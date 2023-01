TEST Dacia Jogger TCe 110 Extreme 5 míst – Když chcete hodně auta za co nejméně peněz

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Jogger totiž - stejně jako ostatní modely rumunské značky – v loňském roce prošel designovou úpravou reflektující novou identitu Dacie. Dostal tedy novou masku chladiče s bílými prvky a především čerstvým logem automobilky, které spojuje stylizovaná písmena D a C. Mně se nový minimalisticky působící znak Dacie moc líbí a myslím, že celkově modifikace přídě vozu prospěla.

Další změna se týká cen. Jogger za ten rok na českém trhu docela výrazně podražil. Zatímco v prosinci 2021 základ začínal na částce 373.500 Kč, nyní startuje na 417.500 Kč. K navýšení cen došlo také na vrcholu nabídky, což dokládá testovaný exemplář - pětimístné provedení v nejvyšší výbavě Extreme s litrovým motorem TCe 110 stojí nejméně 499.500 Kč, v době uvedení na trh to bylo jen 438.000 Kč.

Takže jedna zpráva dobrá, jedna špatná. V jádru jinak Jogger samozřejmě zůstává stejným autem, které je trochu kombíkem (má praktický zavazadelník), trochu MPV (má prostorný a až sedmimístný interiér) a trochu crossoverem (auto nabízí světlou výšku 200 mm). Na platformě CMF-B postavený vůz rozměry zapadá do nižší střední třídy, i když při osobním setkání působí mohutněji. S délkou 4547 milimetrů je však kratší než kupříkladu Škoda Octavia Combi (4689 mm) nebo dokonce Hyundai i30 kombi (4585 mm).

Designově i stavbou Jogger představuje opravdu zajímavého křížence. Přední část odpovídá sourozencům Sandero/Logan (jiný je nárazník a Jogger dostal ještě nelakované díly, které mají přisypat špetku SUV charakteru), a to až po B-sloupek. Zbytek tvoří svébytná část karoserie, kterou od té „erární“ odděluje také výrazný střešní schůdek. Část za předními sedadly je tedy nejen dlouhá, ale navíc i o dost vyšší. Výška Joggeru právě díky tomu činí 1674 mm.

Tak trochu jezevčík

Z profilu pak vyloženě vynikne mimořádně dlouhý rozvor dosahující 2897 mm. Zadní náprava je opravdu hodně vzadu a dojem „jezevčíka“ ještě umocňuje krátký zadní převis. Toto řešení ale přináší několik výhod, například konstruktérům umožnilo Jogger vybavit rozměrnými zadními dveřmi, které významně usnadňují přístup k sedadlům ve druhé řadě. A asi nemusím zdůrazňovat, že pomáhají i v případě nastupování k sedačkám ve třetí řadě, pokud je jimi auto vybaveno. Naše bylo, jak už víte, jen pětimístné. Dalším plusem je skutečnost, že šířku lavice ve druhé řadě neomezují podběhy, které jsou až za ní. Lavice tak nabízí plnohodnotné sezení pro tři cestující.

Podběhy zasahují jen do zavazadlového prostoru, ten je ale i tak obrovský. V případě pětimístné varianty základní objem činí 708 litrů, délka ložné plochy přesahuje jeden metr a více než metrová je i šířka právě mezi podběhy. Místo pro náklad potěší také úctyhodnou výškou.

Mezi praktické detaily v kufru patří držák na hever, háčky na tašky a elastické úchyty po stranách. Naše auto bylo vybaveno gumovou vanou, která však z nějakého důvodu nepokrývá celou podlahu a končí kus před lavicí ve druhé řadě. Umím si představit, že se některé druhy nákladu z vany vykutálejí pod sedadla. Výtku mám k provedení krycí rolety, jež postrádá otvor pro uchopení. Zatáhnout ji jednou rukou, když v té druhé něco držíte, představuje docela problém.

Trojmístná lavice ve druhé řadě je dělená v poměru 2/3:1/3, a nemá jen sklopná opěradla, ale Dacia navíc přidala možnost ji ještě překlopit směrem dopředu. Pak Jogger uveze až 1819 l. A potěší zhruba dvoumetrovou ložnou plochou.

