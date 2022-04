Dacia Jogger TCe 100 LPG Extreme – Dostupný rodinný ideál

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

O Dacii Jogger jsme toho od jejího představení napsali poměrně dost. Byli jsme se podívat na její výstavní premiéru na veletrhu mobility v Mnichově, sledovali jsme její ceny doma i v zahraničí, znovu jsme si ji prohlédli na české premiéře a nakonec jsme za ní vyrazili na první jízdy do Francie. Některá často opakovaná fakta si proto dovolím možná lehce zkrátit.

Hned na úvod ale zopakuji, že základem Dacia Jogger je platforma CMF-B, na délku měří 4547 mm a působivý je hlavně královský rozvor 2897 mm. Díky shodné přídi, vlastně designu až po B sloupek, bývá jogger někdy označován za Sandero/Logan kombi, světlá výška 200 mm v kombinaci s oplastováním spodních lemů karoserie ovšem vytváří vzhled crossoveru. V kombinaci s celkovou výškou 1632 mm, která zajišťuje dostatek vnitřního místa nad hlavou, pak dostáváme jednoduché vysvětlení, proč je jogger označován za zvláštního křížence mezi kombíkem, MPVčkem a crossoverem.

Dacia Jogger TCe 100 LPG Extreme

Po stránce designu ovšem auto vypadá opravdu hezky. Masce shodné s Dacií Sandero/Logan dominují světla s výrazným podpisem ve tvaru Y a LED technologií potkávacích světel, bohužel světla dálková jsou i v nejvyšší testované verzi Extreme stále jen halogenová. Výkon je ovšem dostačující.

Do podběhů automobilka umisťuje pouze 16“ kola, která jsou jen u nejvyšší výbavy litá a navíc černě lakovaná. Standardem jsou 16“ plecháče s poklicemi Flexwheel Saria, které lité disky alespoň imitují. Pro střední výbavu Comfort jsou ovšem za příplatek 6.000 Kč dostupné i lité disky s diamantovým efektem.

Z profilu hezky vyniká drobný schůdek za B-sloupkem, který přispívá k bohatému prostoru nad druhou a třetí řadou sedadel. Za zmínku stojí také dlouhé dveře, nabízející pohodlné nastupování na druhou i třetí řadu sedadel, nebo modulární podélné střešní nosiče s integrovanými příčníky, které jsou standardem od druhého výbavového stupně Comfort. Shark anténa je standardem pro nejvyšší výbavu, pokud byste ale bez ní nemohli žít, můžete si za ni připlatit 1.790 Kč.

Při pohledu na záď může zaujmout fakt, že Dacia namísto klasického ozdobného loga či vystouplého nápisu vsadila na obyčejné nálepky. A to platí jak pro značku, tak označení modelu. Zadní světla pak kopírují světelný podpis ve tvaru písmene Y, který jsme viděli i na přídi.

Dodejme, že příplatkový metalický lak hnědá Terracotta vyjde na 15.500 Kč. Ostatní metalické laky přijdou na 14.500 Kč a standardem je nemetalický bílý lak Glacier. Hnědo-oranžová Terracotta přitom vypadá opravdu dobře, osobně bych se ale nebál s laky trochu experimentovat. Ostatně výsledek si můžete prohlédnout i v konfigurátoru značky.

Známé prostředí

Po usednutí za volant řidiče přivítá známé prostředí modelů Sandero/Logan, na čemž ovšem není nic špatného. Nejvyšší testovaná verze nabízí černo-bílý čalouněný dekor palubní desky i loketních opěrek ve dveřích, který příjemně rozbíjí nekonečnou přehlídku tvrdých plastů. Osobně však proti tvrdým plastům nic nemám a s přihlédnutím k ceně vozu je naprosto chápu.

Volant s ovládáním tempomatu a palubního počítače na ramenou, zatímco nastavení volantu je na sloupku, zřejmě netřeba dlouze představovat. Sluší se ovšem dodat, že jen verze Comfort a Extreme mají jak výškové, tak i podélné nastavení volantu.

Známé je také prostředí přístrojového štítu nebo 8“ dotykového infotainmentu, který je v nejvyšší výbavě doplněn také o praktický držák na telefon. Osobně mi ale přišlo, že držák má možná až moc silné sevření a umístit do něj telefon nebylo zas tak snadné. Díky paketu Media Nav navíc infotainment získal navigaci s mapovým pokrytím a bezdrátové zrcadlení telefonu. Několikrát se mi ale stalo, že se telefon krátce po bezdrátovém připojení Apple CarPlay odpojil, aby se zhruba po půl minutě zase sám bez problémů připojil. Poté už vydržel připojený i několik hodin jízdy v kuse.

Nejvyšší výbava nabízí jako jediná automatickou klimatizaci, která se však dá přikoupit i ke střední výbavě Comfort. Dvouúrovňové vyhřívání předních sedadel, které je konečně normálně umístěné na palubní desce (starší vozy Dacia ho mívaly na sedačce), ovšem přijde na dalších 5.000 korun. Podmínkou k jeho získání je přitom právě automatická klimatizace.

