Dacia Jogger Eco-G 100 Expression: Zlatý střed za půl milionu

Design, interiér

Dacia Jogger není v našich redakčních testech žádnou novinkou. První vůz jsme otestovali dokonce již v dubnu loňského roku, přičemž šlo o konfiguraci v nejvyšší výbavě, s pohonem na LPG a sedmimístnou kabinou. Co se ale od té doby změnilo?

Předně je potřeba zmínit nový design loga automobilky, který se objevuje na všech nabízených modelech. Původní chromovaný symbol značky v masce tak nahradila bílá písmena DC ve specifickém fontu, na která navazují horizontální linky. Přechod na graficky jednodušší logo přitom zraje jako víno a Dacii Jogger nová maska vyloženě sluší. Nemluvě o tom, jak elegantně navazuje na denní svícení ve tvaru písmene Y.

Testovaný vůz dorazil ve výbavě Expression, která představuje střed nabídky. Na první pohled to ale nejspíš nepoznáte. Standardně by totiž vůz měl stát na 16palcových kolech Flexwheel Saria v tmavě šedé barvě, testovaný vůz ale dostal příplatková 16“ kola Mahlia z lehkých slitin s diamantovým efektem (+6.000 Kč). Lak v odstínu hnědá Terracotta, který byl pro Jogger dříve ikonickým, pak vyšel na 16.700 Kč.

Mnohé ale může potěšit, že prostřední výbava Expression už zahrnuje i praktické modulární podélné střešní lišty, ze kterých lze během chvíle vyrobit klasické příčníky. Většina vylepšení modelu Expression (oproti základní konfiguraci Essential) je ale patrná v kabině.

Vozy v prostřední výbavě Essential totiž nabídnou elektrické ovládání všech oken, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, dešťový senzor, tempomat, manuální klimatizaci, 8palcový displej infotainmentu Media Display s podporou DAB, Android Auto i Apple CarPlay (po připojení kabelem), 4 (údajně) prémiové reproduktory, podélně nastavitelný volant, zadní parkovací senzory nebo zatmavená zadní skla. Ve středovém tunelu je přitom stále tradiční mechanická ruční brzda.

Zkrátka výbava, která dnes představuje slušný standard. Komu by to ale nestačilo, může sáhnout po jednom ze čtyř výbavových paketů, které značka nabízí. Testovaný vůz dostal paket komfort (+11.000 Kč), obsahující automatickou klimatizaci a vyhřívaná přední sedadla. K dispozici jsou však i další balíčky, přinášející hands-free kartu, hlídání mrtvého úhlu, navigaci, přední výškové reproduktory, elektronickou parkovací brzdu a tak dále. U výbavy Expression si zkrátka zákazník stále může zvolit, co vlastně chce a co už ne. Testovaná konfigurace přitom nabízela celkem solidní kompromis pro každodenní cestování na naprosto přijatelné úrovni.

Dacia Jogger Eco-G 100 Expression

Ačkoliv kabině dominují tvrdé plasty, které se snaží rozbít pár čalouněných dekorů (jejichž údržba bude asi dost zajímavá), vytváří v posádce celkem slušný dojem. Především ale potěší skutečně solidní ergonomií, logickým rozmístěním ovládacích prvků, dostatkem odkládacích míst a obecně slušnou prostorností.

V přední části není příliš co řešit, hledání ideální pozice za volantem je hračkou. V druhé řadě sedadel pak potěší absence sklopného stolku, který u nejvyšší výbavy Extreme (kterou jsme zatím vždy testovali) zbytečně ubírá prostor pro kolena a vytváří nepříjemnou pevnou překážku. Bez něj bylo vzadu při mé výšce 183 cm příjemněji, pořád ale platí, že prostor v druhé řadě je u joggeru spíše průměrný.

Naopak jasným nadstandardem je velikost kufru, který díky absenci třetí řady sedadel nabízí objem 829 litrů. Po odklopení zadních sedadel se pak dostáváme až na objem 1819 litrů, což je parádní hodnota. V rámci příplatkové výbavy jsme navíc do kufru dostali praktickou pogumovanou vanu, jejíž cena startuje na 1.949 Kč. Vana ale bohužel nedosahuje až po zadní sedadla, takže ponechává část odkrytého prostoru. Lepším řešením může být ochrana zavazadlového prostoru EasyFlex (4.799 Kč), známá z jiných modelů značky, která při převozu špinavého nákladu efektivně chrání i boky zavazadelníku.

Fanoušky kempování, cestovatele nebo rybáře pak jistě potěší, že se nabídka příslušenství na českém trhu konečně rozrostla také o „campingové“ příslušenství Dacia Innature. Do kufru tak lze umístit praktický camping box s objemem 220 litrů a rámem pro vytvoření postele pro dvě osoby (+38.990 Kč), na kterou automobilka nabízí i matraci (7.790 Kč). Nerušené soukromí vytvoří zatemňovací rolety (4.790 Kč) a více prostoru pak rozkládací stan za vůz (8.990 Kč). Možnosti využití Dacie Jogger se tak příjemně rozrůstají.