Start dlouhodobého testu Dacia Duster 1.0 TCe LPG: Levně jet = svobodně žít

Dacia Duster je stálicí českého trhu od roku 2010. Už v druhé generaci plní roli nejdostupnějšího SUV. Její verze s pohonem 4x4 lesníkům a zemědělcům nahradily hučící a reznoucí Lady Niva, předokolky pak dopřávají výhody zvýšeného podvozku těm, kdo by si od stále zdražující domácí automobilky mohli dovolit nanejvýš fabii.

Minulý rok jsme správně předpovídali, že auta pořádně zdraží – budou totiž muset zaplatit dražší technologie na snížení spotřeby paliva (tedy emisí CO 2 ), vydělat na emisní pokuty i vývoj a dotovaný prodej elektromobilů. Například Suzuki Ignis coby jedno z nejdostupnějších miniaut zdražilo po několika skocích o 60.000 Kč, Fiat Panda přezbrojuje na mild-hybrid s cenou od 315.000 Kč (pamatujete, jak býval za 169.900 korun?) a zmíněná fabia s opravdu ledva dostatečným tříválcem 1.0 MPI 44 kW je v základu za 279.900 Kč, s trochu slušnou výbavou za 294.900 Kč. Kombík coby jakési tradiční české rodinné minimum stojí od 328.900 Kč.

Měl zdražit, ale zlevnil

Duster na sebe hned na jaře upozornil tím, že naopak zlevnil. Dubnový ceník se slevou 50.000 Kč začínal částkou 219.900 Kč! Tolik jsme před pětadvaceti lety platívali za felicie bez posilovače, centrálního zamykání a s okny na kličky. Ano, byl to trochu marketingový chyták. Opravdová sleva činila jen 20.000 Kč. Zbylých 30.000 Kč bylo podmíněno využitím značkového financování Premium. Na druhou stranu to financování člověk přeplatil skutečně jen o zmíněnou slevu, takže kdo neměl hotové peníze v igelitce, neudělal chybu, když se nechal nalákat. Překvapivě už ta základní výbava Access měla kromě dnes už povinného ESP a nárazovými testy vynucené šestice airbagů i některé komfortní prvky – dálkově ovládané centrální zamykání či elektrické ovládání předních oken. Například klimatizace ale chyběla. Ovšem taková verze Comfort (v akci za 291.900 Kč) s klimatizací, tempomatem, bluetooth handsfree a všemi čtyřmi elektricky ovládanými okny, to už je dospělé auto. Když jste k němu přihodili ještě 16.000 Kč, získali jste zadní parkovací kameru, a hlavně multimediální systém schopný zrcadlit telefon – což je dnes mnohem lepší řešení než jakákoliv pevná navigace.

Důvod masivních slev v době, kdy ostatní zdražují, byl paradoxní. I Dacia musela snižovat emise CO 2 , a tak místo atmosférického motoru Nissan 1.6 SCe 84 kW použila přeplňovaný tříválec Renault 1.0 TCe 74 kW. Přes nižší výkon se s ním díky vyššímu točivému momentu v nižších otáčkách jezdí podstatně lépe, pružně zrychluje, kopce zvládá bez podřazení a místo osmi si vezme jen 6,5 l/100 km. A samozřejmě hlavně místo 149 g CO 2 na kilometr jej vypustí jen 121 g. Skutečnou nevýhodu má jedinou – nelze jej kombinovat s pohonem všech kol, což se však zájemců o vůz na dohled třísettisícové hranice stejně netýkalo. Jenže příznivci dacií jsou extrémně konzervativní. Coby soukromí motoristé dobře vědí, že případné průšvihy nedozkoušené techniky (a že jich ve dnešních autech je!) se jim projeví po záruce a opravy budou platit ze svého. A přeplňovanému tříválci zkrátka nevěřili. Českému zastoupení tak nezbylo než motivovat je slevou.

