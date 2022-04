Video s Cuprou Formentor 1.5 TSI DSG: Jak jezdí se základním motorem?

Bylo to velké překvapení, když Cupra – samostatná sportovní značka koncernu VW – nabídla svůj první svébytný model nejen s atraktivní motorizací 2.0 TSI, ale také zážehovou patnáctistovkou a dvoulitrovým turbodieselem. Proč se vlastně osamostatnila od líhně Seatu, když nabízí stejné konvenční pohony? Může se to zdát jako nesmysl, ale evidentně jde o trefu do černého.

Především zájem o motorizaci 1.5 TSI předčil očekávání a mezi zákazníky se stal hojně vyhledávanou volbou, obzvlášť ve spojení se sedmistupňovou dvouspojkou DSG, která za příplatek nahrazuje manuální šestikvalt. A kdo by snad nad přítomností civilnějších motorizací stále frflal, tomu Cupra zavřela ústa limitkou VZ5 s nasupeným pětiválcem vypůjčeným od Audi.

Ale zpátky k patnáctistovce, která nám dělala společnost v nedávném testu. Jasně, vyloženě atletické ambice od ní ani očekávat nelze, ale jak s ní vlastně španělský crossover jezdí? Zůstala mu s takovou technikou alespoň špetka sportovnosti? Protáhli jsme základní Formentor po klikatých českých okreskách a máme finální verdikt. Nebudu vás více rozptylovat, mrkněte na video výše!