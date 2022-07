Dejte stresům z parkování sbohem. S EasyTurn od ZF zaparkujete jako nic

Technologie EasyTurn od ZF si dává za úkol zjednodušit parkování a usnadnit život s autem v těsných místech, jakými umí některé městské uličky být. Přední zavěšení je navrženo tak, aby umožnilo kolu natáčet se v úhlu 80°, přičemž normálně se přední kola mohou natáčet zhruba v úhlu 35-40° – jde tedy o dvojnásobný úhel. Však se podívejte sami, jak je najednou parkování a otáčení snadné:

Video se připravuje ...

Na videu je technologií EasyTurn vybaveno BMW i3, jehož elektromotor je umístěn vzadu a také pohání zadní kola. To znamená, že vepředu zůstává více místa pro zabudování nového řešení. ZF proto říká, že nejvhodnější pro adaptaci této technologie jsou především elektromobily. I v případě, že mají elektromotor umístěný vepředu, nezabírá zpravidla tolik místa, jako klasický spalovací motor.

Je samozřejmé, že s takovým úhlem natočení předních kol by bylo nezbytné použití posilovače řízení s variabilním převodem. Jinak by hrozilo, že auto bude ve vyšších rychlostech neřiditelné. Sebemenší natočení volantu by totiž znamenalo dramatickou změnu směru jízdy. Úplně ideální by ale podle ZF byla technologie řízení po drátu.

Tím je jako první produkční auto na světě vybaven před nedávnem představený Lexus RZ. Jako příplatkový prvek bude dostupné také v technicky spřízněné Toyotě bZ4X, zatímco Subaru Solterra se zřejmě bude muset obejít bez něj. Nicméně, zdá se, že technologie EasyTurn bude vhodná především pro elektromobily.

Zavedení EasyTurn do produkce by nemuselo být složité, protože se jedná o relativně jednoduché řešení. Záleží však na tom, zda o něj budou mít zájem automobilky. ZF zatím nezveřejnilo, jestli už se s nějakou značkou podařilo uzavřít smlouvu. O ceně ZF nemluví, ale vzhledem k tomu, že technologie bude určená především automobilkám, zveřejněna zřejmě ani nebude.