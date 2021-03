Cupra Formentor VZ – Než nastoupí pětiválec

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Mám-li mluvit sám za sebe, příchod Cupry Formentor jsem vnímal jako na houpačce. Nově vzniklá sportovní značka má v nabídce první samostatný model, který není jen přeznačkovaným Seatem. Původně se tedy říkalo, že Formentor dostane i „civilní“ ekvivalent s písmenem S ve znaku, nakonec se ale od tohoto nápadu upustilo. Skvěle, zkrátka půjde o specialitku!

Jenže chvilku na to přišla informace, že tahle nová sportovní značka nasadí do svého zbrusu nového modelu i motory 1.5 TSI či 2.0 TDI… co prosím? Jakkoliv to Cupra vysvětluje analýzami evropských trhů, podle kterých zákazníci i tyto slabší motory chtějí (oh, jak oblíbená formulka), v mých očích to celý Formentor tak nějak shazovalo. Takže se upustilo od běžného Seatu, aby se pak docela obyčejná technika namontovala do „sportovní“ Cupry a mohla stát o balík víc?

Sám sebe jsem se potom několikrát ptal, jaký jiný smysl tedy vlastně zakládání nové značky mělo. Jasně, nějaký ten pátek se spekulovalo o nasazení pětiválce Audi. Jenže takových fám už internety za poslední roky proběhla celá řada (viď, Golfe R?), tudíž jsem si nedělal žádné velké naděje. Ale světe div se, před pár dny Cupra potvrdila příjezd verze VZ5 s 2,5litrovým pětiválcem zapůjčeným od čtyř kruhů. Ano, ten skvělý a charakterní pětiválec, který jsem si tak pochvaloval v Audi RS 3 či Audi TT RS. Rázem jsem na nějakou jedna-pětku a turbodiesel zapomněl. Super zpráva! A vůbec nevadí, že novinka bude mít „jen“ 390 koní, zatímco RS Q3 umí o deset koníků více. Tohle je přesně to, co Cupra potřebovala, aby kritikům (a mně) zacpala pusu.

Cupra Formentor VZ

Než ale tato výtečná strojovna nastoupí do služby, můžeme Cupru Formentor vyzkoušet s dosavadním vrcholem nabídky. Ten nese označení VZ (španělsky velóz = rychlý) a v útrobách má nám již dobře známou kombinaci motoru 2.0 TSI (tady naladěného na 228 kW, respektive 310 koní), sedmistupňové dvouspojky DSG a pohonu všech kol 4Drive. Stejnou soustavu naladěnou na rovných 300 koní známe z Cupry Ateca či Volkswagenu T-Roc R, 320koňová verze zase dřímá ve zcela novém Golfu R. V případě Formentoru ale přijíždí v balení, které napříč koncernovými modely nemá obdoby.

SUVback

Zatímco o pojmenování modelu podle poloostrova na Mallorce nemusíme vůbec diskutovat, nad karosářským provedením už by se dala vést docela dlouhá debata. Je to SUV, nebo hatchback? Když si auto obcházím kolem dokola, vůbec bych se nestyděl říct, že jde o takový přifouknutý kompakt. Silueta vozu je vcelku nízká a podtrhuje ji i svažující se záď navozující dojem kupé. Na druhou stranu co do délky vůz vyplňuje mezeru mezi Atecou a sedmimístným Tarracem. Sama Cupra říká, že jde o CUV, já bych raději zůstal u crossoveru…

Testovaný kousek přijíždí se speciálním šedým metalickým lakem Graphene (+23.900 Kč) a obouvá příplatková 19“ kola z lehkých slitin Performance Copper (+23.900 Kč), vyznačující se měděným zdobením. Jasně, cuprum = měď, dává to smysl. Osobně bych ale tuto barvu na kolech tak úplně nepotřeboval a ušetřené peníze za příplatková kola (standardem pro VZ jsou pořád devatenáctky) investoval do modrého matného lakování Petrol (+53.900 Kč). Není to sice levná záležitost, ale tahle barva vozu náramně sluší!

Vzhled v zásadě rozvíjí tvary novodobých seatů. Všimnout si můžeme šestiúhelníkové masky chladiče, na kterou navazují zamračené světlomety. Světelná technika vpředu i vzadu je kompletně diodová a vzadu vytváří unikátní podpis, kdy jsou zadní světla (v bocích vystupující do prostoru) propojena vodorovnou linkou. Není to žádné objevení Ameriky, ale při obcházení auta v noci to dodává pořádný šmrnc.

Vyjma barevné kombinace ale není mnoho dalších věcí, které bych na exteriéru měnil. Proporce s nízkou siluetou a krátkými převisy působí vyváženě, tvář auta zase dostatečně dravě. Tedy až na ty kulaté mlhovky, které mi ke zbytku tak nějak nesedí. Zajímavé je i to, že spodní část předního nárazníku a zadního difuzoru je v černém klavírním laku a obávám se, jestli nebude náchylná na škrábance. Vzadu najdeme dvě dvojité koncovky výfuku a… světe div se, obě jsou pravé!

