TEST Dacia Jogger TCe 110 Extreme 7 míst – Talentovaný vícebojař

Design, interiér

Je to jen pár týdnů, co se s vámi kolega Standa Švarc podělil o dojmy z lehce modernizované Dacie Jogger s vrcholnou motorizací TCe 110 a vrcholnou výbavou Extreme. Tehdy se jednalo o pouze pětimístné provedení, nyní se však jogger vrátil do redakční garáže se sedmi místy. To je ale bohužel jediná změna – výbava i motorizace zůstala stejná.

Nerad bych se zbytečně opakoval, přesto se tomu nevyhnu. Hned v úvodu totiž musím připomenout, že modernizace, které se jogger dočkal zhruba po roce na trhu, není nijak zásadní. Hlavním cílem totiž bylo sjednotit již nabízené vozy s novou identitou značky, proto jogger dostal novou masku, kde původní logo nahrazují stylizovaná písmena DC.

Původu nového loga jsme se věnovali již v minulosti, ostatně značka ho začala poprvé používat již v roce 2021. Částečně jsem se k němu pak vrátil i v nedávném testu modernizované Dacie Sandero Stepway. V rychlosti proto jen připomenu, že by mělo nové logo symbolizovat moderní identitu značky, ztělesnit jednoduchost i sílu a současně ukázat její outdoorovou stránku.

Moderní znak, představovaný písmeny DC, by měl připomínat článek řetězu, tedy symbol pevnosti a spojení. Jeho moderní design ovšem podtrhuje i zářivě bílá barva, která může navozovat iluzi dnes moderního podsvícení. Na nový znak pak v masce chladiče navazují přerušované vodorovné linky, které ladí s denním svícením ve stylu ležícího písmene Y.

Testovaný vůz pak zdobila tmavě zelená barva Dusty, která svým odstínem připomíná khaki zelenou, ta v komunikaci a prezentaci značky nahradila modrou. Mimochodem tato barva vyjde v rámci příplatkové výbavy na 15.700 Kč. Nejvyšší výbava pak stojí na 16“ černě lakovaných litých kolech Mahalia. Jiné novinky či inovace bychom však zvenčí hledali marně.

Techniku i rozměry joggeru, který je překvapivě kratší než Octavia Combi nebo Hyundai i30 kombi, už v minulém testu celkem detailně probral kolega. Za sebe mohu jen dodat, že se mi modernější styl masky celkově líbí a k robustním tvarům vozu, který v sobě kombinuje prvky kombíku, MPV a SUV, mi jednoduše sedí. Za mě tedy hezká práce, do budoucna by mě ale potěšilo, kdyby automobilka k LED světlometům přidala i LED dálková světla. Současné halogeny totiž lehce zaostávají a také trochu kazí dojem.

Praktik do morku kosti

Jedinou inovací v kabině je nápis Dacia na volantu, který opět nahradil původní logo. Další novinky byste zde hledali marně. Osobně to však za velký problém nepovažuji, jogger totiž nabízí prakticky vše, co si od vozu pro běžné cestování s rodinnou přát. Ve vrcholné výbavě Extreme nechybí automatická klimatizace, odnímatelný držák telefonu vedle obrazovky infotainmentu, elektrická okna vpředu i vzadu, stolky na zádech předních opěradel, zadní parkovací senzory a couvací kamera, dešťový senzor, atd.

Testovaný vůz ale dostal ještě příplatková vyhřívaná sedadla (5.000 Kč), rezervu (4.000 Kč) a pakety Media Nav (8.000 Kč) a paket Technologie Extreme (10.000 Kč). První jmenovaný přináší rádio DAB, navigaci, zrcadlení chytrého telefonu přes kabel a celkem 6 reproduktorů. Druhý paket obsahuje elektronickou parkovací brzdu, středovou loketní opěrku, hlídání mrtvého úhlu nebo přední parkovací senzory. Na dostupné rodinné auto se sedmi místy to není vůbec špatné. Hlavně s přihlédnutím k cenovce.

