Dakar 2023 Classic: Klymčiw chce vyhrát

Třetí start s vozem Škoda 130 LR v kategorii Classic čeká na příštím ročníku Rallye Dakar bývalého motocyklového jezdce Ondřeje Klymčiwa. Je odhodlaný v lednu v Saúdské Arábii výrazným způsobem uspět. „Chceme vyhrát. První i druhý rok to bylo dobře rozjeté, ale nakonec to nedopadlo ideálně. Z předešlých ročníků jsme se poučili a věřím, že to dobře dopadne,“ řekl Klymčiw. Při premiéře byl devatenáctý, v posledním ročníku skončil na čtrnáctém místě.

Klymčiw na Dakaru startoval čtyřikrát na motocyklu. V roce 2015 skončil druhý v kategorii nováčků. O rok později havaroval a v dalším ročníku (2017) mu na jedenáctém místě chybělo 37 sekund na první desítku. V ročníku 2018 měl hodně těžký pád, který rozhodl o jeho budoucnosti. Na motocyklu přestal závodit, stal se manažerem vlastního týmu. Na Dakar se vrátil na čtyři kola do kategorie Classic.

Letos pojede znovu s historickou Škodou 130 LR, kterou vylepšil. Při třetím startu s osobním vozem usedne vedle něj třetí spolujezdec. Navigovat ho bude Američan Bill Conger, jenž absolvoval Rallye Dakar na motocyklu v Klymčiwově týmu i jako navigátor v automobilu. Působí v roli instruktora americké armády pro navigaci a jízdu v náročném terénu.

Roučková kouká po veteránech

Olga „Ollie“ Roučková se chystá už na svůj čtvrtý Dakar. Třikrát odstartovala, třikrát ho dokončila, pokaždé v jiné kategorii a v roce 2018 jako vůbec první Češka. Letos pojede, stejně jako vloni, s vozem Suzuki Samurai s motorem o objemu pouhých 1300 cm3. „Dakar je jeden z vrcholů sezony, letos jsme si kategorii Classic osahali a mě ta stará auta naprosto pohltila. Dokonce se i v civilním životě přistihnu, že pokukuju po veteránských autech, což tak pět let zpátky nepřipadalo v úvahu. Přála bych si, aby náš výsledek měl progres, uděláme pro to maximum,“ říká Roučková.

Na začátku letošní sezony si utrhla rameno a nemohla držet volant v ruce. Aby nevypadla z rytmu závodů, domluvila se s Ondřejem Martincem, druhým jezdcem v týmu, že spolu během příprav na Dakar odjedou závody pravidelnosti. „Já si tak oživila itinerář. Na Dakaru vedle mě jako navigátor Jiří Kopřiva, se kterým jsme absolvovali několik soutěží, hlavně v závěru sezony. Myslím si, že máme dobrou výchozí pozici právě do Dakaru Classic,“ uvedla Roučková a připomněla Roučková historickou paralelu: „Z hlediska rozpočtu je Dakar Classic mnohem dostupnější než jiné kategorie. V roce 1990 byly na Dakar v Africe přihlášeny dvě malé Suzuki Samurai o objemu 1300 cm3 a nikdo ani nečekal, že to dotáhnou až do konce. Byl to obzvláště těžký rok. Ze 465 startujících, dokončilo pouze 133, přesto mezi nimi byly i dvě malé suzuki.“

Kalina je legendou Dakaru

Nejvýraznější osobností v kategorii Classic je bezesporu dvaasedmdesátiletý Josef Kalina, který v posádce s Karlem Lopraisem Dakar třikrát vyhrál (1994, 1999 a 2001). Chystá se na svůj čtyřiatřicátý Dakar v replice kamionu Tatra Puma T815 z vítězného ročníku 2001. „Jsem spokojený, protože se mi sloučilo dohromady několik příjemných věcí,“ říká doyen Josef Kalina. „Jedu Dakar Classic s Tatrou Puma, což byl vždycky můj zamilovaný auťák. Jedu v česko-slovenské posádce, v česko-slovenském týmu a zároveň se vracím do Buggyry. To je pro mě už dneska taková rodinná záležitost, protože jsem s ní už pár pěkných let strávil.“

Spolupráce s Buggyrou podle navigátora znamená i serióznější přístup k závodění. „V minulém ročníku jsme moc nevěděli, o co se v tomhle typu závodění jedná a pochopili jsme to až tak někdy čtyři dny před koncem. To bylo trochu legrační, ale zajeli jsme soutěž dobře. Teď už víme, o co jde. Navíc podle posledních informací mají pořadatelé omezit sekundové ježdění na průměry a má tam být víc navigace. To mi vyhovuje mnohem víc. Moc se na Dakar a celou partu kluků z Buggyry těším, protože tentokrát to bude monumentální,“ dodal Kalina.