Dacia Jogger TCe 100 LPG Extreme

Pohled na středovou konzolu pak prozradí ještě jeden příplatkový paket, který lze získat pouze pro výbavu Extreme. Tím je paket Technologie Extreme, který přidává elektronickou parkovací brzdu, středovou loketní opěrku (zatímco tu u sedadla řidiče odstraní), systém hlídání mrtvého úhlu nebo přední parkovací senzory. Zadní parkovací kamera je pro výbavu Extreme standardem, pro výbavu Comfort lze získat s paketem.

Kombinace podélně i výškově nastavitelného volantu a výškově nastavitelného sedadla řidiče (již ve standardu) nabízí poměrně snadné hledání ideální řidičské pozice. Sedadla jsou docela pohodlná a ani po několikahodinové jízdě (s joggerem jsem se vypravil až k Baltskému moři) jsem se necítil nijak rozlámaný. Rozhodně bych se ale nebránil přítomnosti bederní opěrky.

Prostor v druhé řadě sedadel pro mě zůstává jednou ze slabin joggeru, tedy alespoň v testované verzi Extreme. Se svou výškou 183 cm a sedadlem řidiče nastaveným na pohodlné dlouhé cesty jsem si sám za sebe sice sedl, před koleny mi ale vadil plastový výklopný stolek. Pokud bych se jako řidič nepatrně uskromnil, možná bych mezi stolkem a svými koleny našel i nějakou tu mezeru, osobně bych však stolek raději zcela odstranil, což nebude zas tak těžké. Jednak je spojen pouze s nejvyšší výbavou Extreme a navíc zřejmě drží jen na pár šroubech s drážkou Torx. Tedy nic, s čím by si český kutil neporadil.

Do budoucna by mohla problém vyřešit například posuvná lavice, případně vykrojená přední sedadla, což by si obojí mohla Dacia půjčit od mateřského Renaultu. Chápu ale, že by obojí vedlo ke zvyšování ceny. S modernizací by navíc Dacia mohla přidat i nějaký ten nabíjecí USB port pro zadní řady sedadel.

Pokud ale odhlédnu od podélného prostoru, nemám sedadlům v druhé řadě příliš co vyčítat. Sedák je docela dlouhý a poměrně vysoko ukotvený, takže nabízí příjemné posezení. Nad hlavou mi zbývala královská rezerva a velká boční okna, od výbavy Comfort zatmavená, propouští dostatek světla. Krajní sedáky zadní lavice jsou vybaveny ISOFIX body a díky velkým dveřím sem bude i celkem solidní přístup k dětem.

Testovaný vůz ovšem druhou řadou sedadel nekončil. Do kufru totiž automobilka umístila ještě další dvě sedačky, které po vyklopení nabízí překvapivě dost místa. Nastupování po odklopení druhé řady sedadel je poměrně snadné a docela důstojné. Prostor vzadu přitom nabízí dostatek místa před koleny i pro dospělého člověka, což dnes může říct málokteré ze sedmimístných SUV, která s velkou slávou nahrazují MPVčka. Špatné to není ani s prostorem nad hlavou, jakmile jsem se ale zcela opřel o opěrku hlavy, lehce už jsem se opíral o stropnici. Pořád bych zde ovšem cestoval raději, než v některých násobně dražších SUV konkurentech.

Dacia Jogger TCe 100 LPG Extreme

Pro cestující vzadu jsou nachystány loketní opěrky, nabíjet elektroniku je možné z 12V zásuvky a ve stropnici je i světlo. Pro třetí řadu bohužel nejsou připraveny žádné vývody topení či ventilace, s větráním však mají pomoci boční výklopná okénka, která jsou ale dostupná jen a pouze pro výbavu Extreme.

Zavazadelník nabízí v sedmimístné verzi objem pouze 160 litrů (dle VDA). Po sklopení třetí řady sedadel vzniká prostor o objemu již solidních 565 litrů. I sedmimístná verze je přitom vybavena jednoduchou roletkou, pod níž se sklopená sedadla třetí řady pohodlně vejdou. V případě sedmimístné konfigurace lze roletku stále prakticky vozit v zavazadelníku. Stačí odklopit krytku na boku zavazadelníku, roletku zde částečně zastrčit a poté už se pohodlně vejde příčně na konec kufru.

Sedadla ve třetí řadě lze navíc velmi jednoduše vyjmout – každé je jištěno dvěma pojistkami a hmotnost se pohybuje do deseti kilogramů. Po vyjmutí nabídne zavazadelník objem 696 litrů. Po odklopení druhé řady sedadel, dělené v poměru 2/3 a 1/3 (která už se ale nedá zcela vyjmout), vzniká v sedmimístném joggeru zavazadelník o parádním objemu 1807 litrů.