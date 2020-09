Dacia Duster 1.0 TCe LPG – Levná, pěkná, úsporná

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Řekli byste, že od představení druhé generace Dacie Duster brzy uplynou tři roky? Klíčový model v Rumunsku sídlící automobilky patřící pod křídla Renaultu se kompletně odhalil na frankfurtském autosalonu 2017 a není žádným tajemstvím, že šlo o důslednou evoluci generace první. Když jste předchůdce postavili vedle novinky, nejeden člověk měl problém je od sebe rozeznat.

Byť už od debutu uplynul nějaký čas, kolem Dusteru – nejprodávanějšího modelu této značky u nás – je pořád rušno. Velkým tématem byl konec opěvované atmosférické šestnáctistovky, jejíž náhradou se stal litrový tříválec. Aby Dacia zákazníky ke koupi takového auta motivovala, připravila atraktivní ceník, kdy za nový vůz se základní výbavou Access požadovala těžko uvěřitelných 219.900 Kč. Akce už je minulostí, i se standardními cenami však Duster v poměru cena/výkon marně vyhlíží obdobnou konkurenci mezi SUV. A vzhledem k nastupující elektrifikaci a zdražování vozů se jí nejspíš ani nedočká.

Dacia si totiž stále ještě vystačí bez hybridů a elektrifikovaných pohonů, kterými automobilky zbrojí na zpřísňující se emisní normy. To ale neznamená, že by na alternativní pohony zcela zanevřela. Jako jedna z mála totiž nabízí tovární přestavbu na LPG, jež vychází z již zmíněného litrového tříválce TCe o výkonu 74 kW. Proti němu se připlácí symbolických 10.000 Kč a ještě nabídne lepší parametry.

Styl za hubičku

Z fotografií přiložených v galerii už jste asi pochopili, že jsme úplné holátko netestovali. Jednou z výhod verze na LPG je fakt, že se nabízí ve všech výbavových stupních. Nejlevněji dnes „plynovku“ pořídíte za 289.900 Kč ve výbavě Essential. To máme LED denní svícení, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektrické ovládání oken, výškově a podélně nastavitelný volant či rádio s bluetooth. Zkrátka auto pro nenáročné řidiče.

Náš kousek je z opačného spektra ceníku. Verze Prestige dostává 17“ litá kola, manuální klimatizaci, tempomat s omezovačem rychlosti, multimediální systém s navigací, sledování slepého úhlu, zadní parkovací kameru a tak dále. Přitom je to stále auto za solidní peníze. S aktuálním zvýhodněním 40.000 Kč na skladové vozy stojí velice sympatických 346.900 Kč. A to je prosím pěkně auto, u kterého už není moc za co připlácet.

Testovaný Duster dostal ještě červený metalický lak za 13.900 Kč, odemykání hands-free kartou a startování tlačítkem (6.000 Kč) a automatickou klimatizaci za osm tisíc. S aktuální slevou jsme stále hluboko pod 400 tisíci, navíc dostáváme auto, které na první pohled rozhodně nepůsobí nikterak vylevněně. Nevím, jak to Dacia dělá, ale za cenovou politiku má u mě obrovské uznání.

Vše při starém

Dusterů druhé generace už se nám v redakční garáži zastavilo nespočet, pojďme si tedy interiér připomenout jen tak letem světem. Slabším místem rumunského SUV je poměrně malý nástupní prostor způsobený výrazně skloněnými předními sloupky. S výškou 178 cm tedy s nasednutím nemám problém, kolegové vyššího vzrůstu už si však stěžují na jistý diskomfort.

Když se pak za volantem usadíte, zjistíte, že si tu jako v typickém SUV nepřipadáte. Auto je sice vyšší než klasické hatchbacky, nahání to ale především na světlé výšce (210 mm je pro LPG shodných s konvenčními verzemi). Sedáky jsou poměrně nízko a nemají kdovíjaké boční vedení, místa pro nohy a nad hlavou tu nicméně zůstává dostatek. Vyšším motoristům může vadit střecha protažená hodně dopředu, takže nemusí úplně ideálně vidět na světelné křižovatce. Naopak výhled skrz úzké přední sloupky je skvělý, tady se vám žádný motorkář neschová.

V interiéru sice přetrvávají tvrdé plasty a laciné materiály, v kontextu s cenou mně to ale nijak nevadí. A vybrané věci bych klidně vzal a našrouboval do některých modernějších esúvéček. Například otočné ovladače pro nastavování teploty, které jsou tu hezky při ruce, stejně jako snadno ovladatelné výdechy topení. Obrazovka multimediálního systému je sice hodně nízko a nemá kdovíjakou kvalitu, umí však zrcadlit aplikace z chytrého telefonu.

Sezení vzadu na první pohled připomíná lavici, rozhodně to ale neznamená, že by bylo nepohodlné. Naopak se tu sedí příjemně a vydržet se tu dají i dlouhé cesty. Ani vyšší parťáci z redakce si nestěžují. Před koleny je stále dost prostoru a rezerva zůstává i nad hlavou. Hlavové opěrky jsou zatažené hodně nízko, takže neomezují výhled vzad a nechybí ani čtveřice madel, což už dnes také není samozřejmost.

Zavazadelník pojme 455 litrů, což na papíře možná neoslní, v praxi je to ale kufr plně dostačující. Má pravidelné tvary, snadný přístup do všech koutů a jako bonus prostor pod podlahou, který se do zmiňovaného objemu nepočítá. Sklopením zadních sedaček dostanete 1478 litrů, plynovka tedy nabízí do puntíku shodné parametry jako klasická verze. Jen musíte oželet rezervní dojezdové kolo, které se u předokolek montuje pod vůz. Tam se však kvůli nádržím na LPG nevejde.