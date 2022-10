Dlouhodobý test: Opel Zafira-e Life – Zábava, či starost?

Osobní elektrický vůz Zafira-e pro osm lidí potřebuje k pohybu pořádný kus energie. Zejména kvůli tomu, že prázdný váží téměř 2,4 tuny. Jak dobře z minulého dílu testu víte, značná pohotovostní hmotnost je způsobená největšími akumulátory o velké kapacitě 75 kWh. Příjemný důsledek velkých baterií však tvoří dlouhý dojezd přes tři stovky kilometrů.

Jen rychle?

Dobíjet téměř celou kapacitu akumulátorů 75 kWh by střídavým napětím přes kabel Mennekes trvalo spoustu hodin. Má to však smysl tam, kde rychlodobíjecí stanice se stejnosměrným napětím a přibližně pět až desetkrát vyšším výkonem není a vy si jdete nakoupit, něco vyřídit na úřad či na návštěvu. Těchto možností střídavého napětí najdete však velký počet zejména v Praze, kde je pomalejších nabíječek elektromobilů na desítky a možná brzy i stovky.

My jsme tuto příležitost rovněž vyzkoušeli. Při polovičním stavu akumulátorů činil dobíjecí výkon 11 kW, což nám po hodinovém zařizování navýšilo dojezd o příjemných cca 40 km. Samozřejmě tímto způsobem není možné jezdit delší trasy, ale pro pohyb po městě a využití kratšího parkování jde pro akumulátor o vítaný „přivýdělek“.

V hlavní roli stejnosměrný proud

Na delších trasách mimo město má smysl jen rychlodobíjení stejnosměrným proudem. Akumulátory samozřejmě mají také stejnosměrné napětí, takže dobíjený výkon proudí přímo do baterie a nepotřebuje měnič napětí. To je důvod, proč je nabíjení střídavým napětím přes koncovku Mennekes pomalejší. Měnič samotný něco váží, proto je koncipován většinou do 22 kW výkonu, aby kromě akumulátorů nezvyšoval zbytečně pohotovostní hmotnost elektromobilu.

Velmi rádi jsme navštěvovali nové rychlodobíjecí stanice společnosti PRE, které nabízejí běžně 75 kW, zatímco všechny rychlodobíječky ČEZ „umí“ 50 kW. Jde o vydatný rozdíl, protože dobíjení u těchto stanic PRE probíhá o polovinu rychleji. V Praze je dokonce rychlodobíječka PRE Hypercharging s výkonem 150 kW, což byla skvělá příležitost vyzkoušet maximum dobíjecích schopností Zafiry-e. Nikdy se nám však nepodařilo dosáhnout dobíjecího výkonu 100 kW ani na rychlodobíječce Hypercharging, protože dobíjení je závislé na několika faktorech. Rozhodně neplatí, že když elektromobil „papírově“ umí dobíjet 100 kW a nabíječka má napsaný výkon 150 kW, že vždy budete dobíjet 100 kW.

Venkovní teplota

Již je vcelku v podvědomí veřejnosti, že čím nižší teplota, tím jsou akumulátory schopné přijímat nižší výkon. Nejde o dramatické snížení, ale přesto citelné. Když máte zůstat během dobíjení v automobilu (pokud dobíječka není v blízkosti například nákupního centra, což mimo města nebývá), pak budete chtít nějaký komfort. V zimě, od kdy probíhá dlouhodobý test Zafiry-e, jste rádi, že si v autě zatopíte a přijde vhod dobrá kniha, poslech hudby či vytáhnete notebook a můžete pracovat či sledovat film.

Z našich zkušeností probíhalo rychlodobíjení cca o desetinu pomaleji již při teplotě kolem 5 °C, při nule již o pětinu pomaleji. Při minus deseti stupních klesl dobíjecí výkon na přibližně šedesát procent z maxima. Nebylo to omezeným výkonem dobíječky, ale sníženou „žízní“ akumulátorů z důvodu jejich životnosti.

Teplota akumulátorů

Původně jsme mysleli, že rychlost dobíjení omezuje jen nižší vnější teplota, ale nakonec jsme v průběhu dvouměsíčního ježdění a dobíjení zjistili další zajímavost. V podstatě shodou příznivých okolností jsme si všimli, že po krátké jízdě k dobíjecí stanici už při teplotě od plus pěti níže probíhá dobíjení pomaleji, než když při stejně vybitých akumulátorech přijedeme k dobíječce z větší dálky. Tuto závislost jsme několikrát prověřovali provozem dále, až nám vyšel jasný závěr a rada pro vás.

Když pojedete k rychlodobíječce při nižší teplotě než plus sedm stupňů, poslední kilometry vezměte spíše sportovním stylem. Akumulátory se vám odvděčí vysokým dobíjecím proudem. Úbytek například jedné kilowatty navíc vlivem svižné jízdy během posledních pěti kilometrů k dobíječce se vám během intenzivnějšího dobíjení vrátí během pěti minut s připojeným kabelem do auta.

Z této zkušenosti vyplývá rovněž důležitý závěr pro dobíjení za chladných a mrazivých dnů. Plánujte dobíjení na konec trasy se zahřátými akumulátory. Vyhněte se tomu, že do cílového místa přijedete s téměř prázdnými akumulátory a dobíjet budete například druhý den na samotném začátku další jízdy.

Topení atd.

Zafira-e je prostorný automobil, který k vyhřátí za mrazu vyžadoval cca 2-4 kW elektrického topení. Vyhřátí interiéru však ve srovnání s nároky pohonu na elektřinu vyžadovalo přibližně desetinu celkové spotřeby, takže bylo možné si v pohodě topit s výjimkou případů, kdy jsme si nebyli jistí, že k dobíječce ještě bezpečně dojedeme. Vždy jsme si nechávali aspoň čtyřicetikilometrovou rezervu pro nečekané situace jako například objížďky atd.

Autor: Ladislav Černý