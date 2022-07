Cupra Formentor VZ5 – Neudělá pětiválci ostudu?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zato ta dotyková lišta pod obrazovkou, ta by v této podobě měla z auta zmizet. Protože není osvícená, je dost obtížné ji používat ve tmě – nevidíte totiž, jestli zrovna saháte po části vyhrazené pro úpravu teploty ventilace nebo pro ovládání hlasitosti médií. Časem si možná na rozvržení jednotlivých částí zvyknete a zvládnete lištu obsluhovat poslepu, ale přijde mi, že v koncernu zbytečně vymýšleli složitosti. Hlasitost lze naštěstí snadno regulovat kolečkem na volantu. S klimatizací si zase samozřejmě můžete hrát v infotainmentu.

Proto jsem raději Lane Assist deaktivoval přes infotainment. A s tím souvisí další výtka: nechápu, že se někam, kamkoli, nevešlo tlačítko pro vypnutí systému stop-start. Ještě horší je, že deaktivaci výrobce schoval až do nabídky Smart Assistants a že se k ní musíte vyloženě proklikat. Existuje pak ještě zkratka přes delší podržení prstu na dotykové ploše s „vypínací“ ikonou, ale to mi taky nepřijde jako příliš uživatelsky přívětivé řešení. Samotný infotainment jinak není špatný, je poměrně přehledný a i když mu občas něco trvá déle, přijde mi, že nabízí prostředí a uspořádání nabídek povedenější než ve vozech Volkswagen a Škoda.

Mně osobně vcelku vyhovují také samotné schopnosti digitální přístrojovky, v Cupře jsem si snadno našel rozvržení, které mi vyhovuje. Stačí mi dva kulaté budíky a údaje o spotřebě a dojezdu. A líbí se mi, že ve Formentoru si můžete na displeji zobrazit teploty důležitých provozních kapalin. Nešťastné je, a upozorňovali na to už Standa s Filipem, že když si chcete přenastavit jízdní asistenty (hlavně vypnout hlídání jízdy v pruzích) právě přes přístrojový štít, nevrátíte se do vašeho prostředí. Zobrazení se z nějakého důvodu přepne na výchozí layout.

A ještě než se podíváme do interiéru, pro úplnost zmíním, že pro Formentor VZ5 jsou k dispozici laky Černá Midnight, Šedá Magnetic a Modrá Petrol. Poslední dva uvedené jsou matné. Cupra však ještě nabízí limitovanou edici (999 vozů) s karoserií v odstínu Šedá Taiga. Celkem má být vyrobeno 7000 exemplářů verze VZ5.

Výrobce dále vyzdvihuje rozšířené podběhy, do nichž se musela vejít větší kola. Zatímco verze VZ stojí na devatenáctkách a pneumatikách o rozměru 245/40, VZ5 jezdí na dvacítkách obutých do běhounů 255/35. Za koly v barvě mědi vykukují třmeny brzdové soustavy Akebono – opět v měděném odstínu.

Motor, jízdní vlastnosti

S charakterem

Napříč uložený, turbodmychadlem přeplňovaný řadový pětiválec o objemu 2,5 litru ve Formentoru VZ5 poskytuje nejvyšší výkon 287 kW (390 koní) mezi 5700 až 7000 otáčkami za minutu a maximální točivý moment 480 Nm mezi 2250 až 5700 min-1. Spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem všech kol s mezinápravovou spojkou a variabilním rozdělováním točivého momentu mezi kola na zadní nápravě.

Určitě je vám jasné, že s touto výbavou španělský crossover musí být rychlý. Jasně, že je... Dokáže být až drtivě rychlý, stačí šlápnout na plyn a následný zátah vás spolehlivě zatlačí do sedačky. Obzvlášť působivá je akcelerace z místa, případně z nižších rychlostí. Spojení síly motoru, rychle řadící převodovky a úžasné trakce (které samozřejmě nejvíc pomáhá všech kol) umí sebrat dech. Doslova, všiml jsem si, jak spolujezdci při takových pokusech vážně na chvíli přestali dýchat. A parádní je pochopitelně také dynamika v běžném provozu, výkonný motor se hodí hlavně při předjíždění.

Přesto se nemohu zbavit dojmu, že ve srovnání s pětiválcem v Audi RS3, které jsem testoval poměrně nedávno, je jednotka ve Formentoru lehounce „uklidněná“. Zvlášť ve středních otáčkách na mě nepůsobila tak živě a ochotně jako motor v Audi, zaujala mě také drobná prodleva v tahu, která se občas objevuje po přeřazení – a bavíme se o chování v nejsportovnějším jízdním režimu Cupra. Jako by v tomto autě pětiválec potřeboval o maličko víc času k nadechnutí, v RS3 se mi zdál ostřejší, pohotovější. Ve vyšších otáčkách ovšem motor šlape brutálně. Ale nechápejte mě špatně, pořád jde o mimořádně schopnou a charakterní strojovnu s pohotovými reakcemi. Navíc má – zvláště na současnou dobu – příjemný zvuk, takový sympaticky naštvaný. Krásně o sobě dává vědět i turbo.