Přestože se Dacii povedlo na půdorysu kompaktního kombíku vytvořit opravdu prostorné auto, cestující na sedadlech ve druhé řadě (v našem případě zadních) trochu doplácejí na převzetí přední části z běžných osobáků Sandero/Logan a potřebu Jogger nabídnout také v sedmimístné verzi a přitom ještě s použitelným zavazadelníkem.

Lavice je proto ukotvena poměrně vpředu, takže pasažéři na ní usazení nemají k dispozici tolik prostoru pro nohy, kolik bychom od auta s ambicí odehrát roli dopravního prostředku pro pět dospělých asi očekávali. Není to žádný průšvih, se 182 cm jsem měl za sedadlem nastaveným pro sebe ještě drobnou rezervu, ale ani zázrak. Joggeru by podle mě slušela posuvná sedadla ve druhé řadě, chápu však, že ve voze těchto rozměrů, se sklopnou lavicí ve druhé řadě a navíc vyvíjeném s ohledem na co nejpříznivější cenu, nemůžeme mít všechno.

U zkoušeného provedení dojem navíc kazily sklopné stolky upevněné k opěradlům předních sedadel, které zabírají až moc místa a prostor pro nohy docela citelně ubírají. Kdyby byl Jogger můj, určitě bych je z opěradel sundal, zvlášť když působí tak nějak vachrlatě a o jejich praktické použitelnosti celkem pochybuji. Posádce by se však mohlo líbit, že se sedí hodně vysoko, takže cestující mohou sedět s narovnanou postavou, nad hlavou budou mít stále spoustu místa a navíc dostanou skvělý výhled. Je ale škoda, že Dacia dozadu nezabudovala USB porty pro dobíjení telefonů nebo tabletů, v rodinném autě by se podle mě hodily.

Přední část kabiny představuje klasiku v podání Dacie s klasickými fyzickými ovladači, pěkně čitelnými analogovými budíky, přehledným palubním počítačem, nekomplikovaným multimediálním systémem s 8palcovou dotykovou obrazovkou (podporuje Apple CarPlay a Android Auto) a především celkově velice dobrou ergonomií. Zajímavým nápadem je odnímatelný držák telefonu vedle displeje infotainmentu, líbí se mi, že si do něj můžete mobil upevnit na výšku i na šířku a že se hned pod ním nachází USB port. Na druhou stranu telefon v držáku může částečně zakrývat přístrojový panel.

Materiálům samozřejmě dominují jednoduché a tvrdé plasty (což nemusí být nutně špatně, pokud budou vykazovat trvanlivost), jejichž jednotvárnost nabourávají dekory z tkaniny. Ty sice vyhlížejí moc hezky, ale jsou hodně nepraktické. Hrubá a částečně světla textilie totiž bude chytat - snad až vyloženě pohlcovat - všechny možné nečistoty. Udržovat ji čistou, zejména v oblasti madel ve dveřích, bude podle mě pořádná šichta. Drobnou výtku mám ještě ke kapsám ve dveřích a odkládacímu prostoru v loketní opěrce - mohly by být větší. Opěrka navíc trochu překáží jednomu ze dvou držáků nápojů ve středové konzoli.

Z auta je slušný výhled dopředu a do stran, dozadu je to o něco horší – i přes zrcátko. Celkem mi vyhovovala přední sedadla, přestože nenabízejí bůhvíjak výraznou boční podporu a chybí jim nastavitelná bederní opěrka, a zmínit musím slušnou výbavu vrcholného provedení Extreme. Zahrnuje například automatickou klimatizaci, bezklíčový přístup a startování, zadní parkovací kameru, výškově a podélně nastavitelný volant nebo DAB rádio, které bohužel pravidelně ztrácelo signál. Připlácet se musí za navigaci, přední parkovací senzory, rezervní kolo či vyhřívaná předních sedadel, to je mimochodem dvoustupňové.