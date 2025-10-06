Dacia Spring pořádně posílí! A má i rychlejší nabíjení
V rámci obměny portfolia nezapomněla značka Dacia ani na svůj elektromobil Spring. Vylepšila mu aerodynamiku, dala nový motor konečně s důstojným výkonem a vyvinula novou baterii, která se rychleji nabíjí.
Kromě sandera, stepway a joggeru čekají novinky také model Spring, první a prozatím jediný elektromobil značky Dacia. Ten vypadá pořád stejně až na jedinou věc – na stranách zadního skla přibyla křidélka. Pro lepší aerodynamiku je také lépe zakrytovaný podvozek, což znamená snížení odporu vzduchu a nižší spotřebu – 12,4 kWh/100 km.
Větší změny tu jsou v technice – spring dostane nový elektromotor ve dvou výkonových variantách, o 70 či 100 koních. Zlepší se tak dynamika – nový motor má ve 100k verzi plný točivý moment až do rychlosti jízdy cca 60 km/h, v 70k verzi do cca 40 km/h. Obojí to je lepší než dosud. Dojezd zůstane zhruba stejných až 225 km v kombinovaném režimu dle WLTP.
Nenarostl, protože spring dostane také novou baterii o drobně menší kapacitě – má 24,3 využitelné kilowatthodiny. Nově je lithium-železofosfátová místo nikl-mangan-kobaltové, je o nějakých 30 kg těžší a také o něco vyšší, což znamená tlustší podlahu. Automobilka však říká, že upravila čalounění sedaček, takže vpředu i vzadu by se mělo sedět zhruba stejně vysoko.
Nová baterie má dva klíčové důvody – jednak je levnější, což umožnilo investovat trochu kromě aerodynamiky i do podvozku. Tlumiče a pružiny dostaly nové naladění a přední náprava má příčný stabilizátor, který dosud neměla. A jednak, má rychlejší nabíjení – 40 kW stejnosměrným proudem oproti dosavadním třiceti. To byla největší bolest springu, pokud jste neměli možnost nabíjet pomalu doma nebo v práci.
Konečně, baterie dostala také vyhřívání, které dokáže za chladného počasí zlepšit nabíjecí křivku. Jenže tohle vyhřívání není možné aktivovat předem cestou k nabíječce – zapne se, je-li baterie příliš studená, až při připojení vozu k rychlonabíjecímu stojanu. Za ideálních podmínek to spring z 20 na 80 % stavu nabití zvládne za 29 minut, v zimě to pochopitelně bude více. Nabíječka na střídavý proud má 7 kW a tímto výkonem to z 20 na 100 % trvá 3 h 20 min; z klasické 230V zásuvky to zabere 10 h 11 min.
Výroba zůstává v Číně, což znamená, že EU dovoz springu zatěžuje dodatečnými cly. Podle automobilky se s tím však při vývoji i tvorbě ceny počítalo. Jaká bude cena modernizovaného springu, však zatím není jasné.
zdroj: Autorský text, Dacia | foto: Dacia, Marek Bednář/Auto.cz | video: Dacia