Zajímavé je, jak velký vliv má na pohonné ústrojí přepnutí do komfortního jízdního režimu. Motor se najednou uklidní, ztichne a zvlášť převodovka jako by se občas nechtěla pustit do práce. I v Cupře se bohužel objevuje typická „koncernová“ prodleva, kdy se občas po šlápnutí na plyn chvíli nic neděje. A když kvůli tomu zatlačíte na pedál o něco důrazněji, najednou se převodovka probudí, podřadí a místo plynulého zrychlení dostanete nepříjemný kopanec.

Cupra Formentor VZ5

A spotřeba? Pochopitelně záleží, jak moc pětiválec ždímete. Při normálním používání jsem jezdil po Praze za 13,2 l/100 km, mimo města a dálnice za 8,1 l/100 km a po dálnici (motor mimochodem při 130 km/h točí asi 2200 otáček) za 9,7 l/100 km. Ostřejší zacházení na silnicích v Krušných horách ovšem znamenalo odběr hodně přes dvacet na sto.

Sportovní i komfortní

Pětiválcový Formentor převzal z verzí VZ podvozkové technologie s víceprvkovou nápravou vzadu a vzpěrami McPherson vpředu, ve srovnání s nimi má však o 10 milimetrů nižší světlou výšku. Ve výbavě najdeme adaptivní tlumiče s 15 úrovněmi nastavitelného tlumení a už zmíněná 20palcová kola obutá do pneumatik 255/35. Dohromady to funguje až překvapivě dobře.

VZ5 je ve všech jízdních režimech poměrně pohodlná, nejvíc samozřejmě v komfortním jízdním setupu. Ve sportovním podvozek citelně ztuhne, ale nikoli nesnesitelně, stále jde o velice přijatelný kompromis. O nerovnostech samozřejmě ve Formentoru vědět budete, ale rozhodně po pár kilometrech nevylezete naklepaní, s migrénou a bolavými zády.

Ano, i v komfortním nastavení mizerná silnice zůstane mizernou silnicí, ale spíš v tom smyslu, že o ní budete vědět prostřednictvím práce kol a tlumičů, ne že budete v autě trpět. Velká kola se sportovním obutím například trochu bubnují na městské dlažbě a jsou hlučnější na hrubém povrchu. Jen na opravdu velkých a ostrých nerovnostech se občas ozve tlumená rána. Důležité však je, že kola na rozbitém povrchu neodskakují a vůz ani netancuje ve vyjetých kolejích. VZ5 se dá naprosto v pohodě používat jako dopravní prostředek na každý den.

Pak je tu ještě druhá tvář. A také sympatická. Formentor VZ5 se na crossover vážně moc hezky řídí…

Významnou roli hraje Torque Splitter, který umí rozdělovat hnací sílu variabilně mezi jednotlivá zadní kola. Stejně jako u dalších koncernových vozů s tímto systémem poměr rozdělování hnací síly závisí na úhlu otočení volantu, poloze pedálu plynu, příčném zrychlení, otáčení vozu kolem svislé osy nebo aktuální rychlosti. Jeho smyslem je potlačení nedotáčivosti. A daří se mu to.

Torque Splitter totiž v případě potřeby posílá více hnací síly na vnější, více zatížené kolo, čímž pomáhá příď vozu tlačit dovnitř a držet ji ve směru, jaký požadujete, příď vám pak neutíká z oblouku ven. Vhodnou prací s plynem dokonce můžete dosáhnout přetáčivosti a na výjezdu se sklouznout, zvlášť když vypnete stabilizaci a kontrolu trakce. Přetáčivost přitom nastupuje čitelně a naprosto přirozeně.

Cupra Formentor VZ5

Formentor VZ5 snese a zvládne opravdu hodně. Ano, v některých nájezdech do zatáčky už se přece jen může projevit těžší příď, ale musíte jet opravdu pilu, abyste si drobného náznaku těžkopádnosti všimli. Po drtivou většinu času vás naopak překvapí, kolik přilnavosti poskytuje přední náprava, jak snadno se tento crossover stáčí, jak ochotně mění směr a jak pevně se dokáže držet stopy.

Auto se i při hrubém zacházení dovede krásně nacpat přesně tam, kam chcete a kam ho posíláte volantem. A díky vektorování točivého momentu můžete velice brzy na plyn, takže zatáčky Formentor VZ5 drtí na crossover neskutečným způsobem. Vypíchnout musím také přesné a zajímavě jemné řízení.

Zapomenout nesmím na brzdy. Soustava s šestipístkovými třmeny Akebono a kotouči o průměru 375 mm vpředu odvádí skvělou práci, potěší účinkem, způsobem dávkování i trvanlivostí.