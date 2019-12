Cupra zatím čistě sportovní model nechystá, prozradil šéf značky

Značka Cupra, která se oddělila od mateřského Seatu s cílem vyrábět dynamicky laděné modely, má celkem odvážné plány, jak již v minulosti prozradil lídr Seatu Luca de Meo. V posledním rozhovoru pro Autocar však dodal, že vlastní čistě sportovní modely zatím v nabídce Cupry v dohledné době neuvidíme.

„Chcete roadstery, dvoumístné vozy, kabriolety? To je typická perspektiva vašeho (britského) trhu,“ uvedl de Meo v rozhovoru s kolegy z britského Autocaru. „Nedostáváme takové otázky z jiných trhů… jen někdy od Němců,“ dodal a začal upřesňovat, proč je zatím myšlenka vlastního sportovního vozu Cupra v blízké budoucnosti poněkud utopickou.

„Nemohu si dovolit utratit několik stovek milionů a se ztrátou prodat 15.000 vozů jen proto, abych vyráběl sportovní vozy. Až bude mít nějaké zdroje, mohu vám říci, že jsme hodně kreativní, ale nyní to není prioritou. Seat prodá 500.000 vozů ročně. Nemám ten luxus, abych mohl udělat něco takového, ačkoliv bych rád.“

Výroba sportovních vozů je zkrátka z pohledu de Mea spíše emocionální záležitostí, než racionální. Racionální stránku mince totiž zastupují vozy ze segmentu SUV, po kterých je vysoká poptávka. „SUV jsou označována sportovně užitková vozidla, protože představují nový koncept sportovnosti. Tyhle typy věcí, jako SUV se vzhledem kupé, jsou tím, co pro nás byly dvoudveřové vozy – nepraktické kupé do kterého jste se sotva vlezl, ale bylo rychlé, díky nízkému těžišti se skvělé řídilo, atd. Ale tyhle věci už jsou pryč.“

Není proto divu, že všechny tři plánované novinky ze stáje Cupra budou SUV. Počínaje modelem Cupra Ateca, přes Formentor až po Tavascan, který byl zatím představen ve formě elektrického konceptu sportovně laděného SUV. Přesto se již nyní mluví o jeho výrobě, která by mohla být zahájena zhruba během příštích dvou let.

Původní plány se značkou Cupra přitom měly být podstatně komornější a méně ambiciózní, dodal de Meo. „Chtěl jsem vytvořit byznys okolo divize motorsportu, abych ji ochránil před svým nástupcem, který by přišel a řekl ‚Závodění? To nepotřebujeme‘ a zavřel by ji. Chtěl jsem vytvořit byznys kolem motorsportu, který by mohl financovat jeho operace. To byla původní myšlenka. Ale pak se pořádně rozrostla.“