Hlavní předností Dacie Jogger je však prostornost. Hledání pohodlné pozice za volantem je celkem snadné, osobně mě ale trochu mrzí, že sedadla nenabízí bederní opěrku, která by se šikla na delších cestách. Potěší ovšem dostatek úložných prostor, velmi slušný výhled a zmínku zaslouží i látkou čalouněné dekory, které decentně rozbíjejí tvrdé plasty v kabině. Jak ovšem celkem správně předpovídal kolega, udržet je čisté bude nejspíš náročný úkol. Obzvlášť při převážení rodiny s malými dětmi.

Jak už zaznělo v testu pětimístné verze, prostor v druhé řadě sedadel není zrovna oslnivý, rozhodně však nejde ani o žádnou tragédii. Při svých 183 centimetrech jsem si sedl sám za sebe vcelku pohodlně, místa před koleny by však mohlo být i více. Osobně bych tak uvítal například možnost objednat si vůz bez výklopných stolků na předních opěradlech, které zbytečně ubírají pár centimetrů a působí lehce vachrlatě. Prostoru nad hlavou a v úrovni ramenou je však dost. Příjemná je také vyšší pozice sezení, díky níž mají cestující vzadu slušný výhled. Velká boční okna zadních dveří, které vytváří velký nástupní otvor, pak zajišťují dostatek světla a pocit vzdušnosti.

Osobně mě ale vždy nejvíc překvapí třetí řada sedadel, která klame tělem. A to v tom nejlepším slova smyslu. Za pochvalu stojí jak celkem pohodlný a důstojný přístup, tak i samotné množství místa, kterým dokáže sedmimístný jogger lehce zastínit i některá sedmimístná SUV. Druhou řadu sedadel bohužel nelze posouvat, přesto jsem si při své výšce a výraznější postavě dokázal celkem pohodlně sednout sám za sebe. Decentní rezerva mi zbývala jak před koleny, tak i nad hlavou.

I v třetí řadě sedadel je poměrně dost světla a nechybí alespoň drobné odkládací prostory. Navíc potěší možnost vyklopit si zadní okénko. Mezi drobná zklamání patří skutečnost, že v druhé ani třetí řadě nenajdeme žádné USB konektory. Při cestování s dětmi by přitom mohly přijít vhod.

Objem zavazadelníku v sedmimístné konfiguraci je pouze 160 litrů, přičemž drobný zbývající prostor dostal malou gumovou vaničku pro ochranu koberců. Třetí řada sedadel však může být jednoduše vyklopena směrem vpřed, čímž se zavazadelník citelně zvětší. Po jednoduchém odjištění je však možné dvojici zadních sedáků také zcela vyjmout. Společně se sklopením opěradel v druhé řadě a vyklopení sedáku vpřed pak zavazadelník opět nabídne solidní ložnou plochu a maximální objem až 1807 litrů.

Variabilita zavazadelníku je tedy na jednu stranu působivá, což dokládá i přítomnost elastických popruhů, háčků na tašky, 12V zásuvky i osvětlení, zamrzí ovšem absence prostoru vyhrazeného pro uložení roletky nebo chytřejší gumový koberec, který by chránil podlahu i po odklopení sedáků. U samotné roletky pak chybí vyříznutý otvor pro úchop, který by usnadnil manipulaci. Víko zavazadelníku by se mohlo otvírat klidně ještě o pár centimetrů výš, oplastování pouze středové části se zámkem a elektroinstalací pak zase připomíná důraz na nižší cenu.

Přes všechny možné výtky mě ale praktičnost Dacie Jogger nepřestává bavit. Ať už máte větší rodinu, potřebujete převážet sportovní vybavení, často cestujete s přáteli nebo jste nadšení zahrádkáři a kutilové, jogger udrží krok s většinou běžných potřeb a je tak opravdu schopným vícebojařem. A navíc docela slušně jezdí.