Svět motorů 44/2020

Slevy končí, LPG zůstává

Už v dubnu, kdy se vínový duster s dvěma kilometry na tachometru objevil v redakci, nám bylo jasné, že slevy skončí – vždyť i základní ceny dacie jsou desítky procent pod nejbližší konkurencí. Ale věděli jsme, že s jednou věcí dacia do budoucna rozhodně počítá – s verzí na LPG za příplatek pouhých 10.000 Kč. Motor 1.0 TCe 74 kW je jediný z moderních přeplňovaných tříválců, který spalování LPG umožňuje. Nemá totiž přímý vstřik, jehož trysky ústící přímo do válců by se po vypnutí benzinu upekly (LPG se vstřikuje vždy do sacích kanálů). Verze určená z výroby pro plyn má navíc specifickou hlavu válců s odolnějšími výfukovými sedly, kde by na suché palivo s vyšší teplotou emisí nemělo docházet k zaklepávání ventilů coby největšímu postrachu motorů poháněných LPG.

Proto jsme si pro dlouhodobý test zvolili nikoliv tehdejší akční model, ale standardní nabídku, která přetrvá. Nejvyšší výbava Prestige s LPG vyšla při platbě v hotovosti na 386.900 Kč, což se doteď nezměnilo. Přihodili jsme k ní metalický lak za 13.900 Kč, automatickou regulaci klimatizace za 8000 Kč a handsfree kartu pro bezklíčový přístup a startování. Zapomněli jsme na vyhřívané sedačky za 6000 Kč, což nás mrzí jen trochu. U dacie totiž není spínač umístěn mezi ostatními viditelně na palubní desce, ale přímo na boku sedačky, kde se hůř nahmatává i kontroluje jeho aktivace.

Tažné vždy ze servisu

Nejdřív u nás duster jezdil od konce května do začátku července, kdy najel 2600 km. Poté jsme jej vrátili zastoupení k montáži příslušenství, neboť častý argument odmítačů tříválců je, co to bude dělat s vlekem. A tažné zařízení se na dacie nikdy nedodává z výroby, montuje je vždy servis. Od konce července již je u nás stálým hostem a dnes má najeto 7500 km. Za celou tu dobu nám zmizela jen půlka původně plné nádrže benzinu. Vozidlo na něj totiž jede jen chviličku po studeném startu. Algoritmus přepnutí je naladěn zcela jinak, než jsme zvyklí u individuálně přestavěných aut. Není zde žádná limitní teplota chladicí kapaliny, při které by motor zaškubal a začal běžet na plyn. Pokud není zima a jedete pomalu, přepne se už po pár metrech. Teplou vodu do reduktoru (kde se plyn odpařuje) honí elektrické čerpadlo přímo z hlavy válců. Pokud na to víc šlápnete a plyn se nestačí vlažnou chladicí kapalinou odpařit, přepne auto zpět na benzin. Hranice toho limitního sešlápnutí se posouvá a po dvou kilometrech už jedete na plyn pořád.

Na druhou stranu jak ranní teploty klesají, roste i každodenní vzdálenost ujetá na benzin, a tak jsme zvědavi, v kolika kilometrech vezmeme poprvé do ruky klasickou pistoli. Zatím jsme nemuseli ani jednou. Naopak plynovou už jsme si vyzkoušeli třiadvacetkrát. Nádrž jen na 34 l (benzinová na 50 l zůstala zachována) je totiž zatím nejzásadnějším limitem vozu. Když už kvůli ní vůz přišel o možnost rezervního kola, ocenili bychom větší. Podle Petra Hanzla z firmy TC 101, který se přestavbám vozů na LPG věnuje už tři desetiletí, by se sem bez problémů vešla nádrž na 54 litrů plynu. Že na plyn jede přeplňovaný motor lépe než na benzin, to je pro laiky největší překvapení. Shodují se na tom však jak naše subjektivní dojmy, tak údaje výrobce (točivý moment 170 Nm při 2000 místo 160 Nm při 2750 min-1, hmotnost brzděného vleku 1300 místo 1100) i měření na válcové zkušebně.