Nejdražší příplatek prozrazují brzdové kotouče v měděné barvě. Ty totiž avizují, že jsme investovali do příplatkové soustavy Brembo (+59.900 Kč), ke které se ještě dostaneme. Nezapomnělo se ani na bezdotykové otevírání pátých dveří (+13.900 Kč), naopak bezklíčový přístup a startování jsou součástí standardní výbavy.

Původ nezapře

Formentor je sice prvním svébytným modelem značky, architekturu MQB sdílenou s kompaktními novinkami koncernu (Leon, Golf, Octavia a spol.) však nezapře. Poznávacím znamením je třeba dotyková (a také tady nepodsvícená) lišta pod obrazovkou multimediálního systému, pouze novější typ USB-C či zcela nový a minimalistický volič samočinné převodovky. Volič mi nikterak nevadí, lištu bych ale nechal okamžitě vytrhnout. Ovládání čehokoliv skrz ni je titěrná práce, po západu sluníčka pak nemožná. To ani tak není kritika Cupry jako spíše někoho, kdo tato multimédia v koncernu dával dohromady.

Jinak se ale s 12“ obrazovkou infotainmentu spolupracuje dobře. Ikonky v menu jsou barevně odlišené, vcelku velké a daleko od sebe, takže se na ně dá snadno trefit i za jízdy. Listování multimédii probíhá plynule a bez sekání, stejně tak reakce na dotyk jsou okamžité a není třeba povel vícekrát opakovat. Skrz displej se vypíná systém stop-start a armáda dalších asistentů. Třeba hlídání jízdního pruhu můžete deaktivovat zmáčknutím levé páčky a úkon následně potvrdit na volantu. Zatímco v Golfu tento postup funguje před každou jízdou bezvadně, tady narážím na problém. Digitální přístrojový štít se při vyvolání asistentů skrz páčku přepne do jiného zobrazení, a když hlídání pruhu vypnete a tabulku s asistenty zase shodíte, zůstanou vám budíky v jiném rozpoložení. Protože já na digitálních budících preferoval klasické zobrazení se dvěma kulatými ukazateli, musel jsem pokaždé zase přepnout zpátky na tento vzhled.

Cupra Formentor VZ

Možností zobrazení máte na budících několik, stejně jako si můžete vybrat, která data o jízdě chcete mít v kapličce zobrazena. Kromě tradičních informací je to třeba teplota provozních kapalin, „géčka“ v zatáčkách či stopky pro jízdu na okruhu. Naopak volant si Cupra stále řeší po svém, takže má Formentor klasická tlačítka namísto jakýchsi dotykových ploch v Golfu. To chválíme, neboť se vám nemůže stát, že o některou z těchto ploch v rejdu zavadíte omylem a nedopatřením si tak aktivujete nějakou funkci. Ne že by to byl v Golfu a spol. denní chleba, ale stává se to. Naopak pochvalu si zaslouží elegantní ambientní osvětlení. Svítící linka se táhne pod celým čelním oknem a pokračuje až do výplní dveří. Tady nedělá jen parádu, ale slouží i coby prodloužená ruka sledování slepého úhlu. Pokud vedle sebe máte jiné vozidlo, proužek svítí oranžově.

Místa má dostatek

Proti „krátkému“ Leonu je Formentor s délkou 4450 mm o 82 mm delší, rozvor má však crossover o šest milimetrů kratší. Když si tedy sportovní skořepinovou sedačku řidiče nastavím na svou výšku 178 cm (mimochodem se v ní sedí příjemně a navzdory vyšší stavbě karoserie i překvapivě nízko), nemám vzadu tolik místa jako v Leonu, přesto mi rezerva několika čísel zůstává před koleny i nad hlavou. Lidé vyššího vzrůstu si už vzadu mohou stěžovat, že se hlavou dotýkají stropu, přesto jsem se vzhledem ke svažující se střeše obával, že to s prostorem ve druhé řadě bude ještě o chlup horší.

Formentor může mít zavazadelník s objemem 450 litrů, kousky vybavené pohonem všech kol se však musejí spokojit se 420 litry. Pořád ale neostrouhají tolik jako plug-in hybrid, kde se objem scvrkne na 345 litrů. Kufr je pro auto daných rozměrů velký tak akorát, jsou v něm i háčky na tašky a táhla pro sklopení zadních sedadel, čímž vznikne takřka rovná ložná plocha pro přepravu větších věcí. Součástí výbavy může být dojezdové rezervní kolo, které však z logiky věci nedostává plug-in hybrid. Ale příliš nejásejte, nemá ho ani testovaný kousek. Rezervu totiž nelze kombinovat s příplatkovými brzdami Brembo.