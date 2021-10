Dacia Duster TCe 100 LPG – Drobná vylepšení s velkým efektem

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Komu by pak zavazadelník nestačil, může si připlatit za tažné zařízení (+9.890 Kč), které umožňuje táhnout vlek o hmotnosti až 1.500 kilogramů. Na poměrně lehké SUV s litrovým motorem to rozhodně není marné!

Technologicky jde o velký posun kupředu, ale není všechno zlato, co se leskne. Nová jednotka totiž přišla o jakékoliv fyzické ovládací prvky, takže i k nastavení hlasitosti slouží pouze kapacitní tlačítka, která ale vyžaduje přesné a důraznější stisknutí. To ostatně platí i pro dotykovou obrazovku, systém ale nabízí pěknou grafiku a slušné reakce.

Motor, jízdní vlastnosti

Chování stejné, dojezd delší

Pod kapotou zůstal stejný litrový tříválec TCe s nepřímým vstřikováním paliva, ke kterému automobilka uvádí většinu technických parametrů zdvojeně – tedy pro každé palivo zvlášť.

Začněme s parametry při provozu na benzín, kdy Duster nabízí nejvyšší výkon 67 kW (91 k) a maximální točivý moment 160 Nm. Při přepnutí na LPG ovšem výkon vzrůstá na 74 kW (100 k) a 170 Nm točivého momentu. Pro plné vytěžení pár plynových koní navíc je sice potřeba vyhnat ručičku otáčkoměru o něco výš (4400-4900 min-1 vs. 4600-5000 min-1, naopak vyšší točivý moment je při provozu na plyn dostupný nepatrně níž (2200-3720 min-1 vs. 2000-3500 min-1. Žádné oslnivé výkony ale samozřejmě nečekejte.

Při rozjezdech potřebuje Duster trošku důrazněji přidat plyn, aby překonal lehký neklid a rozechvěnost v nízkých otáčkách – ostatně používá jednoduchou spojku bez dvouhmotového setrvačníku. Mezi dvěma a třemi tisíci otáček ale motor velmi příjemně ožívá a ve středním pásmu umí předvést docela hezký zátah. Tedy alespoň pocitově. Stovku mu totiž stejně naměříte za 13,8 sekundy při jízdě na plyn a 15,1 sekundy při jízdě na benzín. Elán mu navíc dojde již při 166 km/h, respektive s plynem při 168 km/h.

Dacia Duster TCe 100 LPG

Motor je spojen výhradně s manuální převodovkou, která je od konce minulého roku šestistupňová, což mimo jiné umožnilo zvýšit tažné schopnosti Dusteru. Práce se spojkou je přitom příjemná, standardní asistent rozjezdu do kopce ovšem často zabírá až ve výraznějších stoupáních. Převodovka pak vyžaduje trochu více důrazu, tedy alespoň při řazení pátého a šestého stupně. Až na tuto drobnost jsem k ní ale neměl větších výtek.

Co je na novém Dusteru TCe 100 LPG skutečně působivé, je ovšem dojezd. V rámci modernizace totiž nedošlo jen k přemístění plynové nádrže, ale také k jejímu zvětšení. Nově nabízí objem 48,8 l, díky čemuž by se měl dojezd na plyn pohybovat teoreticky až kolem necelých 700 kilometrů. Vedle toho navíc Dusteru zůstala také 50litrová nádrž na benzín, která by měla dojezd téměř zdvojnásobit. Jenže teorie a praxe jsou dvě odlišné věci, protože nádrže se nevyjíždí do prázdna a spotřeby nejsou vždy papírové. Přesto je na tom Duster se svým apetitem stále velmi dobře.

Klidní a v hospodárné jízdě kovaní řidiči nejspíš nebudou mít problém stlačit spotřebu plynu klidně pod 8 l/100 km, já se při svém svižnějším tempu pohyboval spíše v rozpětí 8,5 až 9,5 l/100 km. Je však potřeba dodat, že jsem během testovacího týdne často cestoval po ucpaném centru a následně ho měnil za svižnější dálniční přejezdy.

Plynová nádrž by tak bez problému měla vystačit na reálný dojezd přes 600 kilometrů – a to bez výraznějšího omezování. A pak tady máme ještě zmiňovanou nádrž na 50 litrů klasického benzínu, který motor využívá především při každém startování, aby krátce poté přepnul opět na plyn.

Osobně jsem tlačítko pro přepnutí z plynu na benzín využil pouze jednou a výsledkem byla běžná trasa s průměrnou spotřebou okolo 7,5 l/100 – samozřejmě při poklidném tempu. Čistě na benzín se tak bavíme o dojezdu přes 650 kilometrů, čímž se z Dusteru stává dálkař, který by neměl mít problém bez zastávky zdolat kolem 1.250 kilometrů. A to je už velmi působivý údaj.

Komfort kazí jen zvuky

Jízda s modernizovanou Dacií Duster je přitom stále stejně příjemná a pohodlná, jako před modernizací. Ostatně s výjimkou výměny plechového krytu motoru za plastový, přesunutí nádrže do kabiny a instalace nových litých kol se na podvozku nic nezměnilo.

Duster tak potěší především parádním komfortem, který je schopen zajistit téměř vždy a všude. Ostatně ani s plynovou verzí, která nenabízí pohon všech kol, se nemusíte bát ani na hroší cesty. Stejně jako ostatní modely totiž nabízí světlou výšku 217 mm. Za cenu 7.000 Kč si lze navíc připlatit kamerový systém Multiview s přední, zadní a dvojicí bočních kamer, díky kterému máte skvělý přehled o pozici auta na cestě i bez nutnosti vystupovat.

Dacia Duster TCe 100 LPG

Kromě vysokého komfortu ale Duster nabízí i příjemné řízení a celkově velmi příjemné naladění. Dokud se tak nezačnete pokoušet o zbytečně dynamickou a sportovní jízdu, na kterou se absolutně nehodí, možná vás až překvapí svou jistotou a stabilitou na cestách.

Snad jedinou slabinou tak zůstává horší odhlučnění kabiny, což je znát především na dálnicích. Osobně jsem si také musel chvíli zvykat na slabší nástup brzd, na které je opět potřeba šlapat trochu důrazněji. Duster má totiž na zadní nápravě jen bubny, které ovšem s přihlédnutím k jeho hmotnosti a charakteru budou stačit naprosté většině řidičů. Jejich údržba je navíc levnější, což se u Dacie zkrátka počítá.