Koruna na kilometr

Zatím jsme nenašli nic, co by nám na LPG vadilo. Chápeme motoristy, kteří nejásají z tříválce. Když jej výrobce z úsporných důvodů nespojil s dvouhmotovým setrvačníkem, z nízkých otáček duní. Nepřímý vstřik a objemný mezichladič „vzduch/vzduch“ znamenají obtížnější regulaci točivého momentu zastudena, takže motor si občas zaškube. Ale to nám předchozí Fiat Tipo dělal také, a to při mnohem vyšších nákladech na palivo. Dusterem zatím jezdíme na LPG mezi 6,7 a 9,4 l/100 km, průměr za prvních 7488 km je 8,45 l/100 km. Za plyn jsme průměrně zaplatili 12,07 Kč/l, což znamená průměrné náklady 1,01 Kč/km. Kdybychom se vyvarovali rychlých cest po dálnici (kdo chce šetřit, jezdí 110 km/h – my si to práskáme trvale 130), krátkého popojíždění po městě a také lépe vybírali čerpací stanice, mohly by být náklady i 0,80 Kč/km. LPG nás totiž šokuje rozptylem cen od 10,50 do 14,50 Kč/l, malý dojezd dacie však často neumožňuje se drahým čerpačkám vyhnout. Při našem provozním režimu by nám vůz na benzin bral tak 7,2 l/100 km, což znamená náklady přesně dvojnásobné, než za kolik jezdíme na plyn. Teoreticky dobře to vypadá i se servisem – povinné inspekce těsnosti plynu zvládají koncesionáři Dacie v rámci běžné prohlídky bez příplatku, za filtry kapalné a plynné fáze zaplatíte v průměru 800 Kč na jeden 30.000 Kč interval. Dokonce i obávaná desetiletá životnost plynové nádoby se dacie netýká – tuto životnost totiž stanovují výrobci nádrží a Dacia používá nádrže, kde životnost stanovena není.

Teoreticky to zatím vypadá, že duster může mnohým zachránit individuální mobilitu za dostupné peníze, tudíž i lidskou svobodu. Že na elektromobil člověk s průměrnými příjmy nedosáhne, to víte stejně dobře jako my. Tak teď jen aby v té ošemetné kombinaci litrového turbomotoru a LPG nebyla nějaká zrada. Uvidíme.

Spotřeba LPG Dacie Duster během testu

Příslušenství: To můžeme doporučit

Dacie jsou levné a marže z nich jsou malé. Levný je i servis. Pokud na něčem tak jejich prodejci vydělávají, je to značkové příslušenství. Budiž jim to přáno – jde většinou o kvalitní věci za rozumné ceny.

Nejčastější volbou je tažné zařízení. My jsme zvolili pevné za 4780 Kč. Kdybychom jej déle nepoužívali, lze samotnou kouli demontovat povolením dvou šroubů. Odnímatelné za 7780 Kč jsme nezvolili proto, že přesně s tímto typem máme letité zkušenosti ze starších modelů Škody. Odnímatelné zařízení totiž musíte vyndávat, když netáhnete vlek. A to se u tohoto typu děje v kleče na kolenou. Navíc dřív či později někdo ztratí plastovou krytku, která v servisech Dacie neexistuje jako náhradní díl. Jedna zima bez ní znamená, že už tažné nikdo nenasadí. Nebo se naopak začne viklat. Prostě když kouli, tak buď jednoduchou pevnou, nebo naopak tu nejnovější elektricky sklopnou, kterou jen frajersky zajistíte jedním kopnutím. A takovou zatím levná dacia nenabízí.

Kabeláž pro tažné zařízení vyjde na 3090 Kč a můžete si za stejné peníze zvolit starší sedmipinové i moderní třináctipinové, které například na nových vozících umí napájet i couvací světla. Není důvod volit starší – za 419 Kč je v příslušenství praktická redukce. Zklamalo nás však, že se po zapojení vleku samy nevypnou parkovací senzory, ale musíme je deaktivovat tlačítkem.

Od zástěrek (přední + zadní za 2 x 1190 Kč) motoristé obvykle čekají, že sníží špinění boků karoserie i jejich otloukání kamením. Na této fotce vidíte, že opravdu fungují.

