běžných situací se ale bude pohybovat kolem hranice 7 l/100 km, ti nejúspornější jedinci nebudou mít problém srazit spotřebu na hodnoty začínající šestkou. Má pravidelná trasa domov-práce s 20 km okresek, 60 km rovinaté dálnice D11 a 20 km popojíždění po Praze si při dodržování veškerých předpisů vyžádala 7,2 litru.

Lehce a obratně

Zatímco v loňském testu byl vůz vybaven příplatkovými adaptivními tlumiči nastavitelnými v patnácti úrovních, tentokrát jsme se museli spokojit s klasickým podvozkem. V zásadě to ale ničemu nevadilo, naladění si dobře rozumí i s osmnáctipalcovými koly obutými ještě do zimních pneumatik. Podvozek je sice tužší, ale ne prkenný a poměrně sebejistě vstřebává i větší neduhy českých okresek. Ani na brzdách či v zatáčce mu rozbitý podklad nedělá velký problém, tlumiče sice dají najevo znepokojení drobným ducnutím, ale auto neodskakuje a jistě drží stopu.

Protože Formentor s patnáctistovkou nechápeme jako ryzí sportovní náčiní, ale slušný start nabídky (jiná koncernové crossovery takové velikosti začínají litrovým tříválcem), těší nás i jízdní projev. Standardem je elektronická uzávěrka diferenciálu XDS a progresivní řízení, které sice nedává žádnou zpětnou vazbu, ale není ani přehnaně zposilované, takže lze auto zatáčkami vodit s velkou dávkou přesnosti. Ani svižnější jízda nepřináší výrazné náklony karoserie, vůz netrpí nedotáčivostí, díky lehkému motoru vlastně působí nebývale lehkonohým a obratným dojmem. Na dálnici zase potěší solidní odhlučnění, při 130 km/h se neozývá přehnaný aerodynamický svist ani valivý hluk od kol.

Fešák i bez utrácení

Se základním Formentorem nemusíte utratit balík za příplatkové položky, aby vypadal stejně dobře jako ostřejší VZ. I tento kousek je díky výrazné šestiúhelníkové masce, zamračeným světlometům vpředu a hravé světelné technice na zádi pohledným kouskem, který navzdory šedém laku budí pozornost. Připlácelo se v zásadě jen za drobnosti, například jiné osmnáctky (+15.900 Kč) či paket Technology s parkovacím asistentem a větší 12“ obrazovkou s navigací (+38.000 Kč).

Cupra Formentor 1.5 TSI DSG

Vnější vzhled crossoveru jsem si pochvaloval už před rokem (pokud vás zajímá prostor vzadu, kufr a další podrobnosti, znovu si vás dovolím odkázat na dřívější test) a za tu dobu se mi nikterak neokoukal. Na stejné úrovni je také interiér, kde už se všechno důležité ovládá skrze dotykovou obrazovku uprostřed. Asistenční pomocníky můžete deaktivovat stiskem vrchní části levé páčky a následně volbu potvrdit tlačítkem na volantu. V takovém případě se vám ale digitální budíky z nějakého důvodu přepnou do jiného režimu zobrazení. Kdo tedy, stejně jako já, dává přednost klasické grafice s kulatými ukazateli, musí si ji navolit znovu. Multimediální systém funguje svižně, tu a tam ale umí zazlobit. Třeba při bezdrátovém Apple CarPlay občas nehraje hudba, jindy se zase rozsype obraz navigace Waze. Mohlo by se nabízet, že jde o problém samotné aplikace, mimo koncern se mi však takové věci nedějí.

Závěr

Z počátku jsem nad příchodem civilních motorizací pro vůz sportovní značky Cupra ohrnoval nos. Proč vlastně vznikl nový brand, když posléze nabízí mainstreamovou techniku, jíž najdeme všude jinde? Remcalům však Španělé zavřeli ústa pětiválcovou limitkou, navíc se zdá, že jejich krok je trefou do černého. O patnáctistovku je mezi zákazníky mimořádný zájem a Formentora mají v hledáčku i lidé, kteří by o něm jen se silnými agregáty nejspíš vůbec neuvažovali. Ani se základním motorem se však stylovka nevejde pod 800 tisíc korun, verze s automatem stojí minimálně 869.900 Kč. Zkoušený kousek s několika málo příplatky už přijde na 947.400 Kč. Pár let dozadu by to byla obrovská darda, dnes už však nejde o výjimečnou cifru ani u všedních značek.

Nejlevnější verze modelu 819.900 Kč (1.5 TSI/110 kW) Základ s testovaným motorem 869.900 Kč (1.5 TSI/110 kW DSG) Testovaný vůz bez příplatků 869.900 Kč (1.5 TSI/110 kW DSG) Testovaný vůz s výbavou 947.400 Kč (1.5 TSI/110 kW DSG)

Plusy

Atraktivní vzhled

Lehkonohá jízda

Jistý podvozek

Slušná spotřeba

Minusy