Nejvíc nás nadchly originální gumové koberce, byť za mastných 1590 Kč. Odvrácenou stránkou nízké ceny dacií je totiž fórové vnitřní čalounění – například pro levou nohu řidiče chybí odkládací plocha a textilie v tom místě se rychle prošlape. Originální gumová rohož má výčnělky, které kritická místa koberce chrání. Rozhodně doporučujeme též pryžovou vanu zavazadlového prostoru za 1690 Kč. Originální čalounění totiž velice chytá nečistoty – když si jednou na chalupu vezmete dřevěné brikety, už z něj třísky nikdo nedostane. Vanu jednou za čas vezmete na myčce wapem a je pořád jako nová.

Ceny náhradních dílů Přední brzdové destičky 1789 Kč Přední brzdový kotouč 3749 Kč Zadní brzdové čelisti 1730 Kč Filtr sání 530 Kč Kabinový filtr 430 Kč Olejový filtr 469 Kč Zapalovací svíčka 463 Kč Přední nárazník 7610 Kč Přední světlomet 10 075 Kč Zadní nárazník 8550 Kč Zadní parkovací senzor - 1 kus 2002 Kč Spojka (lamela, přítlačný kotouč) 8975 Kč Spojkové ložisko 2080 Kč

Měření na válcové zkušebně: Na plyn silnější, na benzin rychlejší (ale i to se brzy změní)

Měření na válcové zkušebně plně potvrdilo teoretické předpoklady. LPG má vyšší antidetonační odolnost, takže malý přeplňovaný motor si s ním může dovolit vyšší plnicí přetlak bez klepání. Po natlakování sání (mezichladič je zde klasický vzduchový s větším objemem, než má třeba vodní u VW) tak plnicí tlak stoupá déle a jeho regulace (trochu neurvale) zasáhne později. Točivý moment na LPG je tak vyšší o 7,6 Nm, ale především se jeho vrcholu dosahuje v téměř o 1500 nižších otáčkách. Nad 4000 otáček však začíná převažovat druhý fyzikální vliv. Při provozu na plyn tento teplo pro změnu skupenství odebírá v reduktoru z chladicí kapaliny, kdežto benzin se odpařuje v sání a ochlazuje nasávaný vzduch. Ten má pak větší hmotnost a do válců se jej dostane více, lze tedy spálit i více paliva. Tento vliv přinesl na benzin výkon vyšší o 5,4 kW. Při jízdě se však řidič nad 4000 otáčkami pohybuje jen málokdy (při 130 km/h motor na pětku točí 3500 min-1). Kdo si Dacii Duster objedná v tuto chvíli, bude ji mít už v provedení Euro 6d full, kdy i benzinový motor 1.0 TCe bude muset dostat filtr pevných částic. Zvýšení protitlaku se negativně promítne na výkonu – benzinová verze klesne na 67 kW. Ovšem varianta na LPG zůstane na současných 74! A přijdou dvě novinky, které budeme majitelům novějších kusů velmi závidět – palubní počítač i pro verzi LPG (my jej máme z výroby vypnutý, prý by hlásil blbosti), a hlavně šestistupňová převodovka. Že jsme s objednávkou vozu půl roku nepočkali...

Měření na válcové zkušebně

Plusy

Velmi nízké náklady na palivo

Čisté emise

Velmi příznivá cena

Komfortní odpružení

Přesné řízení

Solidní prostornost

Skladný zavazadelník

Překvapivý zátah v nejpoužívanějších otáčkách

Nečekaně tichý na dálnici

Perfektní ochrana podvozku

Opravdu může jezdit po špatných cestách

Minusy

Lacinější provedení interiéru

Pazvuky víka zavazadelníku

Tankování LPG každých 400 km

Nepřesný ukazatel hladiny LPG

Jen pětistupňová převodovka (vyřešeno od 10/2020)

Nepřesné řazení

Chybí palubní počítač (vyřešeno od 10/2020)

Jen jedna rychlost cyklovače stěračů